Web siteniz için en iyi renk kombinasyonları, en mantıklı olanlardır ve bu genellikle kişisel tercih meselesidir. Logonuzdaki renkleri kullanmak iyi bir başlangıç noktası olabilir, çünkü bunların uyumlu olduğu tasarımcı tarafından zaten kanıtlanmış olacaktır. Farklı renk şemalarını denemek isterseniz, tamamlayıcı renkleri saniyeler içinde bulmanıza yardımcı olan çevrimiçi bir araç olan Coolors'u kullanmanızı öneririz!

Herhangi bir web sitesinin amacı, mesajını iletmek ve duygu uyandırmaktır: Bazı tasarımcılar, ruh hallerine veya marka kimliğine göre sıcak veya soğuk tonları seçebilir. Renkler görsel ilgi için yüksek kontrast oluşturabilir, ancak aynı zamanda birlikte iyi çalışmalıdırlar, böylece insanlar neye baktıklarını şaşırmazlar.

Renk kombinasyonları artık çok önemli hale geliyor. Web sitesine çok daha fazla derinlik ve boyut kazandırmanın yanı sıra çeşitli tasarım öğeleri arasında bir uyum hissi sağlarlar. Renk varyasyonları, yalnızca renk aracılığıyla farklı ruh hallerini ve duyguları aktarmaya da yardımcı olabilir.

Renk kombinasyonları artık daha fazla derinlik ve boyuta sahip bir web sitesi sağlayabilir Renkler, sadece renk tonu nedeniyle insanlara belirli duygular ve tutumlar verebilir. Web siteniz için en iyi renk kombinasyonları, söylemeye ve uyandırmaya çalıştığınız şeye göre anlamlı olanlardır.

Renk çarkı, yalnızca web siteniz için renk seçerken değil, renklerin nasıl tamamlanabileceğini veya kontrast oluşturabileceğini anlamak için de yararlı bir araçtır. Renk çarkını doğru kullanmak için iki farklı şekilde görmeniz gerekir. Direksiyonda birbirinin tam karşısında kırmızı, sarı ve mavi olmak üzere üç ana renk vardır.

Ara renkler turuncu, yeşil ve mordur. Bunlar, iki ana rengin eşit oranlarda karıştırılmasıyla oluşturulur. Ayrıca, renk tekerleğinde birlikte yerleştirildiğinde herhangi iki tamamlayıcı veya zıt rengin nasıl başka bir renk oluşturacağını da görebilirsiniz. Bu size birbiriyle iyi çalışan yepyeni bir potansiyel renk seçeneği sunar!

mavi ve pembe

Mavi ve pembe, sıklıkla bir araya gelen iki renktir. İkisinin de kadınsı bir havası var ve yumuşak ve romantik bir görünüm yaratabilirler. Bazı tasarımcılar, bu iki rengin birlikte iyi çalıştığını, çünkü aynı tonları paylaştığını ancak birbirlerini başka şekillerde tamamladığını düşünüyor.

Web sitenizde mavi ve pembe kullanmak istiyorsanız, ana renk olarak açık mavi, vurgu rengi olarak açık pembe öneririz. Bu kombinasyon, kadın kitleleri hedefleyen web siteleri için mükemmeldir.

Sıcak pembe ve camgöbeği

Sıcak pembe ve camgöbeği, hem erkekler hem de kadınlar için kullanılabilecek güzel bir renk kombinasyonudur. Sıcak pembe baskın renktir, ancak web sitesini kadınsı hissettirecektir. Ayrıca parlak, enerji verici bir renk olduğu için insanları mutlu edecek. Sıcak pembe ve camgöbeği birlikte kullanmanın en iyi yolu, ana renk olarak sıcak pembe ve ikincil renk olarak camgöbeğinin daha açık veya daha koyu bir versiyonunu kullanmaktır.

