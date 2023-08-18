Sürekli gelişen yazılım geliştirme alanında, low-code platformların yükselişi, işletmelerin uygulama oluşturma ve süreç otomasyonuna yaklaşımında devrim yarattı. Bu alandaki güçlü oyunculardan biri, kuruluşların uygulamalar oluşturmasını ve karmaşık iş süreçlerini kolayca otomatikleştirmesini sağlayan kapsamlı bir low-code platformu olan Creatio'dur.

Katherine Kostereva tarafından kurulan Creatio, kendisini low-code alanında lider olarak kabul ettirmiştir. İşletmelerin operasyonlarını kolaylaştırmasına ve dijital dönüşümü hızlandırmasına yardımcı olma vizyonuyla şirket, çevik ve verimli uygulama geliştirme araçları arayan kuruluşlar için güvenilir bir çözüm sağlayıcı haline geldi.

O nasıl çalışır?

Creatio, teknik ve teknik olmayan kullanıcıların operasyonel verimliliği ve müşteri katılımını artıran uygulamalar oluşturmasını sağlamak için düşük kodlu bir platform sunar. Platform, görsel geliştirmeyi önceden oluşturulmuş şablonlarla ve tüm uygulama yaşam döngüsünü kolaylaştıran bir dizi araçla birleştirir:

Görsel Arayüz: Creatio, kullanıcıların arayüzleri, formları ve iş akışlarını görsel olarak tasarlamasına olanak tanıyan sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü sağlar. Bu, kapsamlı kodlama uzmanlığına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak iş profesyonellerinin geliştirme sürecine aktif olarak katılmasını sağlar.

Creatio, kullanıcıların arayüzleri, formları ve iş akışlarını görsel olarak tasarlamasına olanak tanıyan sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü sağlar. Bu, kapsamlı kodlama uzmanlığına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak iş profesyonellerinin geliştirme sürecine aktif olarak katılmasını sağlar. İş Mantığı Konfigürasyonu: Kullanıcılar, iş kurallarını ve mantığı bir grafik arabirim aracılığıyla tanımlayarak özel koda olan bağımlılığı azaltabilir. Bu yaklaşım geliştirmeyi hızlandırır ve uygulamaların belirli iş gereksinimleriyle uyumlu olmasını sağlar.

Kullanıcılar, iş kurallarını ve mantığı bir grafik arabirim aracılığıyla tanımlayarak özel koda olan bağımlılığı azaltabilir. Bu yaklaşım geliştirmeyi hızlandırır ve uygulamaların belirli iş gereksinimleriyle uyumlu olmasını sağlar. Entegrasyon Yetenekleri: Creatio, çeşitli veri kaynaklarını ve API'leri entegre ederek kullanıcıların uygulamalarını mevcut sistemlere ve veritabanlarına sorunsuz bir şekilde bağlamasına olanak tanır. Bu, farklı departmanlar ve süreçler arasındaki boşlukları kapatan bütünsel çözümlerin oluşturulmasını sağlar.

Creatio, çeşitli veri kaynaklarını ve API'leri entegre ederek kullanıcıların uygulamalarını mevcut sistemlere ve veritabanlarına sorunsuz bir şekilde bağlamasına olanak tanır. Bu, farklı departmanlar ve süreçler arasındaki boşlukları kapatan bütünsel çözümlerin oluşturulmasını sağlar. Özelleştirme ve Ölçeklenebilirlik: Creatio, önceden oluşturulmuş şablonlar ve kullanıma hazır bileşenler sunarken, kullanıcıların benzersiz ihtiyaçlarına uygun özel bileşenler oluşturmasına da olanak tanır. Bu, uygulamaların belirli kullanım durumlarına göre uyarlanabilmesini ve iş gereksinimleri geliştikçe kolayca ölçeklenebilmesini sağlar.

