8base, geliştiricilerin karmaşık web ve mobil uygulamalarını hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan düşük kodlu bir platformdur . 2017 yılında Albert Santalo tarafından kurulan platform, geliştiricilerin kapsamlı kodlama gerektirmeden uygulama oluşturmasını sağlayan çeşitli araçlar ve özellikler sunarak geliştirme sürecini basitleştiriyor.

O nasıl çalışır?

8base, web ve mobil uygulamalar için geliştirme sürecini modernize eden kapsamlı bir araç ve özellik paketi sunar. Platform, geliştiricilerin uygulamalarının benzersiz özelliklerini ve işlevlerini oluşturmaya odaklanmalarını sağlayarak gerekli manuel kodlamayı azaltmak için tasarlanmıştır.

8base, özünde, geliştiricilerin kapsamlı kod yazmadan veri modellerini tanımlamasına, veritabanı şemaları oluşturmasına ve kullanıcı arabirimleri tasarlamasına olanak tanıyan görsel bir arabirim sağlar. Bu görsel yaklaşım, veritabanı etkileşimlerinin ve kullanıcı arabirimlerinin manuel olarak kodlanması ihtiyacını ortadan kaldırarak geliştirme sürecini hızlandırır.

8base ayrıca, geliştiricilerin uygulamaları için yapı taşları olarak kullanabilecekleri çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar sunar. Bu bileşen kitaplığı, kullanıcı kimlik doğrulaması, veri sorgulama, üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyon ve daha fazlasını içerir. Geliştiriciler, bu bileşenleri kendi özel gereksinimlerine uyacak şekilde kolayca özelleştirerek zamandan ve emekten tasarruf edebilir.

8base'in low-code platformuyla, geliştiriciler gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve bu da projeler üzerinde ekip olarak çalışmayı kolaylaştırır. Platform ayrıca sürüm kontrolü, test etme ve devreye alma için araçlar sunarak uygulamaların yapılandırılmış ve verimli bir şekilde geliştirilmesini sağlar.

Ana Özellikler

8base, geliştiricilerin kolaylıkla web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayan güçlü bir low-code platformdur. Temel özellikleri, kolaylaştırılmış geliştirme süreçleri, verimli işbirliği ve gelişmiş uygulamaların oluşturulmasını sağlar:

Görsel Veri Modelleme: 8base, veri modellerini ve veritabanı yapılarını tasarlamak için görsel bir arayüz sağlayarak karmaşık kodlama ihtiyacını ortadan kaldırır ve uygulama geliştirmeyi hızlandırır.

8base, veri modellerini ve veritabanı yapılarını tasarlamak için görsel bir arayüz sağlayarak karmaşık kodlama ihtiyacını ortadan kaldırır ve uygulama geliştirmeyi hızlandırır. Önceden Oluşturulmuş Bileşenler: Platform, temel işlevleri kapsayan önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve şablonlardan oluşan bir kitaplık sunarak geliştiricilerin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlarken aynı zamanda tutarlı kalite sağlar.

Platform, temel işlevleri kapsayan önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve şablonlardan oluşan bir kitaplık sunarak geliştiricilerin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlarken aynı zamanda tutarlı kalite sağlar. Özelleştirilebilir Kullanıcı Arayüzleri: Geliştiriciler, sürükle ve bırak araçlarıyla sezgisel ve görsel olarak çekici kullanıcı arayüzleri oluşturarak kullanıcı deneyimlerini ve etkileşimi geliştirebilir.

Geliştiriciler, sürükle ve bırak araçlarıyla sezgisel ve görsel olarak çekici kullanıcı arayüzleri oluşturarak kullanıcı deneyimlerini ve etkileşimi geliştirebilir. Gerçek Zamanlı İşbirliği: 8base, geliştirme ekipleri arasında gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırarak verimli ekip çalışması ve daha hızlı proje yinelemeleri sağlar.

