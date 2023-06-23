Appy Pie, kodsuz uygulama geliştirme endüstrisinde kendisine bir isim yaptı. Platform, kullanıcıların herhangi bir kodlama becerisi gerektirmeden tamamen işlevsel mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Ancak birçok özelliği ve yeteneğine rağmen, bazı kullanıcılar daha hızlı, daha kolay veya daha uygun fiyatlı bir Appy Pie alternatifi arıyor olabilir.

Bu yazıda, şu anda piyasada bulunan en iyi Appy Pie alternatiflerinden bazılarını keşfedeceğiz.

No-Code?

No-Code, kapsamlı programlama bilgisi veya kodlama becerisi olmayan kişilerin işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan, yazılım geliştirmeye yönelik devrim niteliğinde bir yaklaşımdır. No-Code platformları ile kullanıcılar, sezgisel görsel arabirimler ve sürükle ve bırak araçları aracılığıyla uygulamalar oluşturup dağıtabilir ve geleneksel kodlama ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Bu, girişimcilere, küçük işletmelere ve hatta teknik olmayan profesyonellere fikirlerini hızlı ve verimli bir şekilde tamamen işlevsel yazılım çözümlerine dönüştürme gücü verir.

No-Code platformları genellikle çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar, bileşenler ve entegrasyonlar sunarak kullanıcıların basit mobil uygulamalardan karmaşık web tabanlı sistemlere kadar çeşitli türlerde uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. No-Code, teknik karmaşıklıkları soyutlayarak daha geniş bir kitlenin uygulama geliştirme sürecine katılmasını sağlar ve daha önce geleneksel geliştirme yöntemlerine güvenenlere yazılım oluşturmanın gücünü getirir.

Uygulama Geliştirme Alternatiflerini Değerlendirme Kriterleri

Appy Pie için uygulama geliştirme alternatiflerini değerlendirirken, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı sağlamak için birkaç temel kriteri dikkate almak önemlidir. İşte dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler:

Özellikler : Alternatif platformların sunduğu özelliklerin kapsamını ve derinliğini değerlendirin. Uygulama gereksinimlerinize ve iş hedeflerinize uygun özellikleri arayın.

: Alternatif platformların sunduğu özelliklerin kapsamını ve derinliğini değerlendirin. Uygulama gereksinimlerinize ve iş hedeflerinize uygun özellikleri arayın. Ölçeklenebilirlik : Alternatif platformlar tarafından sağlanan ölçeklenebilirlik seçeneklerini göz önünde bulundurun. Uygulamanızın zaman içinde büyümesini ve artan taleplerini karşılayıp karşılayamayacaklarını belirleyin.

: Alternatif platformlar tarafından sağlanan ölçeklenebilirlik seçeneklerini göz önünde bulundurun. Uygulamanızın zaman içinde büyümesini ve artan taleplerini karşılayıp karşılayamayacaklarını belirleyin. Özelleştirme : Mevcut özelleştirme seçeneklerinin düzeyini değerlendirin. Platformların, uygulamanın tasarımını, işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyarlamanıza izin verip vermediğini belirleyin.

: Mevcut özelleştirme seçeneklerinin düzeyini değerlendirin. Platformların, uygulamanın tasarımını, işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyarlamanıza izin verip vermediğini belirleyin. Kullanım Kolaylığı : Platformların kullanıcı dostu olma özelliğini göz önünde bulundurun. Uygulama geliştirme sürecini basitleştirmek için sezgisel arayüzler, drag-and-drop oluşturucular ve kapsamlı belgeler arayın.

: Platformların kullanıcı dostu olma özelliğini göz önünde bulundurun. Uygulama geliştirme sürecini basitleştirmek için sezgisel arayüzler, oluşturucular ve kapsamlı belgeler arayın. Fiyatlandırma : Alternatiflerin sunduğu fiyatlandırma yapısını ve planlarını değerlendirin. Fiyatlandırmanın sağlanan değer ve özelliklerle uyumlu olduğundan emin olarak bütçenizi ve uzun vadeli maliyetlerinizi göz önünde bulundurun.

: Alternatiflerin sunduğu fiyatlandırma yapısını ve planlarını değerlendirin. Fiyatlandırmanın sağlanan değer ve özelliklerle uyumlu olduğundan emin olarak bütçenizi ve uzun vadeli maliyetlerinizi göz önünde bulundurun. Müşteri Desteği : Platformlar tarafından sağlanan müşteri desteğinin kalitesini ve kullanılabilirliğini değerlendirin. Uygulama geliştirme yolculuğunuz boyunca size yardımcı olacak duyarlı destek ekipleri, belgeler, öğreticiler ve kullanıcı toplulukları arayın.

: Platformlar tarafından sağlanan müşteri desteğinin kalitesini ve kullanılabilirliğini değerlendirin. Uygulama geliştirme yolculuğunuz boyunca size yardımcı olacak duyarlı destek ekipleri, belgeler, öğreticiler ve kullanıcı toplulukları arayın. Kullanıcı Topluluğu : Alternatif platformları çevreleyen kullanıcı topluluğunun boyutunu ve katılımını göz önünde bulundurun. Gelişen bir topluluk değerli içgörüler, kaynaklar ve destek sağlayabilir.

