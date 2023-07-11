No-Code 平台的兴起

零代码或无代码平台已经改变了软件开发领域的游戏规则，实现了开发过程的民主化，使几乎没有编程知识的用户也能构建各种用途的应用程序。随着这些平台的出现，应用程序开发变得更加方便、经济、省时，使更多的人才能够参与到创建数字解决方案这一令人兴奋的领域中来。

No-code 这些平台提供可视化界面，允许用户通过拖放组件、配置工作流以及设置应用程序的逻辑、外观和行为来设计和构建应用程序。一旦应用程序设计完成，平台就会生成所需的代码，并将应用程序部署到目标环境中。零代码解决方案无需手动编码，大大减少了开发、维护和更新所需的时间和资源。

随着对软件解决方案的需求不断增长，no-code ，为企业和个人提供了简化操作、快速构思原型和创新的机会。由于有大量的平台可供选择，各种规模和范围的组织都可以利用零代码开发的力量来创建满足其独特需求的定制解决方案。本文探讨了2023年的一些顶级no-code 平台，重点介绍了这些平台的特点、优势以及它们如何彻底改变科技行业。

AppMaster.io：强大的No-Code 解决方案

AppMaster是一个著名的no-code 平台，使用户能够可视化地创建数据模型、后台、Web和移动应用程序。AppMaster 成立于2020年，迅速发展壮大，到2023年4月已拥有6万多名用户，并在No-Code 开发平台、快速应用开发（RAD）和API管理等多个类别中被评为绩优企业。开发人员可以利用AppMaster 的拖放功能创建用户界面，为Web和移动BP设计器中的每个组件定义业务逻辑，并使Web应用程序具有完全的交互性。

按下 "发布 "按钮后，AppMaster ，生成源代码，编译应用程序，运行测试，并将构建的应用程序部署到云中。后端应用程序使用Go (Golang)生成，Web应用程序使用Vue3框架和JS/TS，而移动应用程序则使用基于Kotlin的AppMaster 服务器驱动框架、用于Android的Jetpack Compose 和用于iOS的SwiftUI 。AppMaster 支持一系列订阅计划，满足各种规模和需求的企业。

该平台的产品可进行定制，以满足小型企业、大型企业甚至个人开发者的特定需求。

主要特点

可视化BP设计器： 业务流程（BP）设计器使用户能够通过一个可视化界面定义应用程序的业务逻辑，从而消除了对编程专业知识的需求，并促进了技术和非技术团队成员之间的协作。

业务流程（BP）设计器使用户能够通过一个可视化界面定义应用程序的业务逻辑，从而消除了对编程专业知识的需求，并促进了技术和非技术团队成员之间的协作。 可扩展性： AppMaster 应用程序具有出色的可扩展性，使该平台适用于高负载用例和企业级项目。

应用程序具有出色的可扩展性，使该平台适用于高负载用例和企业级项目。 缩短产品上市时间： AppMaster ，用户可在30秒内生成和部署应用程序，从而大幅缩短产品上市时间，并在不产生技术债务的情况下实现快速应用开发。

，用户可在30秒内生成和部署应用程序，从而大幅缩短产品上市时间，并在不产生技术债务的情况下实现快速应用开发。 导出二进制文件和源代码： AppMaster Business+和Enterprise计划使客户能够获得可执行的二进制文件或源代码，从而实现内部托管并提高定制化程度。

Business+和Enterprise计划使客户能够获得可执行的二进制文件或源代码，从而实现内部托管并提高定制化程度。 兼容PostgreSQL的数据库： AppMaster 的应用程序可与任何兼容PostgreSQL的数据库无缝协作，为应用程序的部署和集成提供了更大的灵活性。

Bubble:为未来的创造者赋能

Bubble 是一个流行的 平台，使用户无需任何编码知识即可构建和启动全功能的网络应用程序。其用户友好的可视化界面通过提供广泛的即用组件、模板和设计元素，使用户能够快速创建自定义应用程序。此外， 还提供了一套强大的应用程序管理和监控工具，以确保应用程序的顺利运行和发展。no-code Bubble

