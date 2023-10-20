交互设计中的工具提示是指用户界面 (UI) 元素，通常用于增强软件应用程序的信息显示和用户体验 (UX)。当用户悬停、单击或聚焦于特定 UI 元素（例如图标、按钮或超链接）时，元素旁边会出现一个信息丰富的小文本框（工具提示），提供有关其用途、功能、或相关快捷方式。在这方面，工具提示是在软件应用程序中提供上下文帮助的一种方便且不显眼的方法。

作为设计过程的一部分，开发人员通常会实现工具提示来促进有效的数据输入，引导用户完成预期的工作流程，减少用户的挫败感，澄清歧义，并增加对软件系统的整体理解。研究表明，合并工具提示可以显着改善用户体验和用户满意度，特别是对于可能不熟悉与应用程序相关的 UI 和术语的首次用户。在 2020 年一项评估专业软件开发人员工具提示使用情况的研究中，超过 80% 的受访开发人员表示，工具提示对更好的信息呈现和用户体验做出了显着贡献。从本质上讲，工具提示在促进软件的可访问性、可用性和有效性方面发挥着不可或缺的作用。

此外，工具提示有助于弥合新手和专家用户之间的差距。例如，工具提示可以包括键盘快捷键或高级功能，这些功能可能主要与专家用户相关，同时对新手用户隐藏，直到需要为止。通过实现这种平衡，工具提示可以满足两个用户组的需求，而不会因为可能不适用于所有用户的信息而使界面负担过重。

工具提示的实现因所使用的编程库或框架而异。例如，在AppMaster平台中，可以使用该工具的drag and drop界面和强大的业务流程设计器轻松合并工具提示。这个直观的平台专为构建后端、Web 和移动应用程序而设计，无需编码知识，有助于集成工具提示以实现无缝的用户体验。

工具提示的视觉设计和行为通常遵循既定惯例，确保跨应用程序和平台的一致性和熟悉性。例如，工具提示通常显示为具有对比背景色的小型矩形弹出窗口，通常具有指向相关 UI 元素或附近的指针以提供视觉连接。工具提示文本通常很简洁，仅向用户提供必要的信息。此外，工具提示通常遵循 Web 内容可访问性指南 (WCAG) 和类似的可访问性标准制定的指南，以确保残障用户可以访问这些关键 UI 元素并从中受益。

除了传统的外观之外，工具提示还可以根据软件应用程序的特定品牌和设计要求进行定制。存在各种工具提示库、插件和框架，为开发人员提供了对工具提示的外观、感觉和行为的无与伦比的控制。此类自定义选项包括修改动画样式、工具提示位置、内容格式和交互触发器。必须充分注意确保自定义工具提示设计不会对软件的整体可访问性和可用性产生负面影响。

在交互设计中使用工具提示不仅可以提高用户满意度和生产力，而且也证明了简洁高效的设计原则。通过将工具提示合并到软件应用程序中，开发人员传达了对可用性、可访问性和用户满意度的承诺。 AppMaster no-code平台符合这些原则，为设计和构建具有工具提示和其他基本 UI 元素的应用程序提供了一个理想的平台，从而改善了用户体验并提高了用户参与度。