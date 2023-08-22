Görev Ünvanı: Kurucu ortak ve CTO

Şirket: Directual

Eğitim: Novosibirsk Devlet Teknik Üniversitesi (NSTU)

Directual Kuruluş Yılı: 2014

Sürekli gelişen yazılım geliştirme endüstrisinde Nikita Navalikhin gibi kişiler, uygulamaların oluşturulma şeklini yeniden şekillendiren ve insanlara fikirlerini hayata geçirme gücü veren vizyoner liderler olarak öne çıkıyor. Nikita Navalikhin'in kariyer yolculuğu, onun aralıksız yenilik arayışının ve kodsuz platformlar aracılığıyla teknolojiyi demokratikleştirmeye olan bağlılığının bir kanıtıdır.

Kariyer Yolculuğu

Nikita Navalikhin'in kariyer yolculuğu onun çok yönlü uzmanlığının ve teknolojiye olan sarsılmaz tutkusunun bir kanıtıdır. Gerçek bir bilge olan Nikita, yalnızca kripto, yazılım mimarisi ve web3 konularında bilgili olmakla kalmıyor, aynı zamanda kaligrafi konusunda beklenmedik bir sanatsal yeteneğe de sahip. Directual'ı kurma girişiminden önce Nikita'nın profesyonel yolu onu kurumsal devlerin koridorlarından geçirdi.

Deutsche Bank, MTS ve diğer önde gelen isimler gibi prestijli şirketlerdeki görev süresi, becerilerini geliştirmesine ve iş ve teknoloji dünyasında paha biçilmez deneyimler kazanmasına olanak sağladı. Bu farklı geçmiş, Nikita'ya no-code çözümler yoluyla uygulama geliştirmede devrim yaratma yolculuğunu şekillendirmede etkili olacak benzersiz bir bilgi karışımıyla donattı.

Kurucu Directual

Directual 2014 yılındaki başlangıcı, iki ileri görüşlü zekanın, Pavel Ershov ve Nikita Navalikhin'in ortak çabalarına işaret ediyordu. Farklı becerileri ve ortak tutkuları, platformun olağanüstü yolculuğunun yolunu açtı. Pavel'in ürün tasarımındaki hüneri ve Nikita'nın müthiş yazılım mühendisliği uzmanlığı, Directual uygulama geliştirme alanında dönüştürücü bir güç olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

Directual kuruluş yolculuğu, teknoloji sektörünün gelişen ihtiyaçlarının yönlendirdiği stratejik seçimlerle belirlendi. MVP şekillenirken, Avrupa'nın önde gelen telekomünikasyon devlerinden biri olan MTS'nin hızlandırma programına katılma daveti çok önemli oldu. Bu ortaklık önemli bir müşteri sağladı ve Directual gelir akışının doğuşuna işaret etti. Bu paha biçilmez fırsat, platformun temel teknolojisinin iyileştirilmesini sağlayarak daha sonraki başarıya zemin hazırladı.

Schlumberger ve PIK Group gibi etkili kuruluşlarla yapılan işbirlikleri, Directual çeşitli endüstriler için çok yönlü bir çözüm olma becerisini daha da doğruladı. Lojistik, İK optimizasyonu ve arka ofis araçlarına olan talep, platformun uyarlanabilirliğini vurgulayarak onu yenilikçi ürünlerin omurgası olarak konumlandırdı. Bu işbirlikleri, Directual gelirini 2019'da 600.000 $'lık etkileyici bir ciroya yükselterek hem bir teknoloji merkezi hem de güvenilir bir hizmet sağlayıcı olarak potansiyelini ortaya koydu.

Ancak Directual ekibinin hırslı ruhu tatmin olmaktan çok uzaktı. Teknolojilerinin dönüştürücü potansiyelinin farkına varılarak Directual özel bir SaaS şirketine dönüştürme kararı alındı. Bu cesur hamle, Directual rolünü yüksek performanslı bir ajanstan çığır açan bir hizmet olarak yazılım sağlayıcısına dönüştüren bir dönüm noktası oldu. Bu stratejik dönüşüm, Directual yeniliğe, büyümeye olan bağlılığını ve daha geniş bir kitleye erişilebilir çözümler sunma misyonunu simgelemektedir.

