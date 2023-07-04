Zerocode开发是一种新兴的软件开发方法，主要是在不写任何代码的情况下构建应用程序。开发人员和企业使用可视化工具和拖放界面来构建应用程序，而不是深入研究复杂的编码语言。这种方法减少了应用程序开发的障碍，使非程序员也能使用。

Zerocode开发是由更有效的应用程序设计、减少复杂性和提高软件开发的生产力的需求所驱动的。由于对软件解决方案的需求仍然很高，企业正在寻找新的方法来实现开发过程的现代化，并更快地部署应用程序。通过零代码开发，企业可以快速、经济地创建和交付应用程序，使其成为一种越来越流行的方法。

零代码开发的原则

Zerocode开发以几个核心原则为指导，为这种创新的应用开发方法奠定了基础。这些原则包括：

迅捷开发

通过零代码开发，主要目标是尽可能快地建立和部署应用程序。企业可以通过利用可视化开发工具，减少花在编码和调试上的时间。有了合适的平台，单个开发者或公民开发者组成的小团队可以在使用传统编码方法的一小部分时间内创建功能齐全的应用程序。

简化的应用设计和架构

Zerocode开发通过最大限度地减少依赖性和利用预构建的组件来简化整体架构。这使所有技能水平的开发人员都能创建全功能的应用程序，而不会被复杂的编码所困扰。我们的目标是使应用程序开发对每个人来说都更容易上手，不那么令人生畏，从经验丰富的专业人士到程序员新手。

最大限度地减少应用的复杂性

Zerocode开发通过专注于开发易于理解、维护和扩展的应用程序来降低应用程序的复杂性。这种方法最大限度地减少了对大量文档的需求，简化了新团队成员的入职过程。此外，消除对代码的需求有助于防止传统编码方法可能导致的技术债务，最终使其更容易随着业务需求的变化而调整和重构应用程序。

更高的开发人员生产力

零代码开发的精简过程提高了开发人员的生产力，使他们能够专注于设计和功能而不是编码。随着开发过程的简化和学习曲线的降低，开发人员可以用更少的资源实现更多的目标。此外，零代码开发消除了对专业编程技能的需求，使更多的人才能够创建和维护应用程序。

Zerocode开发与低代码开发的比较No-Code

乍一看，零代码开发可能类似于low-code 和no-code 范式，但这三种方法之间存在着关键的区别。了解这些区别对于为你的开发过程选择最好的方法至关重要。

低代码开发

Low-code 开发平台使开发人员能够使用可视化界面创建应用程序，但可能仍然需要一定程度的编码来定制并与其他系统集成。这种方法最适合于那些喜欢从传统的开发实践中进行更低调的转变，并寻求对编程方面保留一些控制的组织。

No-Code 开发

无代码开发与零代码方法更紧密地结合在一起。这些平台提供简单的drag-and-drop 接口，无需编写任何代码即可构建应用程序，使其成为编程技能有限的企业和个人的理想选择。虽然no-code 解决方案提供快速应用开发，但它们可能缺乏高度定制或复杂应用所需的灵活性和可扩展性。

Zerocode开发

Zerocode开发通过完全消除对编码的需求，将no-code 开发的概念提升到了一个新的水平。这种方法提供了无可比拟的简单性和可及性，使任何技能水平的用户都能轻松地创建应用程序。Zerocode开发平台通常带有预建的模板、组件和集成，可以简化流程并确保更快速地进入市场。对设计和功能的关注超过了对编码语言的熟练程度，使零代码开发成为许多用例和行业的有希望的方法。

Zerocode开发的好处

与传统的编码方法相比，Zerocode开发提供了一些优势，使其在企业和软件开发人员中越来越受欢迎。以下是拥抱零编码开发的一些主要好处：

减少进入市场的时间： 零代码开发最明显的优势之一是它能够大大减少创建和部署应用程序的时间。由于极少或不需要编码，开发人员可以快速建立和迭代他们的设计，从而加快开发周期和快速部署到终端用户。

