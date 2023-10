Ein Tooltip bezieht sich im Kontext des interaktiven Designs auf ein Element der Benutzeroberfläche (UI), das häufig verwendet wird, um die Informationsanzeige und das Benutzererlebnis (UX) einer Softwareanwendung zu verbessern. Wenn ein Benutzer mit der Maus über ein bestimmtes UI-Element – ​​beispielsweise ein Symbol, eine Schaltfläche oder einen Hyperlink – fährt, darauf klickt oder darauf fokussiert, wird neben dem Element ein kleines, informatives Textfeld (der Tooltip) angezeigt, das zusätzliche Informationen zu seinem Zweck, seiner Funktion usw. bereitstellt. oder verwandte Verknüpfungen. In dieser Hinsicht dienen Tooltips als bequemer und unaufdringlicher Ansatz für kontextbezogene Hilfe innerhalb einer Softwareanwendung.

Als Teil des Entwurfsprozesses implementieren Entwickler häufig Tooltips, um eine effiziente Dateneingabe zu erleichtern, Benutzer durch den beabsichtigten Arbeitsablauf zu führen, die Frustration der Benutzer zu verringern, Unklarheiten zu klären und das Gesamtverständnis eines Softwaresystems zu verbessern. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Einbindung von Tooltips das Benutzererlebnis und die Benutzerzufriedenheit erheblich verbessert, insbesondere für Erstbenutzer, die möglicherweise nicht mit der Benutzeroberfläche und der Terminologie einer Anwendung vertraut sind. In einer Studie aus dem Jahr 2020 zur Auswertung der Tooltip-Nutzung unter professionellen Softwareentwicklern gaben über 80 % der befragten Entwickler an, dass Tooltips erheblich zu einer besseren Informationspräsentation und Benutzererfahrung beitragen. Im Wesentlichen spielen Tooltips eine wesentliche Rolle bei der Förderung der Zugänglichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Effektivität von Software.

Darüber hinaus dienen Tooltips dazu, die Lücke zwischen unerfahrenen und erfahrenen Benutzern zu schließen. Tooltips können beispielsweise Tastaturkürzel oder erweiterte Funktionen enthalten, die vor allem für erfahrene Benutzer relevant sein können, für unerfahrene Benutzer jedoch verborgen bleiben, bis sie benötigt werden. Durch diese Ausgewogenheit erfüllen Tooltips die Bedürfnisse beider Benutzergruppen, ohne die Benutzeroberfläche mit Informationen zu überlasten, die möglicherweise nicht für alle Benutzer gelten.

Die Implementierung von Tooltips variiert je nach verwendeter Programmierbibliothek oder Framework.

Das visuelle Design und das Verhalten von Tooltips entsprechen in der Regel etablierten Konventionen und gewährleisten so Konsistenz und Vertrautheit über Anwendungen und Plattformen hinweg. Tooltips erscheinen beispielsweise häufig als kleine, rechteckige Popups mit einer kontrastierenden Hintergrundfarbe und enthalten oft einen Zeiger, der auf oder in die Nähe des zugehörigen UI-Elements zeigt, um eine visuelle Verbindung herzustellen. Der Tooltip-Text ist in der Regel prägnant und liefert dem Benutzer nur wesentliche Informationen. Darüber hinaus folgen Tooltips in der Regel den Richtlinien der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) und ähnlichen Barrierefreiheitsstandards, um sicherzustellen, dass Benutzer mit Behinderungen auf diese wichtigen UI-Elemente zugreifen und von ihnen profitieren können.

Neben ihrem herkömmlichen Erscheinungsbild können Tooltips auch an die spezifischen Branding- und Designanforderungen einer Softwareanwendung angepasst werden. Es gibt verschiedene Tooltip-Bibliotheken, Plugins und Frameworks, die Entwicklern eine beispiellose Kontrolle über das Erscheinungsbild, das Verhalten und das Verhalten des Tooltips bieten. Zu diesen Anpassungsoptionen gehören das Ändern des Animationsstils, der Tooltip-Position, der Inhaltsformatierung und der Interaktionsauslöser. Es muss ausreichend darauf geachtet werden, dass benutzerdefinierte Tooltip-Designs keinen negativen Einfluss auf die allgemeine Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit der Software haben.

Die Verwendung von Tooltips im interaktiven Design erhöht nicht nur die Zufriedenheit und Produktivität der Benutzer, sondern ist auch ein Beweis für die Prinzipien eines sauberen und effizienten Designs. Durch die Integration von Tooltips in eine Softwareanwendung vermitteln Entwickler ein Engagement für Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit und Benutzerzufriedenheit.