特点和优势

可视化界面 ： Bubble 提供了简单直观的可视化界面，用户可以通过在页面上拖放元素来轻松设计和构建网络应用程序。

： 提供了简单直观的可视化界面，用户可以通过在页面上拖放元素来轻松设计和构建网络应用程序。 数据库管理 ：通过内置的数据库管理工具， Bubble ，用户可以定义和管理他们的数据结构和查询，无需进行复杂的后端开发。

：通过内置的数据库管理工具， ，用户可以定义和管理他们的数据结构和查询，无需进行复杂的后端开发。 响应式设计 ： Bubble ，便于开发响应式Web应用程序，可在各种设备、屏幕尺寸和浏览环境下无缝运行。

： ，便于开发响应式Web应用程序，可在各种设备、屏幕尺寸和浏览环境下无缝运行。 自定义工作流 ：用户可以创建自定义工作流，以处理应用程序中的逻辑和自动化，从而简化业务流程并改善用户体验。

：用户可以创建自定义工作流，以处理应用程序中的逻辑和自动化，从而简化业务流程并改善用户体验。 丰富的集成 ： Bubble 提供了广泛的插件和集成库，可用于谷歌地图、Stripe和Shopify等流行服务和平台。

： 提供了广泛的插件和集成库，可用于谷歌地图、Stripe和Shopify等流行服务和平台。 应用程序管理和监控：该平台提供应用程序管理、监控和调试工具，确保应用程序正常运行和性能平稳。

OutSystems:企业快速应用开发

OutSystems 是一个备受推崇的 开发平台，主要面向企业，使其能够加快网络和移动应用的开发。通过提供强大的特性和功能，它在IT团队和企业用户之间架起了一座桥梁，使他们能够轻松地协作构建、测试和部署应用程序。low-code

特点OutSystems

可视化开发环境： OutSystems 使用可视化、 drag-and-drop 界面简化应用程序开发。用户无需编写任何代码即可创建响应式用户界面、定义数据模型和构建业务逻辑。

使用可视化、 界面简化应用程序开发。用户无需编写任何代码即可创建响应式用户界面、定义数据模型和构建业务逻辑。 一键部署： 该平台通过提供一键部署功能简化了部署和维护，确保能够快速高效地推出应用更新和增强功能。

该平台通过提供一键部署功能简化了部署和维护，确保能够快速高效地推出应用更新和增强功能。 集成能力： OutSystems 支持与各种外部系统、工具和服务的无缝集成，以创建统一的用户体验。API可被轻松使用和公开，确保不同组件之间的数据交换顺畅。

支持与各种外部系统、工具和服务的无缝集成，以创建统一的用户体验。API可被轻松使用和公开，确保不同组件之间的数据交换顺畅。 应用性能管理： 监控和管理应用程序性能至关重要，特别是对于企业级应用程序。 OutSystems 提供用于实时性能监控、日志记录和错误处理的内置功能，确保最佳性能并最大限度地减少停机时间。

监控和管理应用程序性能至关重要，特别是对于企业级应用程序。 提供用于实时性能监控、日志记录和错误处理的内置功能，确保最佳性能并最大限度地减少停机时间。 可扩展性和可扩展性： OutSystems 为可扩展性而构建，使用户能够构建可扩展的应用程序，以满足不断增长的用户需求并处理高负载环境。此外，它还通过自定义代码和组件提供可扩展性，以进一步增强平台的功能。

使用优势OutSystems

加速开发过程： low-code OutSystems ，在不影响质量和功能的前提下，大大缩短了开发应用程序所需的时间。

，在不影响质量和功能的前提下，大大缩短了开发应用程序所需的时间。 增强协作： 该平台使不同的利益相关者（包括业务用户、设计人员和开发人员）能够在整个开发过程中有效、高效地协作。

该平台使不同的利益相关者（包括业务用户、设计人员和开发人员）能够在整个开发过程中有效、高效地协作。 降低成本： 通过简化开发流程， OutSystems ，有助于降低总体开发成本，提高投资回报率。

通过简化开发流程， ，有助于降低总体开发成本，提高投资回报率。 提高灵活性： 通过易于使用的开发环境，企业可以更快地应对不断变化的市场条件，并高效地迭代和部署应用程序。