Kraliyet mavisi şeftali renk kombinasyonu

Kraliyet mavisi ve şeftali, genellikle birbirini tamamlayan iki renktir. Birlikte kullanıldıklarında çok lüks ve zarif hissettiren bir web sitesi oluşturabilirler. Kraliyet mavisi, web sitesine bir güç ve otorite hissi verirken, şeftali daha yumuşak bir dokunuş sağlayacaktır.

Bu renkleri web sitenizde kullanmak istiyorsanız, ana renginiz olarak kraliyet mavisini ve vurgu rengi olarak şeftali kullanmanızı öneririz.

Kömür sarısı renk kombinasyonu

Renk kombinasyonları söz konusu olduğunda, Kömür sarısı en iyilerinden biridir. Bu renk kombinasyonu, gözleri yorması ve görsel olarak çok çekici olması nedeniyle web siteleri için mükemmeldir. Kömür sarısı renk şeması, profesyonellik duygusunu korurken web sitenize biraz parlaklık katmanın da harika bir yoludur.

Kırmızı sarı renk kombinasyonu

Kırmızı sarı da mükemmel bir renk kombinasyonu oluşturur. Daha gayri resmi bir hava vermek isteyen siteler için mükemmel olan bir eğlence ve oyunculuk duygusu iletmek için kullanılabilir.

Kireç yeşili elektrik mavisi renk kombinasyonu

Renk kombinasyonları söz konusu olduğunda, limon yeşili ve elektrik mavisi mükemmel bir uyum! Bu iki renk birbirini tamamlar, yani birlikte kullanıldıklarında en canlı ve görsel olarak ilginç tasarımları yaratırlar.

Kireç yeşili, herhangi bir tasarıma enerji katmak için mükemmel olan parlak ve canlandırıcı bir renktir. Elektrik mavisi, sofistike ve profesyonellik duygusu yaratabilen havalı, elektrikli bir gölgedir. Bu iki renk birlikte kullanıldığında hem eğlenceli hem de şık bir görünüm yaratıyor!

Lavanta deniz mavisi renk kombinasyonu

Lavanta açık mor bir renktir, deniz mavisi ise sofistike ve profesyonellik duygusu yaratabilen havalı, elektrikli bir gölgedir. Bu iki renk birleştirildiğinde hem taze hem de zarif bir görünüm yaratır.

İlk bakışta lavanta, web siteleri için garip bir renk seçimi gibi görünebilir. Ancak doğru deniz mavisi tonuyla eşleştirildiğinde şık, eğlenceli ve çekici hale gelir! Bu iki renk birbiriyle yakından ilişkilidir çünkü ikisi de morun tonlarıdır. Bunları birleştirmenin en iyi yolu, site genelinde başlıklar için metinde daha koyu deniz mavisi kullanırken sayfa öğelerinin bazılarında vurgu rengi olarak daha açık lavanta kullanmaktır.

Kiraz kırmızısı kirli beyaz renk kombinasyonu

Kiraz kırmızısı kırık beyaz renk kombinasyonundan bahsetmek istiyorum. Bu renk kombinasyonu harika bir kontrast ve tasarımınızı öne çıkaracak. Bu, logoları için bu renk kombinasyonunu kullanmak isteyen pastaneler veya restoranlar gibi gıda şirketleri için en iyi sonucu verecektir.

Bebek mavisi beyaz renk kombinasyonu

Bebek mavisi beyaz renk kombinasyonu, daha genç bir kitleyi hedefleyen web siteleri için mükemmel bir seçimdir. Bu renk kombinasyonu çok sakinleştirici ve rahat bir atmosfer yaratacaktır. Tıp veya finans sektörlerindeki web siteleri için kullanılabilir.

Şeftali yanık turuncu renk kombinasyonu

Şeftali yanık turuncu renk kombinasyonu, sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratmak isteyen web siteleri için mükemmel bir seçimdir. Bu renk kombinasyonu, kadın bir kitleyi hedefleyen web siteleri için idealdir. Moda veya güzellik endüstrisindeki web siteleri için kullanılabilir.

