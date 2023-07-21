Kâr Amacı Gütmeyen Bir Web Sitesinin Önemi

Bir web sitesi, herhangi bir kar amacı gütmeyen kuruluş için önemli bir araçtır. İyi tasarlanmış ve sezgisel bir web sitesi ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar sağlam bir çevrimiçi varlık oluşturabilir, güvenilirlik gösterebilir ve potansiyel bağışçıları, ortakları ve gönüllüleri çekebilir. Kâr amacı gütmeyen bir web sitesinin gerekli olmasının bazı önemli nedenleri şunlardır:

Farkındalık yaratma: Bir web sitesi, kar amacı gütmeyen kuruluşların misyonlarını, hedeflerini ve başarılarını küresel bir izleyici kitlesiyle paylaşmalarına olanak tanıyarak amaçları hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olur.

Bir web sitesi, kar amacı gütmeyen kuruluşların misyonlarını, hedeflerini ve başarılarını küresel bir izleyici kitlesiyle paylaşmalarına olanak tanıyarak amaçları hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olur. Bağış toplama: Entegre bağış işlevine sahip kullanıcı dostu bir web sitesi, destekçilerin katkıda bulunmasını kolaylaştırarak kuruluşun gelirini artırır.

Entegre bağış işlevine sahip kullanıcı dostu bir web sitesi, destekçilerin katkıda bulunmasını kolaylaştırarak kuruluşun gelirini artırır. Destekçilerin ilgisini çekme: İlgi çekici içerik, başarı öyküleri ve etkileşimli özellikler aracılığıyla bir web sitesi, destekçilere ilham verebilir ve onları harekete geçirerek onları amacınızın elçileri haline getirebilir.

İlgi çekici içerik, başarı öyküleri ve etkileşimli özellikler aracılığıyla bir web sitesi, destekçilere ilham verebilir ve onları harekete geçirerek onları amacınızın elçileri haline getirebilir. Etki sergileme: İyi yapılandırılmış bir web sitesi, kar amacı gütmeyen kuruluşların çalışmalarının somut sonuçlarını vurgulamalarına, müdahalelerinin etkinliğini kanıtlamalarına ve bağışçılar, ortaklar ve topluluklar arasında güvenilirlik oluşturmalarına olanak tanır.

İyi yapılandırılmış bir web sitesi, kar amacı gütmeyen kuruluşların çalışmalarının somut sonuçlarını vurgulamalarına, müdahalelerinin etkinliğini kanıtlamalarına ve bağışçılar, ortaklar ve topluluklar arasında güvenilirlik oluşturmalarına olanak tanır. Gönüllüleri işe alma: Bir web sitesi, gönüllü fırsatlarını paylaşarak, nasıl dahil olunacağına dair bilgi sağlayarak ve gönüllü deneyimlerini sergileyerek gönüllüleri işe almak için bir platform görevi görebilir.

Kâr Amacı Gütmeyen Bir Kuruluşun Web Geliştirme İhtiyaçlarını Anlamak

Web sitesi geliştirme sürecine başlamadan önce, kar amacı gütmeyen kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarını değerlendirmek ve anlamak çok önemlidir. İşte dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler:

Hedef kitle: Bağışçılar, yararlanıcılar, gönüllüler ve ortaklar gibi kilit kitle üyelerinizin kimler olduğunu belirleyin. Kendilerinde yankı uyandıran içerik ve özellikler oluşturmak için demografik özelliklerini, çevrimiçi davranışlarını ve tercihlerini anlayın.

Bağışçılar, yararlanıcılar, gönüllüler ve ortaklar gibi kilit kitle üyelerinizin kimler olduğunu belirleyin. Kendilerinde yankı uyandıran içerik ve özellikler oluşturmak için demografik özelliklerini, çevrimiçi davranışlarını ve tercihlerini anlayın. Kullanım örnekleri: Web sitenizin temel amaçlarını belirleyin — örneğin, bağış toplamak, gönüllü toplamak veya bilgi paylaşmak — ve sitenin düzenini ve özelliklerini buna göre tasarlayın.

