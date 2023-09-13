Modern yazılım geliştirme dünyasında, kodsuz ve düşük kodlu platformların ortaya çıkışı devrim niteliğindeydi. Bu platformlar bireylere ve kuruluşlara kapsamlı kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan uygulamalar oluşturma olanağı sağlar. Bu alanda öne çıkan bir oyuncu olan Tadabase, uygulama geliştirmeyi basitleştirme konusunda ön sıralarda yer alıyor.

Tadabase, 2016 yılında Moe Levine ve Hitesh Siddhapura tarafından kuruldu. Vizyonları açıktı: Uygulama geliştirmeyi herkes için erişilebilir hale getirerek demokratikleştirmek. Tadabase, işletmelerin süreçlerini kolaylaştırmasına, verileri yönetmesine ve benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel uygulamalar oluşturmasına yardımcı olacak bir çözüm olarak başladı.

Tadabase Nasıl Çalışır?

Tadabase özünde uygulama geliştirme yolculuğunu basitleştirmek için tasarlanmıştır. İşte nasıl çalışıyor:

Veri Modelleme: Tadabase veri modellemeyle başlar. Kullanıcılar, yönetmek istedikleri bilgileri temsil edecek tablolar ve alanlar oluşturarak veri yapılarını tanımlayabilirler. Bu adım, uygulamanın temelini oluşturduğu için çok önemlidir.

Tadabase veri modellemeyle başlar. Kullanıcılar, yönetmek istedikleri bilgileri temsil edecek tablolar ve alanlar oluşturarak veri yapılarını tanımlayabilirler. Bu adım, uygulamanın temelini oluşturduğu için çok önemlidir. Görsel Arayüz: Geleneksel kodlamanın aksine Tadabase, kullanıcı arayüzünü (UI) oluşturmak için görsel bir arayüz sunar. Kullanıcılar, uygulamalarının görünümünü ve verdiği hissi sürükle ve bırak öğeleriyle tasarlayarak kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir.

Geleneksel kodlamanın aksine Tadabase, kullanıcı arayüzünü (UI) oluşturmak için görsel bir arayüz sunar. Kullanıcılar, uygulamalarının görünümünü ve verdiği hissi sürükle ve bırak öğeleriyle tasarlayarak kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir. Otomasyon: Tadabase, kullanıcıların uygulamalarının çeşitli yönlerini otomatikleştirmesine olanak tanır. İş akışı otomasyonu, tetiklenen eylemler ve olaya dayalı yanıtlar görsel olarak yapılandırılarak manuel müdahale ihtiyacı azaltılabilir.

Tadabase, kullanıcıların uygulamalarının çeşitli yönlerini otomatikleştirmesine olanak tanır. İş akışı otomasyonu, tetiklenen eylemler ve olaya dayalı yanıtlar görsel olarak yapılandırılarak manuel müdahale ihtiyacı azaltılabilir. Kullanıcı Erişim Kontrolü: Güvenlik her şeyden önemlidir ve Tadabase bunun farkındadır. Yöneticilerin uygulama içindeki verilere kimlerin erişebileceğini, bunları görüntüleyebileceğini veya değiştirebileceğini tanımlamasına olanak tanıyan kullanıcı erişim kontrol mekanizmaları sağlar.

Güvenlik her şeyden önemlidir ve Tadabase bunun farkındadır. Yöneticilerin uygulama içindeki verilere kimlerin erişebileceğini, bunları görüntüleyebileceğini veya değiştirebileceğini tanımlamasına olanak tanıyan kullanıcı erişim kontrol mekanizmaları sağlar. Entegrasyon: Tadabase, çeşitli üçüncü taraf hizmetleri ve veritabanlarıyla entegrasyonları destekler. Bu, kullanıcıların işlevselliğini artırmak için uygulamalarını diğer araçlara ve veri kaynaklarına bağlayabilmelerini sağlar.

Tadabase, çeşitli üçüncü taraf hizmetleri ve veritabanlarıyla entegrasyonları destekler. Bu, kullanıcıların işlevselliğini artırmak için uygulamalarını diğer araçlara ve veri kaynaklarına bağlayabilmelerini sağlar. Dağıtım: Bir uygulama oluşturulduktan sonra Tadabase, kolay dağıtımı kolaylaştırır. Kullanıcılar, web ve mobil cihazlara yönelik uygulamalarını yalnızca birkaç tıklamayla yayınlayabilir.

Bir uygulama oluşturulduktan sonra Tadabase, kolay dağıtımı kolaylaştırır. Kullanıcılar, web ve mobil cihazlara yönelik uygulamalarını yalnızca birkaç tıklamayla yayınlayabilir. Ölçeklenebilirlik: Tadabase'in mimarisi, kullanıcı talepleri arttıkça uygulamaların sorunsuz bir şekilde ölçeklenmesine olanak tanır. Bu, artan veri ve kullanıcı yüküne rağmen uygulamaların performanslı ve duyarlı kalmasını sağlar.