: Alternatif platformları çevreleyen kullanıcı topluluğunun boyutunu ve katılımını göz önünde bulundurun. Gelişen bir topluluk değerli içgörüler, kaynaklar ve destek sağlayabilir. Entegrasyon Seçenekleri : API'ler , veritabanları veya üçüncü taraf hizmetleri gibi uygulamanıza dahil etmeniz gerekebilecek diğer araç ve hizmetlerle platformların uyumluluk ve entegrasyon yeteneklerini değerlendirin.

Bu kriterleri dikkatlice değerlendirerek, belirli projeniz ve hedefleriniz için Appy Pie'ye en uygun uygulama geliştirme alternatifini seçerken bilinçli bir karar verebilirsiniz.

AppMaster

AppMaster , kullanıcıların görsel olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir no-code araçtır. drag-and-drop arayüzü ve görsel tasarımcılar ile kullanıcılar, kodlamaya ihtiyaç duymadan kolayca veri modelleri , iş mantığı, REST API ve daha fazlasını oluşturabilir.

Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma sürecini iyileştirmek için tasarlanan AppMaster, küçük işletmelerden işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesi için uygulama geliştirmeyi 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirir. AppMaster, kullanıcıların uygulama mağazasına yeni sürümler göndermeden mobil uygulama kullanıcı arayüzünü, mantığı ve API anahtarlarını güncellemesini sağlayan sunucu odaklı bir yaklaşım kullanır.

Planlardaki her değişiklikle, müşteriler 30 saniyenin altında yeni bir dizi uygulama oluşturabilir ve AppMaster uygulamaları her zaman sıfırdan oluşturduğundan, teknik borç yoktur .

AppMaster herhangi bir Postgresql uyumlu veritabanını birincil veritabanı olarak destekler. Go ile oluşturulan derlenmiş durum bilgisiz arka uç uygulamaları, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için inanılmaz ölçeklenebilirlik göstermiştir.

AppMaster 6 tür abonelik sunar: Öğrenin ve Keşfedin (ücretsiz), Startup, Startup+, Business, Business+ ve Enterprise. Müşteriler ücretsiz bir hesap oluşturabilir.

Bubble

Bubble kullanıcıların herhangi bir kodlama yapmadan web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan başka bir no-code platformdur. Platform, kullanıcıların web veya mobil uygulamalarını oluşturmak için öğeleri drag and drop olanak tanıyan görsel bir düzenleyici sunar.

Bubble onu mükemmel bir Appy Pie alternatifi yapan bazı mükemmel özelliklere sahiptir. İlk olarak, son derece özelleştirilebilir ve kullanıcıların karmaşık web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. İkincisi, Bubble geliştirme sürecinin çoğunu otomatikleştirir ve kullanıcıların uygulamalarını rekor sürede oluşturmasını kolaylaştırır.

Bununla birlikte, Bubble, bazı diğer no-code platformlardan daha dik bir öğrenme eğrisine sahiptir ve bu, bazı kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir.

kayma

Glide, mobil uygulamalar oluşturma konusunda uzmanlaşmış no-code bir platformdur. Kullanıcıların herhangi bir kodlama yapmadan elektronik tablolardan tamamen işlevsel mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcıların uygulamalarını sıfırdan tasarlamalarını gerektiren diğer no-code platformların aksine Glide, kullanıcıların birlikte çalışabileceği şablonlar sağlar.

Glide mükemmel bir Appy Pie alternatifidir çünkü kullanıcıların herhangi bir kodlama yapmadan dakikalar içinde mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, gerçek zamanlı veri senkronizasyonu, özel form gönderimleri ve daha fazlası gibi bazı güçlü özelliklere de sahiptir.

Ancak Glide, daha fazla özelleştirme gerektiren karmaşık uygulamalar için uygun olmayabilir.

Adalo

Adalo, kullanıcıların web ve mobil uygulamalar oluşturmasını ve başlatmasını sağlayan no-code bir platformdur. Kullanıcıların uygulamalarını anında tasarlamasını ve başlatmasını kolaylaştıran sezgisel bir arayüze sahiptir.

Adalo, kullanıcıların web ve mobil uygulamalarını geliştirmelerini kolaylaştıran çok çeşitli özellikler sunduğu için harika bir Appy Pie alternatifidir. Platform, bir drag-and-drop arabirimi sağlar ve kullanıcıların birlikte çalışabileceği önceden oluşturulmuş şablonlar sunar.

Ancak platform biraz yavaş olabilir ve bu da bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir.

Çözüm

Appy Pie, kullanıcıların kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayan mükemmel bir no-code platform olarak kabul görmüştür. Bununla birlikte, alternatifleri keşfetmek ve seçeneklerinizi genişletmek istiyorsanız, piyasada çok sayıda istisnai alternatif olduğunu bilmek sizi memnun edecektir.

AppMaster , Bubble , Glide ve Adalo gibi platformlar, etkileyici özellikler ve yetenekler sunan çok çeşitli no-code platformlara yalnızca birkaç örnektir. Bu alternatiflerin her biri, özel ihtiyaçlarınıza, bütçenize ve beceri seviyenize en uygun olanı seçme esnekliği sağlayan benzersiz güçlü yönler sunar.

Bu alternatif platformlardan yararlanarak, hem web hem de mobil uygulamaları, kodlama bilgisi gerektirmeden ve geleneksel geliştirme yaklaşımlarına kıyasla çok daha düşük maliyet ve sürede kolayca oluşturabilir ve başlatabilirsiniz. Appy Pie'nin ötesine bir adım atın ve bu Appy Pie alternatiflerinin sunduğu heyecan verici olasılıkları keşfedin!