通过易于使用的开发环境，企业可以更快地应对不断变化的市场条件，并高效地迭代和部署应用程序。 提高安全性： OutSystems 实施最佳安全实践，并提供一套全面的内置安全功能，帮助保护应用程序免受潜在威胁和漏洞的影响。

Wix ADI：智能网站建设

Wix 是一种流行的网站建设工具，允许用户使用 界面创建专业且具有视觉吸引力的网站。凭借其人工设计智能（ADI）功能， 通过使用机器学习算法和预置设计元素生成符合用户特定需求和偏好的定制网站布局，彻底改变了网站建设过程。drag-and-drop Wix

Wix ADI的特点

智能网页设计： ADI算法根据用户在初始设置时的选择创建网站布局，生成适合用户行业、品牌和所需外观和感觉的设计。

ADI算法根据用户在初始设置时的选择创建网站布局，生成适合用户行业、品牌和所需外观和感觉的设计。 拖放界面： Wix 整合了直观的 drag-and-drop 界面，用户只需移动元素并添加所需的新组件即可定制网站。

整合了直观的 界面，用户只需移动元素并添加所需的新组件即可定制网站。 响应式设计： 使用 Wix ADI创建的网站是完全响应式的，可确保在各种设备和屏幕分辨率下的无缝用户体验。

使用 ADI创建的网站是完全响应式的，可确保在各种设备和屏幕分辨率下的无缝用户体验。 内置应用程序和集成： Wix ADI具有广泛的内置应用程序和集成，使用户能够扩展其网站的功能，并轻松连接流行的第三方服务。

ADI具有广泛的内置应用程序和集成，使用户能够扩展其网站的功能，并轻松连接流行的第三方服务。 搜索引擎优化工具：为了帮助提高网站知名度和排名， Wix ADI提供内置的SEO工具，以有效优化网站内容和元数据。

使用Wix ADI的好处

轻松的网页设计： Wix ADI采用人工智能驱动的设计流程，可自动创建专业且视觉效果极佳的网站，用户无需具备任何设计或编码专业知识。

ADI采用人工智能驱动的设计流程，可自动创建专业且视觉效果极佳的网站，用户无需具备任何设计或编码专业知识。 省时解决方案： 通过在几分钟内生成定制的网站布局， Wix ADI大大缩短了建立一个功能齐全的网站所需的时间。

通过在几分钟内生成定制的网站布局， ADI大大缩短了建立一个功能齐全的网站所需的时间。 可定制和可扩展： 该平台允许用户通过 drag-and-drop 界面轻松定制网站，并使用大量可用应用程序和集成功能扩展网站功能。

该平台允许用户通过 界面轻松定制网站，并使用大量可用应用程序和集成功能扩展网站功能。 搜索引擎优化友好： Wix ADI内置搜索引擎优化工具，帮助用户优化网站，提高搜索引擎排名，吸引更多有机流量。

ADI内置搜索引擎优化工具，帮助用户优化网站，提高搜索引擎排名，吸引更多有机流量。 响应式设计：凭借其响应式设计功能，使用 Wix ADI构建的网站可在任何设备上提供最佳浏览体验，无论屏幕尺寸如何。

2023年，Wix ADI已将自己定位为一种用户友好型高效解决方案，适用于寻求轻松创建具有视觉吸引力且完全响应式网站的个人和小型企业，而无需大量专业技术知识。

Mendix：缩小IT与业务之间的差距

Mendix 是一个零代码/ 平台，专注于解决IT和业务专业人员之间的沟通鸿沟。通过提供一套强大的可视化开发工具， ，用户能够快速设计、开发和部署应用程序，同时采纳业务利益相关者的反馈意见。low-code Mendix

特点和优势

可视化开发环境： Mendix 提供全面的可视化开发环境，用于创建数据模型、业务逻辑和用户界面。其 drag-and-drop 界面简化了应用程序开发，促进了业务专业人员和开发团队之间的协作。