Web sitenizin temel amaçlarını belirleyin — örneğin, bağış toplamak, gönüllü toplamak veya bilgi paylaşmak — ve sitenin düzenini ve özelliklerini buna göre tasarlayın. İçerik: Sitenizde blog gönderileri, makaleler, videolar, resimler veya podcast'ler gibi hangi içeriği barındıracağınızı planlayın. Bu, web sitesi yapısı, tasarımı ve gezinme ile ilgili kararlarınızı bilgilendirecektir.

Sitenizde blog gönderileri, makaleler, videolar, resimler veya podcast'ler gibi hangi içeriği barındıracağınızı planlayın. Bu, web sitesi yapısı, tasarımı ve gezinme ile ilgili kararlarınızı bilgilendirecektir. İşlevsellik: Bağış işleme, etkinlik kaydı, çevrimiçi formlar ve üyelik yönetimi gibi web sitenizin sunması gereken tüm istenen işlevleri listeleyin. Bu, web siteniz için gerekli araçları ve platformları daraltmanıza yardımcı olacaktır.

Bağış işleme, etkinlik kaydı, çevrimiçi formlar ve üyelik yönetimi gibi web sitenizin sunması gereken tüm istenen işlevleri listeleyin. Bu, web siteniz için gerekli araçları ve platformları daraltmanıza yardımcı olacaktır. Bütçe ve kaynaklar: Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuzun mali kaynaklarını göz önünde bulundurarak gerçekçi bir web sitesi geliştirme ve bakım bütçesi belirleyin. Önemli süreçleri optimize edip otomatikleştirebilen, uzun vadede zamandan ve paradan tasarruf sağlayan araçlara ve hizmetlere yatırım yapmaya hazır olun.

Kâr Amacı Gütmeyen Web Geliştirme için Doğru Araçları Seçin

Kâr amacı gütmeyen web sitesi geliştirme için her biri artıları ve eksileri olan çeşitli araçlar ve platformlar mevcuttur. Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuz için doğru aracı seçerken kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarını, teknik uzmanlığını ve bütçesini göz önünde bulundurun. Dikkate alınması gereken bazı popüler seçenekler şunlardır:

No-Code Platformlar – AppMaster.io

AppMaster.io gibi kodsuz platformlar, kar amacı gütmeyen kuruluşların kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. AppMaster güçlü, kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzüyle geliştirme süresini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Platformun esnek abonelik planları, farklı kuruluş boyutlarına ve bütçelerine hitap ederek, bankayı bozmadan web uygulamaları oluşturmak isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Web Sitesi Kurucuları – Wix, Squarespace

Wix ve Squarespace gibi web sitesi oluşturucular , ileri teknik becerilere ihtiyaç duymadan profesyonel görünümlü web siteleri oluşturmak için bir dizi şablon ve drag-and-drop tasarım araçları sağlar. Bu platformlar genellikle entegre e-ticaret ve blog oluşturma gibi çeşitli özellikler içerse de, diğer platformlarla aynı düzeyde özelleştirme ve ölçeklenebilirlik sunmayabilir.

İçerik Yönetim Sistemleri (CMS) – WordPress

WordPress gibi açık kaynaklı CMS platformları, web siteleri oluşturmak ve yönetmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Geniş bir geliştirici topluluğu ve geniş bir eklenti yelpazesi ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar, web sitelerine istenen özellikleri ve işlevleri kolayca ekleyebilir. Bununla birlikte, bir WordPress sitesini yönetmek, optimum performans ve güvenliği sağlamak için genellikle biraz teknik ve tasarım uzmanlığı gerektirir.

Sonuç olarak, kar amacı gütmeyen kuruluşunuz için ideal araç, kuruluşunuzun özel gereksinimlerine, teknik becerilerine ve bütçesine bağlı olacaktır. Hangi platformu seçerseniz seçin, en iyi şekilde yararlanmak ve kar amacı gütmeyen başarılı bir web sitesi oluşturmak için özelliklerini ve sınırlamalarını tam olarak anlamak için zaman ve çaba harcayın.