Creatio, önceden oluşturulmuş şablonlar ve kullanıma hazır bileşenler sunarken, kullanıcıların benzersiz ihtiyaçlarına uygun özel bileşenler oluşturmasına da olanak tanır. Bu, uygulamaların belirli kullanım durumlarına göre uyarlanabilmesini ve iş gereksinimleri geliştikçe kolayca ölçeklenebilmesini sağlar. Süreç Otomasyonu: Creatio'nun low-code platformu, karmaşık iş süreçlerini otomatikleştirmede mükemmeldir. Kullanıcılar, görevleri, onayları, bildirimleri ve daha fazlasını otomatikleştiren iş akışları tasarlayabilir ve dağıtabilir. Bu, operasyonları düzene sokar ve manuel çabayı azaltarak verimliliğin artmasına yol açar.

Creatio'nun platformu, karmaşık iş süreçlerini otomatikleştirmede mükemmeldir. Kullanıcılar, görevleri, onayları, bildirimleri ve daha fazlasını otomatikleştiren iş akışları tasarlayabilir ve dağıtabilir. Bu, operasyonları düzene sokar ve manuel çabayı azaltarak verimliliğin artmasına yol açar. Mobil ve Web Uygulamaları: Creatio, kullanıcıların hem web hem de mobil platformlar için uygulamalar geliştirmesini sağlar. Platform, duyarlı tasarım yetenekleri sunarak uygulamaların çeşitli cihazlarda ve ekran boyutlarında sorunsuz çalışmasını sağlar.

Creatio'nun Temel Özellikleri

Önceden Oluşturulmuş Şablonlar: Creatio, çeşitli endüstriler ve kullanım durumları için çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar sunar. Bu şablonlar, uygulama geliştirme için bir başlangıç ​​noktası görevi görerek, uygulamaları sıfırdan tasarlamak için zamandan ve emekten tasarruf sağlar.

Creatio, çeşitli endüstriler ve kullanım durumları için çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar sunar. Bu şablonlar, uygulama geliştirme için bir başlangıç ​​noktası görevi görerek, uygulamaları sıfırdan tasarlamak için zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Sorunsuz Entegrasyon: Creatio'nun entegrasyon yetenekleri, çeşitli veri kaynakları, üçüncü taraf uygulamaları ve API'ler ile sorunsuz bağlantı sağlar. Bu, verileri gerektiği gibi çekip gönderebilen bütünsel çözümlerin oluşturulmasını kolaylaştırarak uygulamaların işlevselliğini artırır.

Creatio'nun entegrasyon yetenekleri, çeşitli veri kaynakları, üçüncü taraf uygulamaları ve API'ler ile sorunsuz bağlantı sağlar. Bu, verileri gerektiği gibi çekip gönderebilen bütünsel çözümlerin oluşturulmasını kolaylaştırarak uygulamaların işlevselliğini artırır. Gelişmiş Analitik ve Raporlama: Platform, kullanıcıların verilerinden eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etmelerini sağlayan güçlü analitik ve raporlama araçları içerir. Özelleştirilebilir panolar ve raporlar, bilinçli kararlar almak ve iş sonuçlarını iyileştirmek için değerli bilgiler sağlar.

Platform, kullanıcıların verilerinden eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etmelerini sağlayan güçlü analitik ve raporlama araçları içerir. Özelleştirilebilir panolar ve raporlar, bilinçli kararlar almak ve iş sonuçlarını iyileştirmek için değerli bilgiler sağlar. Birleşik CRM ve BPM Araçları: Creatio , Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve İş Süreçleri Yönetimi (BPM) işlevlerini tek bir platformda birleştirir. Bu entegrasyon, müşteri etkileşimleri ve iç süreçler arasında kusursuz koordinasyon sağlar.

Creatio , Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve İş Süreçleri Yönetimi (BPM) işlevlerini tek bir platformda birleştirir. Bu entegrasyon, müşteri etkileşimleri ve iç süreçler arasında kusursuz koordinasyon sağlar. Duyarlı Tasarım: Creatio'nun uygulamaları, farklı cihazlarda ve ekran boyutlarında sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu uyarlanabilirlik, kullanıcı deneyimini ve erişilebilirliği geliştirerek uygulamaları masaüstünden mobile kullanılabilir hale getirir.