零代码开发最明显的优势之一是它能够大大减少创建和部署应用程序的时间。由于极少或不需要编码，开发人员可以快速建立和迭代他们的设计，从而加快开发周期和快速部署到终端用户。 降低开发成本： Zerocode开发平台通常具有 drag-and-drop 接口和预建模板，允许开发人员在创建应用程序时尽量减少对定制开发的依赖。因此，通过减少创建和维护复杂代码库所需的时间和精力，这导致了开发成本的降低。

Zerocode开发平台通常具有 接口和预建模板，允许开发人员在创建应用程序时尽量减少对定制开发的依赖。因此，通过减少创建和维护复杂代码库所需的时间和精力，这导致了开发成本的降低。 提高开发人员的效率： 通过消除对编码的需求，零代码开发使开发人员能够专注于设计和实现基本的业务逻辑和用户界面。这导致了整体开发效率的提高，因为开发人员可以在更短的时间内工作得更快，完成更多。

通过消除对编码的需求，零代码开发使开发人员能够专注于设计和实现基本的业务逻辑和用户界面。这导致了整体开发效率的提高，因为开发人员可以在更短的时间内工作得更快，完成更多。 提高灵活性： Zerocode开发工具使开发人员能够轻松地适应和定制应用程序，而不必进行重大的代码修改。这种灵活性有助于企业快速响应不断变化的需求，为不同的用户群定制他们的产品，并根据需要无缝地纳入新的功能。

Zerocode开发工具使开发人员能够轻松地适应和定制应用程序，而不必进行重大的代码修改。这种灵活性有助于企业快速响应不断变化的需求，为不同的用户群定制他们的产品，并根据需要无缝地纳入新的功能。 减少技术债务： 由于零代码开发最大限度地减少了编码要求，它也减少了与传统软件开发实践相关的技术债务。由于需要维护或重构的代码行数较少，企业可以将更多的资源集中在创新和增长上，并减少维护现有系统的花费。

由于零代码开发最大限度地减少了编码要求，它也减少了与传统软件开发实践相关的技术债务。由于需要维护或重构的代码行数较少，企业可以将更多的资源集中在创新和增长上，并减少维护现有系统的花费。 更广泛的合作：由于零代码开发不需要精通编程语言，它向更多的人开放了软件开发，包括非开发人员，如设计师、产品经理和业务分析员。这促进了一个更具协作性的开发过程，允许不同的团队成员对应用程序的设计和创建作出贡献。

Zerocode开发用例

Zerocode开发可以应用于各种行业和场景，它能够简化应用开发过程。以下是一些常见的使用案例，零代码开发可以增加显著的价值：

快速原型开发： Zerocode开发是快速创建和测试原型的一个理想选择。企业可以用最小的投资迅速建立和迭代应用程序的概念，使他们能够在投入大量资源进行全面开发之前更有效地验证他们的想法。

Zerocode开发是快速创建和测试原型的一个理想选择。企业可以用最小的投资迅速建立和迭代应用程序的概念，使他们能够在投入大量资源进行全面开发之前更有效地验证他们的想法。 非程序员的应用开发： 由于其最小的编码要求，零编码开发使非开发人员能够参与创建软件解决方案。这使不懂技术的企业家或小企业主能够开发他们自己的应用程序，而不依赖外部软件机构，减少成本和依赖性。

由于其最小的编码要求，零编码开发使非开发人员能够参与创建软件解决方案。这使不懂技术的企业家或小企业主能够开发他们自己的应用程序，而不依赖外部软件机构，减少成本和依赖性。 重复性任务的自动化： Zerocode开发可以被利用来实现重复性的、耗时的任务的自动化，从而释放出员工来从事更有价值的活动。例如，企业可以使用Zerocode开发工具来创建应用程序，自动收集、转换和展示来自多个来源的数据，减少手工数据输入，提高运营效率。

Zerocode开发可以被利用来实现重复性的、耗时的任务的自动化，从而释放出员工来从事更有价值的活动。例如，企业可以使用Zerocode开发工具来创建应用程序，自动收集、转换和展示来自多个来源的数据，减少手工数据输入，提高运营效率。 整合多个应用程序或数据源：Zerocode开发平台可以促进不同的应用程序和数据源之间的无缝集成。通过提供预建的连接器和API集成功能，这些平台允许开发人员快速、轻松地集成不同的系统，使整个组织的数据流和通信更加顺畅。