Tadabase'in Temel Özellikleri

Tadabase, kullanıcıların kolayca web uygulamaları oluşturmasını sağlayan zengin bir dizi özellik sunar. Temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

Sürükle ve Bırak Arayüzü: Tadabase, uygulamanızın veritabanı şemasını ve kullanıcı arayüzünü tasarlamak için sezgisel bir sürükle drag-and-drop arayüzü sağlar. Tek satır kod yazmadan görsel olarak tablolar oluşturabilir, ilişkileri tanımlayabilir ve formlar tasarlayabilirsiniz.

Tadabase, uygulamanızın veritabanı şemasını ve kullanıcı arayüzünü tasarlamak için sezgisel bir sürükle arayüzü sağlar. Tek satır kod yazmadan görsel olarak tablolar oluşturabilir, ilişkileri tanımlayabilir ve formlar tasarlayabilirsiniz. Özelleştirilebilir Şablonlar: Uygulamanızı başlatmak için profesyonelce tasarlanmış çeşitli şablonlar arasından seçim yapın. Bu şablonları markanıza ve benzersiz gereksinimlerinize uyacak şekilde uyarlayın.

Uygulamanızı başlatmak için profesyonelce tasarlanmış çeşitli şablonlar arasından seçim yapın. Bu şablonları markanıza ve benzersiz gereksinimlerinize uyacak şekilde uyarlayın. İş Akışı Otomasyonu: Tadabase'in iş akışı otomasyonunu kullanarak tekrarlanan görevleri otomatikleştirin ve iş süreçlerinizi kolaylaştırın. Verimli iş akışları oluşturmak için tetikleyicileri, eylemleri ve koşulları tanımlayın.

Tadabase'in iş akışı otomasyonunu kullanarak tekrarlanan görevleri otomatikleştirin ve iş süreçlerinizi kolaylaştırın. Verimli iş akışları oluşturmak için tetikleyicileri, eylemleri ve koşulları tanımlayın. Kullanıcı Kimlik Doğrulaması ve İzinler: Uygulamalarınızı kullanıcı kimlik doğrulaması ve rol tabanlı izinlerle koruyun. Uygulamanızdaki verilere kimlerin erişebileceğini, verileri görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya silebileceğini kontrol edin.

Uygulamalarınızı kullanıcı kimlik doğrulaması ve rol tabanlı izinlerle koruyun. Uygulamanızdaki verilere kimlerin erişebileceğini, verileri görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya silebileceğini kontrol edin. Gerçek Zamanlı İşbirliği: Ekip üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Birden fazla kullanıcının aynı uygulama üzerinde aynı anda çalışabilmesi, uygulamaların toplu olarak oluşturulmasını kolaylaştırır.

Ekip üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Birden fazla kullanıcının aynı uygulama üzerinde aynı anda çalışabilmesi, uygulamaların toplu olarak oluşturulmasını kolaylaştırır. Veri Görselleştirme: Verilerinizden içgörü elde etmek için çizelgeler ve grafikler gibi dinamik veri görselleştirmeleri oluşturun. Trendleri görselleştirin, performansı izleyin ve veriye dayalı kararlar alın.

Verilerinizden içgörü elde etmek için çizelgeler ve grafikler gibi dinamik veri görselleştirmeleri oluşturun. Trendleri görselleştirin, performansı izleyin ve veriye dayalı kararlar alın. Destek ve Topluluk: Tadabase'in destek kaynaklarına ve topluluk forumlarına erişim, zorlukların üstesinden gelmenize ve platformdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.

Tadabase'in destek kaynaklarına ve topluluk forumlarına erişim, zorlukların üstesinden gelmenize ve platformdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur. Beyaz Etiketleme: Uygulamalarınızı markanızla birlikte beyaz etiketleyerek kullanıcılarınıza tamamen özelleştirilmiş bir deneyim sunmanıza olanak tanır.

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Tadabase'i Kimler Kullanabilir?

Tadabase'in çok yönlülüğü, kullanılabilirliğini çeşitli kullanıcı profillerine genişleterek onu geniş bir kitle için kapsayıcı bir platform haline getiriyor:

İşletme Sahipleri: Girişimciler ve işletme sahipleri, envanter yönetiminden müşteri ilişkileri takibine kadar operasyonlarını kolaylaştıran özel araçlar oluşturmak için Tadabase'den yararlanabilirler.