提供全面的可视化开发环境，用于创建数据模型、业务逻辑和用户界面。其 界面简化了应用程序开发，促进了业务专业人员和开发团队之间的协作。 与现有系统集成： 为确保工作流程的无缝衔接， Mendix 提供了与 SAP、IBM、AWS、Salesforce 等流行系统的开箱即用集成功能。这种灵活性意味着使用 Mendix 构建的应用程序可以轻松地与多种技术堆栈和数据库进行交互。

为确保工作流程的无缝衔接， 提供了与 SAP、IBM、AWS、Salesforce 等流行系统的开箱即用集成功能。这种灵活性意味着使用 构建的应用程序可以轻松地与多种技术堆栈和数据库进行交互。 一键部署： 利用 Mendix 的一键部署功能，应用程序的部署非常简单。用户可以将应用程序部署到公共云、私有云或混合云以及企业内部环境中，所有这些都可以从一个平台上完成。这一功能使企业能够根据其具体要求选择首选的基础架构并优化部署策略。

利用 的一键部署功能，应用程序的部署非常简单。用户可以将应用程序部署到公共云、私有云或混合云以及企业内部环境中，所有这些都可以从一个平台上完成。这一功能使企业能够根据其具体要求选择首选的基础架构并优化部署策略。 可访问性和协作性： 作为一个优先在IT和业务之间架起桥梁的平台， Mendix 提供了一套强大的协作工具，如应用内反馈和版本控制。这些功能使各利益相关方之间的沟通变得更加容易，从而优化了开发流程，并使业务需求与技术实施保持一致。

作为一个优先在IT和业务之间架起桥梁的平台， 提供了一套强大的协作工具，如应用内反馈和版本控制。这些功能使各利益相关方之间的沟通变得更加容易，从而优化了开发流程，并使业务需求与技术实施保持一致。 可扩展性和性能： 为了满足小型和大型企业的需求， Mendix 提供了可扩展性功能。该平台确保应用程序能够轻松处理不断增加的工作负载，从而为最终用户提供优化的性能。

为了满足小型和大型企业的需求， 提供了可扩展性功能。该平台确保应用程序能够轻松处理不断增加的工作负载，从而为最终用户提供优化的性能。 多渠道支持：通过 Mendix ，用户可以开发通过各种渠道访问的应用程序，包括Web、移动和渐进式Web应用程序。这种与多平台的兼容性节省了开发时间，消除了冗余工作，并提供了跨设备的一致用户体验。

Webflow:设计、构建和发布响应式网站

Webflow 是一个著名的 平台，无需任何编码知识即可轻松设计、开发和发布响应式网站。凭借其可视化界面、用户友好的内容管理系统和强大的设计功能， ，任何人都可以建立专业的定制网站，以满足其特定需求。了解有关 的更多信息，以及它如何帮助您在无需编写一行代码的情况下创建独特的网站体验。no-code Webflow Webflow

特点Webflow

可视化CSS编辑器： Webflow 提供用于设计网页的可视化CSS编辑器，用户无需编写任何CSS代码即可应用样式。它提供实时反馈，因此用户可以立即看到自己在网页上所做的修改。

提供用于设计网页的可视化CSS编辑器，用户无需编写任何CSS代码即可应用样式。它提供实时反馈，因此用户可以立即看到自己在网页上所做的修改。 响应式设计： Webflow ，包括内置的断点和布局，使设计各种设备的迷人体验变得简单。

，包括内置的断点和布局，使设计各种设备的迷人体验变得简单。 Webflow 内容管理系统： 使用为技术用户和非技术用户量身定制的强大内容管理系统管理您的内容。自定义您的内容结构、在线编辑并与您的团队实时协作。

使用为技术用户和非技术用户量身定制的强大内容管理系统管理您的内容。自定义您的内容结构、在线编辑并与您的团队实时协作。 自定义交互和动画： 利用 Webflow 的可视化界面添加有吸引力的交互和动画。通过滚动效果、悬停动画等使您的页面栩栩如生。

利用 的可视化界面添加有吸引力的交互和动画。通过滚动效果、悬停动画等使您的页面栩栩如生。 电子商务解决方案： 利用 Webflow 的电子商务功能创建具有视觉吸引力且易于管理的在线商店。设计您的商店、添加产品、管理库存以及在平台内无缝收款。