最佳无代码/Low-code 开发工具

一些工具和平台促进了零代码和无代码/low-code 开发，使开发人员和组织能够以最小或无代码创建、设计和部署应用程序。这里有一些市场上最好的零代码开发工具：

AppMaster .io ： 作为一个强大的无代码平台， AppMaster 促进了后台、网络和移动应用程序的简化应用开发。凭借其可视化数据建模环境、业务流程设计器和 drag-and-drop UI功能，AppMaster.io为推进零代码开发的目标提供了一个全面的解决方案。此外，其生成源代码和交付二进制文件的能力使其适合在企业内部托管应用程序，满足各种业务需求和使用案例。

作为一个强大的无代码平台， 促进了后台、网络和移动应用程序的简化应用开发。凭借其可视化数据建模环境、业务流程设计器和 UI功能，AppMaster.io为推进零代码开发的目标提供了一个全面的解决方案。此外，其生成源代码和交付二进制文件的能力使其适合在企业内部托管应用程序，满足各种业务需求和使用案例。 Bubble : Bubble 是一个流行的 no-code 网络应用程序生成器，促进了应用程序的创建，而不需要编程语言的知识。它提供了一个直观的 drag-and-drop 界面，预建模板，以及大量的插件和集成能力，使其适用于不同的应用开发场景。

是一个流行的 网络应用程序生成器，促进了应用程序的创建，而不需要编程语言的知识。它提供了一个直观的 界面，预建模板，以及大量的插件和集成能力，使其适用于不同的应用开发场景。 OutSystems : OutSystems 是一个 low-code 平台，使开发人员能够以最少的编码迅速设计、构建和部署应用程序组件。它的可视化环境、直观的界面和广泛的集成选项使它成为熟练的开发人员和非技术用户的理想选择。

是一个 平台，使开发人员能够以最少的编码迅速设计、构建和部署应用程序组件。它的可视化环境、直观的界面和广泛的集成选项使它成为熟练的开发人员和非技术用户的理想选择。 Mendix :作为一个强大的 low-code 平台， Mendix 允许开发人员通过其模型驱动的开发方法来创建应用程序。凭借集成开发环境（IDE）、可重复使用的应用程序组件和全面的协作工具等功能， Mendix ，为快速交付应用程序提供了一个全面的解决方案。

虽然这些工具中的每一个都可能满足不同的开发要求，但目标仍然是相同的：最大限度地减少或消除对编码的需求，并简化应用开发过程。因此，零编码开发的力量变得更加容易获得和普及，使企业能够比以往任何时候都更加快速和有效地创建和部署应用程序。

AppMaster.io在Zerocode生态系统中的作用

AppMaster.io在促进零代码开发原则方面发挥了重要作用，它提供了一个全面的no-code 平台，用于设计和部署后端、网络和移动应用程序，而无需编写任何代码。该平台成立于2020年，截至2023年4月，它已经获得了超过6万名用户。AppMaster.io的成功可归功于其用户友好的应用程序设计过程。通过其可视化的drag-and-drop 界面，用户可以轻松创建UI组件、数据模型和业务逻辑。

AppMaster.io还为应用程序生成REST API和WSSendpoints ，确保跨平台的无缝集成。此外，AppMaster.io支持兼容PostgreSQL的数据库作为主要数据库，使其具有多功能性，适合广泛的企业和高负载的使用案例。该平台还能够处理多个后端微服务，为每个项目自动生成Swagger（OpenAPI）文档和数据库模式迁移脚本，同时保持技术债务。

通过提供满足不同客户需求的不同订阅计划，AppMaster.io使企业、企业家，甚至非程序员都能从零代码开发的优势中受益。该平台还获得了G2的认可，被评为No-code 开发平台的高绩效者和动力领导者。

零代码开发的未来

随着对更快和更容易的软件开发的需求继续增长，零代码开发的采用预计将迅速增加。零代码开发的未来可能会出现以下趋势：

零代码开发的前景是光明的，有可能会颠覆传统的软件开发。像AppMaster.io 这样的平台正在带头推动零代码原则的采用，使更多的组织和个人能够从这种开创性的应用软件设计和开发方法中获益。