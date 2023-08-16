Hız ve çevikliğin çok önemli olduğu günümüzün hızla gelişen teknolojik dünyasında, geleneksel yazılım geliştirme yaklaşımları bazen ilerlemeyi engelleyebilir. Appian gibi düşük kodlu platformların devreye girerek uygulamaların oluşturulma ve dağıtılma şeklini yeniden tanımladığı yer burasıdır. 1999 yılında Matt Calkins tarafından kurulan Appian, low-code geliştirme alanında önde gelen bir oyuncu haline geldi. Yenilikçi platformu, kuruluşların geleneksel olarak kodlamayla ilişkilendirilen karmaşıklıklar olmadan hızlı bir şekilde güçlü uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Appian Nasıl Çalışır?

Appian, kuruluşların uygulamaları hızlı bir şekilde tasarlamasına, oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan kapsamlı bir low-code geliştirme platformu sağlar. Appian özünde geliştirmeyi basitleştiren görsel bir arayüz sunar. Kullanıcılar, bileşenleri arabirime sürükleyip bırakarak, veri modellerini tanımlayarak ve kapsamlı kod satırları yazmadan iş mantığını yapılandırarak uygulamalar oluşturabilir. Bu görsel yaklaşım, geliştirme sürecine aktif olarak katkıda bulunabilecek iş analistleri ve konu uzmanları dahil olmak üzere daha geniş bir kullanıcı yelpazesi için uygulama geliştirmeyi daha erişilebilir hale getirir.

Appian'ın platformu ayrıca, mevcut sistemler, veritabanları ve API'ler ile bağlantıyı kolaylaştıran bir dizi önceden oluşturulmuş bileşen ve entegrasyona sahiptir. Bu, geliştirme zaman çizelgelerini hızlandırır ve manuel kodlama ihtiyacını azaltır. Ayrıca platform, ekip işbirliğini destekleyerek kesintisiz iletişim ve ortak geliştirme çabaları sağlar. Bir uygulama oluşturulduktan sonra çeşitli cihazlara ve platformlara dağıtılabilir ve kuruluşların farklı bir kullanıcı tabanının taleplerini karşılamasına olanak tanır.

Ana Özellikler

Görsel Geliştirme: Appian'ın sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcıların uygulamaları görsel olarak oluşturmasına olanak tanıyarak manuel kodlama ihtiyacını azaltır.

Appian'ın sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcıların uygulamaları görsel olarak oluşturmasına olanak tanıyarak manuel kodlama ihtiyacını azaltır. Süreç Otomasyonu: Platform, iş akışı otomasyonunu destekler, iş süreçlerini kolaylaştırır ve operasyonel verimliliği artırır.

Platform, iş akışı otomasyonunu destekler, iş süreçlerini kolaylaştırır ve operasyonel verimliliği artırır. Entegrasyon Yetenekleri: Appian'ın önceden oluşturulmuş konektörleri, çeşitli sistemler ve veri kaynaklarıyla entegrasyonu kolaylaştırarak sorunsuz veri akışı sağlar.

Appian'ın önceden oluşturulmuş konektörleri, çeşitli sistemler ve veri kaynaklarıyla entegrasyonu kolaylaştırarak sorunsuz veri akışı sağlar. Mobil Destek: Appian'da geliştirilen uygulamalar, mobil cihazlara kolayca dağıtılabilir ve kullanıcılara hareket halindeyken erişim sağlar.

Appian'da geliştirilen uygulamalar, mobil cihazlara kolayca dağıtılabilir ve kullanıcılara hareket halindeyken erişim sağlar. İşbirliği: Platform, ekiplerin uygulama projelerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayarak işbirliğine dayalı geliştirmeyi destekler.

Platform, ekiplerin uygulama projelerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayarak işbirliğine dayalı geliştirmeyi destekler. Ölçeklenebilirlik: Appian'ın mimarisi, hem küçük ölçekli projelerin hem de büyük kurumsal uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Appian'ın mimarisi, hem küçük ölçekli projelerin hem de büyük kurumsal uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Güvenlik: Appian, veri güvenliğine öncelik vererek şifreleme, erişim kontrolleri ve endüstri düzenlemelerine uygunluk gibi özellikler sunar.

Appian, veri güvenliğine öncelik vererek şifreleme, erişim kontrolleri ve endüstri düzenlemelerine uygunluk gibi özellikler sunar. Analitik: Platform, kuruluşların uygulamalarının verilerinden içgörüler elde etmelerini sağlayan yerleşik analitik araçları sağlar.

Appian'ı Kimler Kullanabilir?

Appian'ın low-code platformu, farklı düzeylerde teknik uzmanlığa sahip çok çeşitli kullanıcılara hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Appian'ı kullanmaktan kimlerin yararlanabileceğinin bir dökümünü burada bulabilirsiniz:

İş Analistleri: İş süreçleri hakkında derin bir anlayışa sahip ancak sınırlı kodlama becerisine sahip kişiler, iş akışlarını tasarlamak ve otomatikleştirmek için Appian'dan yararlanabilir ve operasyonel verimliliği artırabilir.

İş süreçleri hakkında derin bir anlayışa sahip ancak sınırlı kodlama becerisine sahip kişiler, iş akışlarını tasarlamak ve otomatikleştirmek için Appian'dan yararlanabilir ve operasyonel verimliliği artırabilir. Geliştiriciler: Appian, hem deneyimli geliştiriciler hem de bu alanda yeni olanlar için uygundur. Geliştiriciler, geliştirmeyi hızlandırmak, sistemleri entegre etmek ve daha karmaşık kodlama görevlerine odaklanmak için platformu kullanabilir.