Kâr Amacı Gütmeyen Web Siteleri için Tasarım İlkeleri

İyi tasarlanmış, kar amacı gütmeyen bir web sitesi, güven oluşturmaya, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye ve harekete geçmeye yardımcı olur. Sitenizin etkisini en üst düzeye çıkarmak ve onu kuruluşunuz için değerli bir varlık haline getirmek için şu tasarım ilkelerini izleyin:

Temiz ve Sezgisel Kullanıcı Arayüzü

Temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü (UI), ziyaretçilerin ihtiyaç duydukları bilgileri bulmalarını ve web sitenizde gezinmelerini kolaylaştırır. Gezinme menünüz için boşluk, tutarlı tipografi ve net etiketler kullanarak tasarımınızı basitleştirin. Web trafiğinin çoğu artık mobil kullanıcılardan geldiği için sitenizin hem masaüstü hem de mobil cihazlarda kullanımının kolay olduğundan emin olun.

Tutarlı Markalama ve Mesajlaşma

Tutarlı bir ziyaretçi deneyimi oluşturmak için web sitenizde tutarlı bir marka kimliği koruyun. Kuruluşunuzun renklerini, yazı tiplerini, logosunu ve diğer tasarım öğelerini tüm sayfalarda tutarlı bir şekilde kullanın. Mesajınız da tutarlı olmalı, misyonunuzun ve değerlerinizin içeriğiniz boyunca net bir şekilde iletilmesini sağlamalıdır.

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Başarı Öykülerini ve Etkisini Sergileyin

Potansiyel bağışçıları ve destekçileri ikna etmenin en etkili yollarından biri, çalışmanızın etkisini göstermektir. Kuruluşunuzun nasıl bir fark yarattığını gösteren başarı öyküleri, referanslar ve vaka çalışmaları paylaşın. Kitlenizin ilgisini çekmek ve amacınızla duygusal olarak bağ kurmalarına yardımcı olmak için bir metin, resim ve video karışımı kullanın.

Kolay Gezinme ve Harekete Geçirici Mesajlar

Ziyaretçilerin sitenizde gezinmesini ve aradıkları bilgileri bulmasını kolaylaştırın. İçeriğinizi anlamlı kategoriler halinde düzenleyin ve gezinme menünüzde anlaşılır etiketler kullanın. Bağış yapmak, gönüllü olmak veya bülteninize kaydolmak için düğmeler gibi sitenizde öne çıkan harekete geçirici mesajlar (CTA'lar) görüntüleyin. Bu, ziyaretçilerin kuruluşunuzu nasıl destekleyebileceklerini bilmelerini kolaylaştırır.

Hız ve Performans İçin Optimize Edin

Yavaş yüklenen sayfalar ziyaretçileri hayal kırıklığına uğratabilir ve hemen çıkma oranınızı artırabilir. Görüntüleri sıkıştırarak, güvenilir bir web sitesi barındırma sağlayıcısı kullanarak ve tarayıcı önbelleğini etkinleştirerek web sitenizin performansını optimize edin. Sitenizin hızını düzenli olarak değerlendirmek için Google PageSpeed ​​Insights veya GTmetrix gibi araçları kullanın.

İlgi Çekici İçerik Oluşturma

İçerik, ziyaretçilerinizle etkileşim kurmanın, mesajınızı iletmenin ve güven oluşturmanın anahtarıdır. Kitlenizde yankı uyandıran içerik oluşturmak için en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

Etki Aktarmak İçin Hikaye Anlatma : Kuruluşunuzun çalışmalarının gerçek dünyadaki etkisini gösteren hikayeler anlatın. Kitlenizin amacınızla ilişki kurmasına yardımcı olmak için kişisel öyküler, alıntılar, referanslar ve gerçeklerden oluşan bir karışım kullanın. Kuruluşunuzun yarattığı farkın canlı bir resmini çizerek, ziyaretçilere harekete geçmeleri için ilham vereceksiniz.

: Kuruluşunuzun çalışmalarının gerçek dünyadaki etkisini gösteren hikayeler anlatın. Kitlenizin amacınızla ilişki kurmasına yardımcı olmak için kişisel öyküler, alıntılar, referanslar ve gerçeklerden oluşan bir karışım kullanın. Kuruluşunuzun yarattığı farkın canlı bir resmini çizerek, ziyaretçilere harekete geçmeleri için ilham vereceksiniz. Tutarlı Markalama ve Mesajlaşma : Web sitenizin tasarımında olduğu gibi, içeriğinizin tutarlı marka bilinci oluşturma ve mesajlaşma yönergelerine uyduğundan emin olun. Kopyanızda tutarlı bir ton ve ses kullanın, birleşik bir misyon ve değerler beyanı sürdürün ve görsel markanızı multimedya içeriğiniz aracılığıyla taşıyın.