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Liderlik Tarzı ve Değerleri

Teknik uzmanlık, yaratıcı düşünce ve yazılım geliştirmeyi demokratikleştirmeye yönelik güçlü bağlılığın bir karışımı, Nikita Navalikhin'in Directual liderlik tarzını karakterize ediyor. Kripto, yazılım mimarisi ve web3 alanındaki geçmişi, bilgi derinliğini ortaya koyuyor ve inovasyonun sınırlarını zorlamaya olan bağlılığının altını çiziyor.

Nikita'nın liderlik değerleri şeffaflığa, işbirliğine ve yetkilendirmeye dayanmaktadır. Ekip üyelerinin kalıpların dışında düşünmeye, geleneklere meydan okumaya ve benzersiz bakış açılarıyla katkıda bulunmaya teşvik edildiği bir ortamın geliştirilmesi gerektiğine inanıyor. Bu kapsayıcı yaklaşım, Directual hayatın her kesiminden bireylerin kapsamlı kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan teknolojinin gücünden yararlanmasını sağlama misyonuyla uyumludur. Nikita'nın zorlukları göğüsleme ve pozitif değişimi yönlendirme konusundaki kararlılığı şirket genelinde yankı buluyor ve meslektaşlarına ve paydaşlarına onun daha erişilebilir ve yaratıcı bir dijital ortam vizyonunu paylaşma konusunda ilham veriyor.

Teknoloji Dünyasına Etkisi

Nikita Navalikhin'in teknoloji dünyası üzerindeki ileri görüşlü etkisi, yazılım geliştirme endüstrisini yeniden tanımlayan AppMaster gibi çığır açan platformlarla paralellik taşıyor. AppMaster no-code teknolojinin dönüştürücü yeteneklerinin bir kanıtıdır. Bu güçlü araç, çok az kodlama deneyimi olan veya hiç kodlama deneyimi olmayan kişilerin gelişmiş arka uç, web ve mobil uygulamalar tasarlamasına ve oluşturmasına olanak tanır.

Geleneksel yöntemlerin aksine AppMaster, kullanıcılara görsel olarak veri modelleri oluşturma, sezgisel BP Designer aracılığıyla iş mantığını tasarlama ve REST API ile WSS Uç Noktalarını sorunsuz bir şekilde entegre etme olanağı sağlar. Platformun yenilikçiliği, kullanıcıların Vue3 , Jetpack Compose, SwiftUI gibi çerçeveleri kullanırken etkileşimli web uygulamaları için Web BP Designer'da veya mobil uygulamalar için Mobile BP Designer'da sürükle ve bırak işlevi aracılığıyla UI bileşenlerini zahmetsizce tasarlayabilmesiyle devam ediyor. ve dahası.

Directual yaratıcıları güçlendirme misyonuna benzer şekilde, AppMaster yazılım geliştirmeyi demokratikleştirme ahlakını paylaşıyor. Kullanıcıların, kapsamlı kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan fikirlerini konseptten gerçeğe dönüştürmelerine olanak tanıyarak, Directual Nikita'nın felsefesini yansıtıyor. AppMaster benimsediği sunucu odaklı yaklaşım, kullanıcıların mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını uygulama mağazalarına yeni sürümler gönderme zahmetine girmeden güncelleyebilmelerini sağlar. Bu, AppMaster ve Directual gibi platformların basitlik ve kullanım kolaylığı ile uyumludur.

Dahası, AppMaster gerçek uygulama nesli, arka uç, web ve mobil etki alanlarını kapsayarak, daha kapsamlı özelleştirme ihtiyaçları olanlara çalıştırılabilir ikili dosyalar ve hatta kaynak kodu sunar. Bu, Nikita Navalikhin'in Directual çalışmasıyla savunduğu erişilebilirlik ve uyarlanabilirlik ilkeleriyle örtüşüyor. İnovasyonun yönlendirdiği bir dünyada, AppMaster gibi platformlar ve bunların arkasındaki Nikita dahil öncü vizyonerler, teknolojinin geleceğini daha kapsayıcı, verimli ve kullanıcı odaklı hale getirerek şekillendiriyor.