Açık mavi koyu mavi renk kombinasyonu

Bu renk kombinasyonu, telif hakkı hissi yaratmak isteyen web siteleri için harika bir seçimdir. Bu renk, medya veya lüks endüstrilerdeki web siteleri için kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcıların kral veya kraliçe olarak oynadığı oyunlarla da iyi çalışır.

Gök mavisi ciklet pembe renk kombinasyonu

Neyi karıştıracağınızdan emin değilseniz, ancak hem sofistike hem de eğlenceli bir şey istiyorsanız, bu renk kombinasyonu mükemmel.

Bu renk karışımını oluşturmak için koyu mavi ile başlayın. Biraz pembe ve biraz beyaz ekleyin. Sonuç, çok karanlık veya loş olmadan ince bir pembe ipucu ve çok fazla parlaklığa sahip bir kraliyet mavisi olacaktır.

Hardal, adaçayı, orman yeşili renk kombinasyonu

Hardal, adaçayı ve orman yeşili renk kombinasyonları, tamamlayıcı renkleri nedeniyle birlikte iyi çalışır. Bu kombinasyonun en popüler versiyonu, hardal metni ve adaçayı yeşili vurgulu altın başak arka planıdır.

Web sitenizin ana renklerinin birbirini tamamlaması önemlidir, ancak tamamlayıcı bir vurgu rengiyle de eşleştirilmeleri gerekir. Neyse ki, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda modaya uygun renk kombinasyonu var. Unutmayın: Web sitenizin tasarımında üçten fazla renk kullanmak istiyorsanız, odak noktası olarak iki ana renk seçin ve bu iki renkten oluşturun.

Fuşya neon yeşili renk kombinasyonu

Fuşya Neon Yeşil renk kombinasyonu, web siteleri için en popüler renk kombinasyonlarından biridir. Uzmanlara göre her iki renk de birbiriyle iyi bir kontrast oluşturuyor ve tasarımda canlı bir görünüm sağlıyor. Fuşya Neon Yeşili renk kombinasyonu, tasarımdaki belirli bilgileri vurgulamak ve koyu ve açık tonlarıyla romantizm ve eğlence duygusu yaratmak için mükemmeldir.

Pastel portakal, şeftali, muhallebi renk kombinasyonu

Pastel turuncu, trendlerden bağımsız olarak her zaman ikonik kalacaktır. En önemli şey, renk paletinin arkasındaki renk teorisini anlamaktır. Pastel turuncu, alt tonları kırmızı veya pembe olan soğuk bir renktir. Şeftali, en güçlü tonunda koyu sarıdır ve üstte bir şeftali tonu vardır. Daha cesur bir etki arıyorsanız, krem alt tonlu açık şeftali rengi muhallebiye bakabilirsiniz.

Ahududu tonları mavi renk kombinasyonu

Ahududu mavisi tonları, web siteleri için popüler bir renk kombinasyonudur. Renkler birbirini tamamlar ve çok canlı bir görünüm oluştururlar. Renkler de çok rahatlatıcı ve sakinleştirici, bu da sakin bir his yaratmak isteyen bir web sitesi için mükemmel.

Kiraz kırmızı ciklet pembe renk kombinasyonu

Bu renk kombinasyonu genellikle kadınlıklarını göstermek isteyen genç kızlar tarafından kullanılır. Renkler yumuşak ve naziktir ve birlikte kullanıldıklarında çok hoş ve narin bir etki yaratırlar.

Açık mor, nane, tereyağı renk kombinasyonu

Bu renk kombinasyonu genellikle kadınsı bir kitleyi hedefleyen web siteleri için kullanılır. Açık mor ve nane serin ve rahatlatıcı bir his yaratmak için birlikte çalışır, tereyağı ise sıcak ve rahatlatıcı bir etki sağlar. Bu kombinasyon, rahatlatıcı ve sakinleştirici bir atmosfer yaratmak isteyen web siteleri için mükemmeldir.