Creatio'nun uygulamaları, farklı cihazlarda ve ekran boyutlarında sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu uyarlanabilirlik, kullanıcı deneyimini ve erişilebilirliği geliştirerek uygulamaları masaüstünden mobile kullanılabilir hale getirir. Güvenlik ve Uyumluluk: Creatio, veri güvenliğine ve uyumluluğa öncelik verir. Platform, hassas bilgilerin korunmasını sağlamak için rol tabanlı erişim kontrolü ve veri şifreleme gibi özellikler içerir.

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Kimler Kullanabilir?

Creatio, vatandaş geliştiricilerden deneyimli BT uzmanlarına kadar çok çeşitli kullanıcılara hitap eden çok yönlü bir low-code platformudur. Kendi süreçlerine göre uyarlanmış özel uygulamalara ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler, Creatio'nun kullanıcı dostu arayüzünden ve hızlı geliştirme yeteneklerinden yararlanabilir.

Karmaşık iş akışlarını düzene sokmak ve çeşitli iş süreçlerini otomatikleştirmek isteyen büyük kuruluşlar da Creatio'nun gelişmiş özelliklerinden yararlanabilir. Platformun ölçeklenebilirlik ve özelleştirme seçenekleri finans, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve daha birçok sektöre uygundur. İster bir iş analisti, ister bir departman yöneticisi veya bir BT uzmanı olun, Creatio, kapsamlı kodlama uzmanlığı olmadan verimli ve özel uygulamalar oluşturmak için gerekli araçları sağlar.

Oluşturma ve AppMaster

İş ihtiyaçlarınız için doğru low-code veya no-code platformu seçerken her aracın benzersiz güçlü yanlarını ve özelliklerini anlamak çok önemlidir. Hem Creatio hem de AppMaster, farklı kullanım durumlarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunarak karar verme sürecini önemli hale getirir.

AppMaster, no-code uygulama geliştirmeye kapsamlı bir yaklaşım getiriyor. Yazılım geliştirmede uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kurulan AppMaster, arka uç, web ve mobil arayüzleri kapsayan çeşitli uygulamalar oluşturmak için benzersiz bir teklif sunar. Platformun gelişmiş no-code araç seti, kullanıcıların veri modelleri tasarlamasına, iş süreçlerini tanımlamasına ve kolayca etkileşimli kullanıcı arabirimleri oluşturmasına olanak tanır. AppMaster farklı kılan, kaynak kodu oluşturma, uygulamaları derleme, testler çalıştırma ve bunları buluta dağıtma becerisidir. Bu, işletmelerin tasarımdan dağıtıma kadar uygulamalarının yaşam döngüsü üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlar.

AppMaster görsel BP Tasarımcısı, kullanıcıların tek bir kod satırı yazmadan karmaşık iş mantığını tanımlamasına olanak tanır. REST API ve WSS Uç Noktaları, uygulamaların harici hizmetlere ve sistemlere bağlanmasını sağlayan sorunsuz entegrasyon yetenekleri sunar. Platformun Vue3, Kotlin , Jetpack Compose ve SwiftUI dahil olmak üzere çoklu çerçeve desteği, çeşitli platformlar arasında uyumluluk sağlar ve kullanıcı deneyimini geliştirir.

AppMaster uygulamaları, arka uçlar için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı bir çerçeve ile oluşturulur. Bu teknoloji yığını, uygulamaların işlevsel, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı olmasını garanti eder.

Creatio, iş süreci otomasyonu ve önceden oluşturulmuş işlevsellikte mükemmelleşirken, AppMaster uygulama geliştirme süreci üzerinde benzersiz bir özelleştirme, ölçeklenebilirlik ve kontrol düzeyi sunar. İki platform arasında seçim yapmak, proje karmaşıklığı, istenen özellikler ve kuruluşunuzdaki mevcut teknik uzmanlık düzeyi gibi faktörlere bağlıdır. İster hızlandırılmış iş akışları ister tam uygulama yaşam döngüsü yönetimi arıyor olun, hem Creatio hem de AppMaster low-code ve no-code dünyada değerli çözümler sunar.