利用 的电子商务功能创建具有视觉吸引力且易于管理的在线商店。设计您的商店、添加产品、管理库存以及在平台内无缝收款。 搜索引擎优化和营销工具： Webflow 通过内置的搜索引擎优化工具、社交媒体集成和网站分析，帮助优化您的网站，使其适用于搜索引擎和营销活动。

使用优势Webflow

无需编码： Webflow 使用户无需任何编码知识即可创建响应式网站，从而使更多人可以使用网站设计和开发。

使用户无需任何编码知识即可创建响应式网站，从而使更多人可以使用网站设计和开发。 设计控制： 通过该平台的可视化界面享受最大程度的设计控制，让您可以自由定制网站的各个方面。

通过该平台的可视化界面享受最大程度的设计控制，让您可以自由定制网站的各个方面。 协作和团队管理： 在 Webflow 平台上与团队成员、客户和利益相关者协作，并有效地管理项目，以确保顺利执行。

在 平台上与团队成员、客户和利益相关者协作，并有效地管理项目，以确保顺利执行。 专业效果： Webflow 使用户能够以最小的努力实现专业效果，创造引人入胜的网站体验，让用户大开眼界，提高品牌知名度。

使用户能够以最小的努力实现专业效果，创造引人入胜的网站体验，让用户大开眼界，提高品牌知名度。 节省时间和成本：通过简化网站开发流程，减少对额外资源或专业技能的需求，节省宝贵的时间和资源。

DronaHQ：简化内部运营

DronaHQ是一个no-code 平台，旨在简化定制内部应用程序的创建，从而简化业务运营、自动化重复性任务并提高企业效率。凭借其广泛的功能和直观的可视化界面，DronaHQ将应用程序开发的权力交到了非技术用户的手中，使其能够轻松开发促进团队协作和信息共享的解决方案。了解DronaHQ的优点，以及它如何帮助您的企业优化内部流程。

DronaHQ的特点

拖放界面： 使用直观的 drag-and-drop 界面构建应用程序，用户无需编码即可设计用户界面和工作流程。

使用直观的 界面构建应用程序，用户无需编码即可设计用户界面和工作流程。 应用程序模板： 利用现成可用的模板库加速应用程序的开发，这些模板可轻松定制，以满足您独特的业务需求。

利用现成可用的模板库加速应用程序的开发，这些模板可轻松定制，以满足您独特的业务需求。 数据管理： 使用内置数据库功能、数据连接器和API连接外部数据源，轻松管理和操作数据。

使用内置数据库功能、数据连接器和API连接外部数据源，轻松管理和操作数据。 工作流自动化： 利用平台强大的工作流自动化功能，自动执行重复性任务并简化流程。创建可触发事件、更新数据库和发送通知的自定义工作流。

利用平台强大的工作流自动化功能，自动执行重复性任务并简化流程。创建可触发事件、更新数据库和发送通知的自定义工作流。 与流行工具集成： 将您的自定义应用程序与Slack、Google Drive、Salesforce等流行工具集成，以增强功能并改善整个组织的信息共享。

将您的自定义应用程序与Slack、Google Drive、Salesforce等流行工具集成，以增强功能并改善整个组织的信息共享。 访问控制和用户管理：利用基于角色的身份验证、用户组和权限管理等功能管理用户并控制对应用程序的访问。

使用DronaHQ的好处

Adalo:轻松构建移动应用程序

Adalo 是一个零代码平台，旨在简化非技术用户的移动应用开发。凭借其用户友好的 界面， ，几乎没有编码技能的人也能构建功能强大、功能丰富的移动应用程序，这些应用程序可在iOS和Android平台上运行。drag-and-drop Adalo

主要特点

拖放界面 ： drag-and-drop 使用 Adalo 。

： 使用 。 数据库管理 ： Adalo 内置了数据和用户管理功能，简化了移动应用程序中的数据处理，无需外部存储或数据库。

： 内置了数据和用户管理功能，简化了移动应用程序中的数据处理，无需外部存储或数据库。 可定制的组件 ：可自由调整组件的外观和行为以匹配您的品牌和风格，提供高度定制化以满足您的应用需求。