Orman yeşili yosun yeşili renk kombinasyonu

Renk kombinasyonları söz konusu olduğunda, orman yeşili yosun yeşili web siteniz için harika bir seçenektir. Bu renk kombinasyonu sakinleştirici ve huzurludur, bu da onu rahat bir atmosfer yaratmak isteyen web siteleri için mükemmel kılar. Yosun yeşili ayrıca çok fazla metin veya resim içeren web siteleri için mükemmel olan bir derinlik hissi yaratır.

Ada yeşili beyaz renk kombinasyonu

Ada yeşili ve beyazı, lüks ve zarafet duygusu yaratmak isteyen web siteleri için mükemmel kombinasyonlardır. Beyaz, yeşili aydınlatacak ve daha görünür hale getirecek, yeşil ise web sitesine doğal bir dokunuş verecektir. Bu renk kombinasyonu, iyi bir izlenim bırakmak isteyen web siteleri için idealdir.

Sarı yemyeşil yeşil renk kombinasyonu

Sarı ve Yeşil Yeşil, zıt bir renk kombinasyonudur. Sarı, yeşil arasındaki kontrasttır ancak aynı zamanda bazı tamamlayıcı niteliklere de sahiptir. Bir renk fazla kullanıldığında, diğeri sakinleştirici bir zemin olacaktır. Sarı yemyeşil yeşil, bu kontrast nedeniyle birçok kişiye “parlak” diyebilir. Sarı, yeşilden daha yoğun olduğu için sıcak bir görünüme de sahip olabilir.

Bej, siyah-kahve, ten rengi kombinasyonu

Bu renk kombinasyonu, nötr bir renk paleti olarak kabul edilir. Bej, siyah-kahverengi ve ten rengi, bir web sitesi tasarımının temeli olarak kullanılabilecek renklerdir. Güvenli ve saldırgan olmadıkları için sıklıkla kullanılırlar. Bu renk paleti de sıkıcı ve çekici olmayabilir.

Mavi, bordo, indigo renk kombinasyonu

Bu renk kombinasyonu, renklerin kontrastı nedeniyle entrika hissi veren trend ve trend renklerdir. Mavi, bordo ve indigo, daha geleneksel renklere alternatif olarak kullanılabilecek renklerdir. Bu parlak renkler dikkat çekecek ve web sitesi tasarımının nötr bir renge göre daha eğlenceli ve heyecan verici görünmesini sağlayacaktır.

Scarlet, açık zeytin, açık deniz mavisi renk kombinasyonu

Bu renk kombinasyonu klasik bir renk paletidir. Kızıl, açık zeytin ve açık deniz mavisi uzun yıllardır web tasarımında kullanılan renklerdir. Güvenli ve rahatsız edici olmayan renkler olarak kabul edilirler. Bu renk paleti de sıkıcı ve çekici olmayabilir.

Web siteniz için en iyi renk kombinasyonları, en mantıklı olanlardır ve bu genellikle kişisel tercih meselesidir. Tasarımcı tarafından uyumlu oldukları zaten kanıtlanmış olacağından, logonuzdaki renkleri kullanmak iyi bir başlangıç noktası olabilir. Farklı renk şemalarını denemek isterseniz, tamamlayıcı renkleri saniyeler içinde bulmanıza yardımcı olan çevrimiçi bir araç olan Colors'ı kullanmanızı öneririz! Herhangi bir web sitesinin amacı, mesajını iletmek ve duygu uyandırmaktır: Bazı tasarımcılar, ruh hallerine veya marka kimliğine göre sıcak veya soğuk tonları seçebilir. Renkler görsel ilgi için yüksek kontrast oluşturabilir, ancak aynı zamanda birlikte iyi çalışmalıdırlar, böylece insanlar neye baktıklarını şaşırmazlar.