Appian, hem deneyimli geliştiriciler hem de bu alanda yeni olanlar için uygundur. Geliştiriciler, geliştirmeyi hızlandırmak, sistemleri entegre etmek ve daha karmaşık kodlama görevlerine odaklanmak için platformu kullanabilir. Vatandaş Geliştiriciler: Genellikle "vatandaş geliştiriciler" olarak adlandırılan teknik olmayan kullanıcılar, kod yazmadan uygulamalar oluşturmak için Appian'ın sezgisel arayüzünü kullanabilir. Bu, konu uzmanlarına doğrudan uygulama geliştirmeye katkıda bulunma yetkisi verir.

Genellikle "vatandaş geliştiriciler" olarak adlandırılan teknik olmayan kullanıcılar, kod yazmadan uygulamalar oluşturmak için Appian'ın sezgisel arayüzünü kullanabilir. Bu, konu uzmanlarına doğrudan uygulama geliştirmeye katkıda bulunma yetkisi verir. BT Profesyonelleri: Appian, BT ekiplerine mevcut sistemleri entegre etmeleri, güvenlik ve uyumluluğu sağlamaları ve kuruluş genelinde uygulamaların dağıtımını yönetmeleri için araçlar sağlar.

Appian, BT ekiplerine mevcut sistemleri entegre etmeleri, güvenlik ve uyumluluğu sağlamaları ve kuruluş genelinde uygulamaların dağıtımını yönetmeleri için araçlar sağlar. İşletmeler: Appian, BT altyapılarını modernize etmek, manuel süreçleri dijitalleştirmek ve iş taleplerini karşılamak için uygulamaları hızla geliştirip dağıtmak isteyen kuruluşlar için çok uygundur.

Appian, BT altyapılarını modernize etmek, manuel süreçleri dijitalleştirmek ve iş taleplerini karşılamak için uygulamaları hızla geliştirip dağıtmak isteyen kuruluşlar için çok uygundur. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: KOBİ'ler, Appian'ın kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış uygulamalar oluşturma yeteneğinden yararlanabilir ve kapsamlı kodlama kaynakları gerektirmeden rekabet avantajı sağlayabilir.

KOBİ'ler, Appian'ın kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış uygulamalar oluşturma yeteneğinden yararlanabilir ve kapsamlı kodlama kaynakları gerektirmeden rekabet avantajı sağlayabilir. Sektörler: Appian'ın esnekliği finansal hizmetler, sağlık, üretim, perakende ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörler için geçerlidir.

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Appian ve AppMaster

Uygulama geliştirme ve otomasyon dünyasına hitap eden iki güçlü platform olan Appian ve AppMaster'ı karşılaştırırken, benzersiz güçlerini ve tekliflerini araştırmak çok önemlidir. Her iki platform da geliştirme sürecini basitleştirmeyi ve kullanıcıları işlevsel ve verimli uygulamalar yaratma konusunda güçlendirmeyi amaçlıyor. Yine de, bunu farklı ihtiyaçlara ve hedeflere hitap eden farklı şekillerde yaparlar.

AppMaster, benzersiz bir uygulama geliştirme yaklaşımı sunan dinamik , kodsuz bir araçtır. Kullanıcıların ön uç arabirimleri ve arka uç işlevselliği oluşturmasına olanak tanıyarak öne çıkıyor ve onu eksiksiz bir geliştirme platformu haline getiriyor. Gerçek uygulamalar oluşturmaya odaklanan AppMaster, kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamalar için veri modellerini , iş mantığını ve kullanıcı arayüzlerini görsel olarak tasarlamasına olanak tanır.

Diğer bazı platformların aksine, AppMaster uygulamaları yalnızca prototipler veya maketler değil, kaynak koduyla tamamlanan tamamen çalıştırılabilir uygulamalardır. Bu özellik, özellikle teknik borcu azaltmak ve ölçeklenebilir ve güçlü bir uygulama mimarisi sağlamak isteyen kuruluşlara fayda sağlar. AppMaster uygulamaları sıfırdan oluşturma, derleme, testler yapma ve bunları bulutta veya şirket içinde dağıtma yeteneği, somut ve işlevsel sonuçlar sunmaya olan bağlılığını gösterir.

Ayrıca, AppMaster çoklu veritabanı sistemlerine desteği, Go ile oluşturulan durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları ve web ve mobil uygulamalar için özel çerçeveler, performans, ölçeklenebilirlik ve çok yönlülüğe odaklandığının altını çiziyor. Bir kuruluşun ölçeklenebilir bir arka uç çözümüne ihtiyacı olsun veya etkileşimli web ve mobil uygulamalar oluşturmayı amaçlıyor olsun, AppMaster kapsamlı araç seti çeşitli kullanım durumlarına hitap eder.

Doğru Uyumu Seçmek

Appian ve AppMaster arasındaki seçim, bir kuruluşun özel gereksinimlerine ve hedeflerine bağlıdır. Appian, iş süreçlerini otomatikleştirme ve verileri entegre etme konusunda uzmandır ve operasyonel verimliliği ve işbirliğini geliştirmek isteyen kuruluşlar için faydalıdır. Öte yandan AppMaster, tamamen işlevsel arka uç, web ve mobil uygulamalar sunan, teknik borcu ortadan kaldıran ve ölçeklenebilirlik ile performansa giden bir yol sağlayan no-code bir platformdur.

Karar, projelerin doğasına, istenen kontrol düzeyine ve amaçlanan sonuçlara dayanmalıdır. Appian'ın süreç otomasyonu ve entegrasyonuna odaklanması, iş süreci optimizasyonu ile iyi uyum sağlarken, AppMaster gerçek uygulama oluşturma taahhüdü, onu somut değer ve sonuçlar sağlayan tam yığın uygulamalar geliştirmek isteyen kuruluşlar için kapsamlı bir çözüm olarak konumlandırır.