: Web sitenizin tasarımında olduğu gibi, içeriğinizin tutarlı marka bilinci oluşturma ve mesajlaşma yönergelerine uyduğundan emin olun. Kopyanızda tutarlı bir ton ve ses kullanın, birleşik bir misyon ve değerler beyanı sürdürün ve görsel markanızı multimedya içeriğiniz aracılığıyla taşıyın. Multimedya Biçimlerini Kullanın : Kitlenizin ilgisini çekmek için yazılı makaleler, infografikler, resimler ve videolar gibi çeşitli içerik biçimlerinden yararlanın. Görsel içerik, karmaşık bilgilerin sindirilmesini kolaylaştırabilir ve ziyaretçilerin dikkatini çekip çekebilir.

: Kitlenizin ilgisini çekmek için yazılı makaleler, infografikler, resimler ve videolar gibi çeşitli içerik biçimlerinden yararlanın. Görsel içerik, karmaşık bilgilerin sindirilmesini kolaylaştırabilir ve ziyaretçilerin dikkatini çekip çekebilir. İçeriğinizi Düzenli Olarak Güncelleyin ve Yenileyin : Düzenli olarak güncelleyerek ve yeni içerik ekleyerek web sitenizi taze tutun. Bu, kuruluşunuzun devam eden çalışmalarını gösterir ve arama motoru optimizasyonuna yardımcı olur. Düzenli güncellemeler ayrıca ziyaretçileri geri dönmeye ve amacınızla ilgilenmeye teşvik eder.

Bağış ve Bağış Toplama Özelliklerini Entegre Etme

Bağış toplama, kar amacı gütmeyen her kuruluşun kritik bir yönüdür ve web siteniz, ziyaretçilerin amacınızı desteklemesini kolaylaştırmalıdır. Bağış ve bağış toplama özelliklerini kar amacı gütmeyen web sitenize nasıl etkili bir şekilde entegre edeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Basit Bağış Araçlarını Kullanın

PayPal, Stripe veya Donorbox gibi kullanıcı dostu ve web sitenize entegre edilmesi kolay bağış araçlarını kullanın. Bu araçlar genellikle özelleştirilebilir formlar sağlayarak bağış sürecini kuruluşunuzun ihtiyaçlarına ve marka bilinci oluşturmanıza göre uyarlamanıza olanak tanır. Ayrıca bağışçılarınız için güvenli ve sorunsuz bir işlem deneyimi sağlarlar.

Öne Çıkan Bir Bağış Düğmesine Sahip Olun

Her web sitesi sayfasına, başlığa, gezinme menüsüne veya yapışkan bir kenar çubuğuna belirgin bir "Bağış Yap" düğmesi yerleştirin. Bu, ziyaretçilerin sitenizin neresinde olurlarsa olsunlar bağış yapma seçeneğini bulmalarını kolaylaştırır.

Tekrarlayan Bağış Seçenekleri Sunun

Bağışçıların yinelenen bağışlar oluşturmasına izin vererek sürekli desteği teşvik edin. Bu, kuruluşunuz için düzenli bir aylık veya yıllık bağış akışı oluşturmaya yardımcı olabilir, daha öngörülebilir finansman sağlar ve sürekli bağış toplama çabalarına olan ihtiyacı azaltır.

Özel Bağış Toplama Kampanyaları Oluşturun

Belirli projeleri veya girişimleri hedefleyen özel bağış toplama kampanyaları tasarlayın ve teşvik edin. Bağışçılar, katkılarının nereye yönlendirildiğini görebildiklerinde, çabalarınızı desteklemeye daha yatkın olabilirler. Hedeflerinizi, ilerlemenizi ve etkinizi iletmek için görsel olarak ilgi çekici kampanya sayfalarını kullanın.

Özel Çözümler Oluşturmak için No-Code Platformlardan Yararlanın

Daha gelişmiş bağış ve bağış toplama özellikleri için, web sitenizle sorunsuz bir şekilde entegre olan özelleştirilmiş web uygulamaları oluşturmak üzere AppMaster.io gibi no-code bir platform kullanmayı düşünün. no-code bir platformla, kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan özel bağış formları, kampanya sayfaları ve diğer etkileşimli özellikler oluşturabilir, geliştirme sürecini kolaylaştırabilir ve maliyetleri düşürebilirsiniz.