：可自由调整组件的外观和行为以匹配您的品牌和风格，提供高度定制化以满足您的应用需求。 应用程序市场 ：受益于应用市场上的各种预建模板和组件，让您在开发过程中占得先机。

：受益于应用市场上的各种预建模板和组件，让您在开发过程中占得先机。 第三方集成 ：通过无缝集成第三方API和工具来增强您的应用程序，促进与外部系统和服务的连接。

：通过无缝集成第三方API和工具来增强您的应用程序，促进与外部系统和服务的连接。 向应用程序商店发布： Adalo 简化了向Android和iOS应用程序商店发布移动应用程序的流程，使您可以轻松地与全世界分享您的作品。

使用的好处Adalo

Adalo 为希望以最小的努力构建移动应用程序的个人和组织提供各种好处：

快速开发流程：利用 drag-and-drop 界面和预建组件，减少应用程序开发所花费的时间，使您能够更快地推出移动应用程序。 可访问性：让更多的人能够使用移动应用开发，实现开发过程的民主化，让更多的人能够创建自己的应用。 成本效益高：减少对经验丰富的开发人员的需求，简化开发流程，从而以更具成本效益的方式创建移动应用程序。 易于维护： Adalo 提供的可视化界面使您可以轻松更新和维护应用程序，最大限度地减少手动编码和故障排除的需要。 可扩展性： Adalo 的平台可随着您的应用程序和用户群的增长而扩展，确保您的作品在开发过程中保持可靠和高性能。 社区支持：受益于活跃的用户和开发人员社区， Adalo ，帮助您学习他人的经验，分享见解，并在您构建应用程序时获得支持。

Glide:从电子表格创建应用程序

Glide 是另一个独特的 平台，专注于将电子表格转化为功能齐全的移动应用程序。通过利用Google Sheets的强大功能， ，用户可以使用简单熟悉的界面创建、修改和管理应用程序。no-code Glide

主要特点

基于电子表格的应用开发 ：使用您现有的Google Sheets或新的电子表格作为您移动应用程序的基础，便于数据管理和操作。

：使用您现有的Google Sheets或新的电子表格作为您移动应用程序的基础，便于数据管理和操作。 可视化应用程序生成器 ： drag-and-drop 使用 Glide 。

： 使用 。 实时数据同步 ： Glide 在您的应用程序和底层电子表格之间自动同步数据，确保对数据所做的更改即时反映在应用程序中。

： 在您的应用程序和底层电子表格之间自动同步数据，确保对数据所做的更改即时反映在应用程序中。 可定制模板 ：从各种预建模板中进行选择，启动您的应用程序开发过程，并进一步自定义模板，以满足您的独特需求。

：从各种预建模板中进行选择，启动您的应用程序开发过程，并进一步自定义模板，以满足您的独特需求。 数据安全 ： Glide 强调数据安全，允许您配置访问权限并保护存储在应用程序中的敏感信息。

： 强调数据安全，允许您配置访问权限并保护存储在应用程序中的敏感信息。 可共享应用程序：将您的应用程序发布为渐进式网络应用程序（PWA），使其可通过唯一的URL轻松共享，并可在任何装有现代网络浏览器的设备上访问。

使用的好处Glide

使用Glide 作为移动应用程序开发的no-code 平台有以下几个优势：

熟悉的界面： Glide 利用Google Sheets作为其后台，提供了一个熟悉而直观的界面来管理应用程序中的数据。 快速的应用开发：基于电子表格的数据管理与 drag-and-drop 应用程序生成器相结合，确保了快速高效的开发过程，使您能够在短时间内创建功能完善的应用程序。 学习曲线最小化：由于 Glide 是建立在Google Sheets等广泛使用的工具基础上的，因此新用户的学习曲线极低，可以轻松开始应用程序开发。 易于协作：基于Google Sheets的后台可实现与团队成员的无缝协作，简化共享、更新和维护应用程序数据的流程。 灵活的部署选项：您可以选择将应用程序发布为PWA，这样您就可以在各种设备上访问您的作品，而无需向应用程序商店提交和审批。 成本效益高：该平台的简单性意味着您通常不需要专门的开发团队，从而降低了构建和维护应用程序的相关成本。