8base, geliştirme ekipleri arasında gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırarak verimli ekip çalışması ve daha hızlı proje yinelemeleri sağlar. Ölçeklenebilirlik: Platformun mimarisi, uygulamaların büyümesini destekleyerek performanstan ödün vermeden artan kullanıcı yüklerini kaldırabilmelerini sağlar.

Platformun mimarisi, uygulamaların büyümesini destekleyerek performanstan ödün vermeden artan kullanıcı yüklerini kaldırabilmelerini sağlar. Entegre Güvenlik: Kullanıcı kimlik doğrulaması ve erişim denetimleri gibi yerleşik güvenlik özellikleri, geliştiricilerin veri korumasına öncelik veren uygulamalar oluşturmasına yardımcı olur.

Kullanıcı kimlik doğrulaması ve erişim denetimleri gibi yerleşik güvenlik özellikleri, geliştiricilerin veri korumasına öncelik veren uygulamalar oluşturmasına yardımcı olur. İş Akışı Otomasyonu: 8base, geliştiricilerin özel iş akışlarını ve iş mantığını tanımlamasına, süreçleri otomatikleştirmesine ve uygulama işlevselliğini geliştirmesine olanak tanır.

8base, geliştiricilerin özel iş akışlarını ve iş mantığını tanımlamasına, süreçleri otomatikleştirmesine ve uygulama işlevselliğini geliştirmesine olanak tanır. Üçüncü Taraf Entegrasyonları: Platform, üçüncü taraf hizmetler ve API'ler ile sorunsuz bir şekilde bütünleşerek uygulama yeteneklerini genişletir ve çeşitli araçlarla bağlantı sağlar.

Platform, üçüncü taraf hizmetler ve API'ler ile sorunsuz bir şekilde bütünleşerek uygulama yeteneklerini genişletir ve çeşitli araçlarla bağlantı sağlar. Sürüm Kontrolü ve Dağıtımı: 8base, uygulamaların verimli bir şekilde geliştirilmesini, test edilmesini ve piyasaya sürülmesini sağlayan sürüm kontrolü ve dağıtım araçları sunar.

8base, uygulamaların verimli bir şekilde geliştirilmesini, test edilmesini ve piyasaya sürülmesini sağlayan sürüm kontrolü ve dağıtım araçları sunar. Gerçek Zamanlı Analitik: Geliştiriciler, uygulama kullanımı ve performansı hakkında bilgi edinerek kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için veriye dayalı kararlar alabilir.

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Kimler Kullanabilir?

8base, çok çeşitli kullanıcılara hitap edecek şekilde tasarlanmıştır ve bu da onu çeşitli roller ve sektörler için uygun hale getirir:

Geliştiriciler: Profesyonel geliştiriciler ve BT ekipleri, uygulama geliştirmeyi hızlandırmak, kodlama çabalarını azaltmak ve kullanıcı değeri sağlamaya odaklanmak için 8base'den yararlanabilir.

Profesyonel geliştiriciler ve BT ekipleri, uygulama geliştirmeyi hızlandırmak, kodlama çabalarını azaltmak ve kullanıcı değeri sağlamaya odaklanmak için 8base'den yararlanabilir. İş Analistleri: İş analistleri gibi sınırlı kodlama deneyimine sahip kişiler, teknik uzmanlığa büyük ölçüde güvenmeden fikirlerini işlevsel uygulamalara dönüştürmek için 8base'in low-code yeteneklerini kullanabilirler.

İş analistleri gibi sınırlı kodlama deneyimine sahip kişiler, teknik uzmanlığa büyük ölçüde güvenmeden fikirlerini işlevsel uygulamalara dönüştürmek için 8base'in yeteneklerini kullanabilirler. Girişimciler: Başlangıç ​​kurucuları ve girişimciler, 8base kullanarak uygulama fikirlerini hızlı bir şekilde prototipleyebilir ve başlatabilir, bu da onların kavramları test etmelerine ve ürünleri pazara daha hızlı sunmalarına olanak tanır.