Girişimciler ve işletme sahipleri, envanter yönetiminden müşteri ilişkileri takibine kadar operasyonlarını kolaylaştıran özel araçlar oluşturmak için Tadabase'den yararlanabilirler. BT Uzmanları: Kuruluşlardaki BT ekipleri, uygulama geliştirmeyi hızlandırarak diğer departmanlardan gelen taleplerin birikmesini azaltabilir. Çözümleri hızla prototipleyebilir ve bunları gelişen iş ihtiyaçlarına uyarlayabilirler.

Kuruluşlardaki BT ekipleri, uygulama geliştirmeyi hızlandırarak diğer departmanlardan gelen taleplerin birikmesini azaltabilir. Çözümleri hızla prototipleyebilir ve bunları gelişen iş ihtiyaçlarına uyarlayabilirler. Geliştiriciler: Geliştiriciler, hızlı bir prototip oluşturma aracı olarak Tadabase'de değer buluyor. Hızlı bir şekilde işlevsel uygulamalar oluşturmalarına ve kullanıcı geri bildirimlerine göre yinelemelerine olanak tanır. Tadabase'in görsel arayüzü, kodlama uzmanlıklarına değerli bir katkı sağlayabilir.

Geliştiriciler, hızlı bir prototip oluşturma aracı olarak Tadabase'de değer buluyor. Hızlı bir şekilde işlevsel uygulamalar oluşturmalarına ve kullanıcı geri bildirimlerine göre yinelemelerine olanak tanır. Tadabase'in görsel arayüzü, kodlama uzmanlıklarına değerli bir katkı sağlayabilir. Teknik Olmayan Kullanıcılar: Tadabase'in en önemli güçlü yönlerinden biri, kodlama deneyimi olmayan kişilerin erişebilmesidir. İş analistleri, pazarlamacılar ve teknik bilgisi olmayan diğer kullanıcılar, kendi özel gereksinimlerini karşılayan güçlü uygulamalar oluşturmak için platformdan yararlanabilirler. Tadabase'in sezgisel arayüzü, onlara bağımsız çözümler oluşturma gücü verir.

Tadabase ve AppMaster

Tadabase ve AppMaster , kodsuz ve low-code geliştirme alanında önde gelen oyunculardır ve belirli kullanım örneklerine ve tercihlere göre farklı avantajlar sunar.

Çok yönlülüğüyle bilinen AppMaster, kullanıcılara geleneksel kodlamaya gerek kalmadan arka uç sistemlerden web ve mobil uygulamalara kadar çeşitli uygulamalar oluşturma olanağı sağlar. AppMaster kullanıcıların veri modellerini ve iş mantığını BP Designer aracılığıyla görsel olarak tasarlamasına olanak tanıyan benzersiz görsel uygulama geliştirme yaklaşımıyla öne çıkıyor. Bu, arka uç uygulamaları için REST API ve WSS Uç Noktaları oluşturmaya kadar uzanıyor ve bu da onu kapsamlı, hepsi bir arada çözümler arayan işletmeler için cazip bir seçim haline getiriyor.

AppMaster web uygulamaları için güçlü bir drag-and-drop kullanıcı arayüzü oluşturucusu ve Web BP Designer'ı kullanarak her bileşen için karmaşık iş mantığı oluşturma yeteneği sunar. Bu düzeydeki ayrıntılı kontrol, tamamen etkileşimli web uygulamalarıyla sonuçlanır. Benzer şekilde platform, görsel, drag-and-drop arayüzüne sahip mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik araçlar sağlar.

AppMaster ayırt edici özelliklerinden biri, kolaylaştırılmış dağıtım sürecidir. 'Yayınla' düğmesine basit bir tıklamayla platform, kaynak kodu oluşturur, uygulamaları derler, testleri çalıştırır ve bunları buluta dağıtır. Bu kesintisiz iş akışı, Go'da yazılan arka uç uygulamalarına, Vue3 ve JS/TS ile oluşturulan web uygulamalarına, Android için Kotlin ve Jetpack Compose tarafından desteklenen mobil uygulamalara ve iOS için SwiftUI kadar uzanır.

Tadabase uygulama geliştirmeyi basitleştirirken, AppMaster kapsamlı yaklaşımı daha geniş bir kullanım senaryosuna hitap ederek onu kurumsal düzeydeki çözümler ve yüksek yük senaryoları için uygun hale getirir.

Tadabase ve AppMaster, hem no-code hem de low-code alanda dikkate değer platformlardır. Aralarındaki seçim, belirli proje gereksinimlerine, kullanıcıların uzmanlık düzeyine ve öngörülen geliştirme kapsamına bağlıdır.

no-code ve low-code devrim ivme kazanmaya devam ederken, Tadabase ve AppMaster gibi platformlar bireylere ve kuruluşlara fikirlerini işlevsel, ölçeklenebilir ve güçlü uygulamalara dönüştürme konusunda güç veriyor.