Thunkable：拖拽式移动应用程序生成器

Thunkable 是一个功能强大的 平台，专为构建Android和iOS应用程序而设计。Thunkable拥有直观的 界面，用户无需编写任何代码即可创建功能齐全、视觉效果出众的应用程序。该平台适用于构建各种应用程序，从简单的实用工具到复杂的业务解决方案。no-code drag-and-drop

主要特点

拖放应用程序生成器： 使用Thunkable的可视化编辑器设计和创建应用程序的用户界面，该编辑器提供了大量现成的组件。

使用Thunkable的可视化编辑器设计和创建应用程序的用户界面，该编辑器提供了大量现成的组件。 跨平台支持： 使用同一个Thunkable项目构建原生Android和iOS应用程序，无需为每个平台维护单独的代码库。

使用同一个Thunkable项目构建原生Android和iOS应用程序，无需为每个平台维护单独的代码库。 实时测试： 使用Thunkable的实时测试功能实时测试和预览您的应用程序，它允许您在设备上立即看到变化。

使用Thunkable的实时测试功能实时测试和预览您的应用程序，它允许您在设备上立即看到变化。 与第三方服务集成： 将您的应用程序连接到Firebase、谷歌地图和各种API等流行服务，增强应用程序的功能。

将您的应用程序连接到Firebase、谷歌地图和各种API等流行服务，增强应用程序的功能。 可定制的组件： 修改组件的外观和行为，以创建独特、吸引人的用户体验。

修改组件的外观和行为，以创建独特、吸引人的用户体验。 公开和私密共享：与他人公开或私下共享您的应用程序项目，以促进协作或展示您的作品。

优点

Thunkable 简化移动应用程序的开发：允许用户使用单个 构建器为多个平台构建本地应用程序。这种方法节省了开发人员的时间和精力，同时使非技术用户也能创建应用程序。有了Thunkable，即使是没有经验的开发人员也可以创建符合其特定要求的高质量应用程序。drag-and-drop

此外，Thunkable丰富的预建组件库以及与流行的第三方服务的集成功能可实现快速原型开发和定制。通过结合实时测试和广泛的资源与教程，Thunkable使用户能够快速高效地将他们的应用创意变为现实。

选择零代码平台的技巧

为您的企业选择理想的零代码平台是一项具有挑战性的任务。为了帮助您的决策过程，请考虑以下提示，以选择最适合您特定需求的平台：

评估您的项目需求：评估您应用程序的复杂性、规模和目的。了解您对 no-code 平台的需求，有助于确定对您的项目最为关键的特性和功能。 考虑易用性：用户友好的界面对于高效的应用开发至关重要。请确保您选择的 no-code 平台易于导航，学习曲线流畅，特别是对于非技术团队成员而言。 检查可扩展性：随着您的组织和应用的发展，您的 no-code 平台应具备处理更多需求的能力。选择一个能够毫不费力地根据您的应用需求进行扩展并支持更高负荷能力的平台。 调查集成能力：您可能需要将您的应用程序与其他服务、工具或技术连接起来。检查 no-code 平台的集成选项，确保它能够与您的项目所需的系统进行无缝交互。 查看社区支持：活跃的社区可以提供有价值的见解、知识和支持。选择一个拥有活跃社区的 no-code 平台，以促进学习、故障排除和协作。 注意定价：在选择任何软件解决方案时，预算始终是一个重要因素。比较不同 no-code 平台的价格，选择一个能够提供您所需功能且价格符合贵组织财务限制的平台。 要求演示或试用：为了更好地了解 no-code 平台的功能和局限性，请在做出最终决定前要求演示或注册试用版。实践经验可以为您提供宝贵的见解，帮助您了解平台是否适合您的项目。

通过仔细考虑这些因素，您可以自信地选择最能满足您组织需求的no-code 平台，最终使您的团队能够构建创新应用，推动增长和成功。