Başlangıç ​​kurucuları ve girişimciler, 8base kullanarak uygulama fikirlerini hızlı bir şekilde prototipleyebilir ve başlatabilir, bu da onların kavramları test etmelerine ve ürünleri pazara daha hızlı sunmalarına olanak tanır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: 8base, küçük ve orta ölçekli işletmelere, özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel uygulamaları, özel bir geliştirme ekibi olmadan bile geliştirmeleri ve sürdürmeleri için uygun maliyetli bir yol sağlar.

8base, küçük ve orta ölçekli işletmelere, özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel uygulamaları, özel bir geliştirme ekibi olmadan bile geliştirmeleri ve sürdürmeleri için uygun maliyetli bir yol sağlar. İşletmeler: Büyük kuruluşlar, karmaşık iş gereksinimlerini karşılayan görev açısından kritik uygulamalar oluşturmak için 8base'in ölçeklenebilirliğinden ve özelliklerinden yararlanabilir.

Büyük kuruluşlar, karmaşık iş gereksinimlerini karşılayan görev açısından kritik uygulamalar oluşturmak için 8base'in ölçeklenebilirliğinden ve özelliklerinden yararlanabilir. Çıraklar: İster kişisel projeleri için ister bir iş girişiminin parçası olarak kendi mobil veya web uygulamalarını yaratmayı hedefleyen kişiler, 8base'in platformunu erişilebilir ve güçlendirici bulabilirler.

8base ve AppMaster

8base ve AppMaster, sürekli gelişen low-code ve kodsuz platformlar endüstrisinde kapsamlı kodlama bilgisi olmadan uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmak için güçlü çözümlerdir. Her biri, farklı kullanım durumlarına ve tercihlerine hitap ederek benzersiz güçlerini masaya getiriyor.

AppMaster kullanıcı arayüzleri oluşturmanın ötesine geçen bir platform sunarak no-code ve low-code kavramını yeniden tanımlıyor. Kullanıcıların veri modelleri , iş mantığı ve API'ler dahil olmak üzere eksiksiz arka uç uygulamalarını görsel olarak tasarlamasına olanak tanır. AppMaster yenilikçi yaklaşımı, bu görsel planlardan kaynak kodu ve hatta yürütülebilir ikili dosyalar oluşturarak kullanıcıların uygulamalarını hızlı bir şekilde canlıya almalarını sağlar. Bu benzersiz özellik, özellikle arka uç sistemler için daha fazla özelleştirme ve kontrol sağlar. Ayrıca, AppMaster arka uç, web ve mobil etki alanlarında uygulamalar oluşturma becerisinin yanı sıra ölçeklenebilirlik ve yüksek yüklü kullanım durumlarına odaklanması, onu işletmeler için güçlü bir seçenek olarak konumlandırıyor.

Doğru Uyumu Seçmek

8base ve AppMaster arasındaki karar, projenin doğasına, kapsamına ve dahil olan kullanıcıların uzmanlığına bağlıdır. Karmaşık arka uç mimarilerine sahip uygulamalar oluşturmayı, veri yoğun iş akışlarını yönetmeyi ve mevcut sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre etmeyi hedefliyorsanız, 8base harika bir seçim olabilir. Öte yandan, kullanıcı arabirimlerini ve tüm arka uç uygulamalarını görsel olarak tasarlamanıza, gerçek kaynak kodu oluşturmanıza ve hatta uygulamaları yerinde barındırmanıza izin veren bir platform arıyorsanız, AppMaster daha uygun olabilir.

Her iki platform da, gelişmiş uygulamalar oluşturmak için daha geniş bir kullanıcı yelpazesini güçlendirmeye yönelik değişimi örneklemektedir. Modern iş ortamındaki ihtiyaçların çeşitliliği ile 8base ve AppMaster gibi seçeneklere sahip olmak, kuruluşların vizyonlarına ve teknik gereksinimlerine en uygun platformu benimsemelerini sağlar.