Arama Motorları ve Erişilebilirlik için Optimizasyon

Kâr amacı gütmeyen web sitenizin hem arama motoru hem de erişilebilirlik için optimize edildiğinden emin olmak, daha geniş bir kitleye ulaşmak ve kapsayıcı bir deneyim sağlamak için çok önemlidir. Web sitenizi arama motorları ve erişilebilirlik için nasıl optimize edeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Alakalı anahtar kelimeleri hedefleyin : İçeriğinizde alakalı anahtar kelimeler kullanmak, arama motorlarının web sitenizin amacını anlamasına yardımcı olur ve arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer alma olasılığını artırır. Hedef kitlenizin aradığı cümleleri ve terimleri belirlemek için anahtar kelime araştırması yapın, ardından bunları stratejik olarak web sitenizin içeriğine, başlıklarına, başlıklarına ve meta etiketlerine dahil edin. URL yapısını optimize edin : İyi yapılandırılmış bir URL, arama motorlarının web sayfalarınızın içeriğini anlamasını kolaylaştırır. Hedef anahtar kelimelerinizi içeren ve mantıklı bir hiyerarşi izleyen net, özlü ve açıklayıcı URL'ler kullanın. Yüksek kaliteli, ilgi çekici içerik oluşturun : Bilgilendirici, alakalı ve ilgi çekici içerik, web sitenizin arama motoru sıralamalarını iyileştirmeye yardımcı olur ve hedef kitlenize değer sağlar. Web sitenizi, hedef kitlenizin ihtiyaç ve endişelerine hitap eden yeni içerikle düzenli olarak güncelleyin. Resimler için açıklayıcı ve erişilebilir alternatif metin kullanın : Resimlerinize açıklayıcı alternatif (alt) metin eklemek, arama motorlarının ve görme engelli kullanıcıların resimlerinizin içeriğini anlamasına yardımcı olur. Hedef anahtar kelimelerinizi alternatif metne dahil etmek, web sitenizin SEO'sunu iyileştirmeye de yardımcı olabilir. Web sitesi yükleme hızını artırın : Hızlı yüklenen web siteleri, arama motorları tarafından tercih edilir ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Resimleri sıkıştırarak, gereksiz eklentileri kaldırarak ve hafif tasarım öğeleri kullanarak web sitenizin hızını optimize edin. Mobil uyumluluk sağlayın : Daha fazla kullanıcı web sitelerine mobil cihazlardan eriştikçe, web sitenizi mobil uyumluluk için optimize etmek çok önemlidir. Mobil uyumlu bir web sitesi, düzenini mobil ekranlara uyacak şekilde uyarlar ve tüm cihazlarda kullanıcılara gezinmesi kolay bir deneyim sunar. Yüksek kaliteli geri bağlantılar edinin : Yetkili web sitelerinden geri bağlantılar almak, arama motoru sıralamalarınızı önemli ölçüde artırabilir. Değerli geri bağlantılar kazanmak için ortaklıklar geliştirin, yüksek kaliteli içerik paylaşın ve çevrimiçi sohbetlere katılın. Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergelerini (WCAG) izleyin : WCAG, web içeriğini engelli kişiler için daha erişilebilir hale getirmek için öneriler sunar. Bu yönergelere uymak, web sitenizin kapsayıcı ve daha geniş bir kitle tarafından erişilebilir olmasını sağlar.

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Web Sitenizi Değerlendirmek ve Geliştirmek için Analytics'i Kullanma

Kâr amacı gütmeyen web sitenize web analitiği uygulamak, kullanıcı katılımını izlemenize, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve veriye dayalı kararlar almanıza olanak tanır. Web sitenizi değerlendirmek ve iyileştirmek için analitik kullanmaya ilişkin bazı ipuçları:

Bir web analizi aracı kurun : Web sitenizdeki kullanıcı etkinliklerini izlemek ve ölçmek için Google Analytics gibi bir web analizi aracı seçin. Bu araçlar, kullanıcılarınızın demografisi, tercihleri ​​ve davranışları hakkında bilgi vererek bilinçli kararlar vermenizi sağlar. Anahtar performans göstergeleri (KPI'lar) oluşturun : Kuruluşunuzun hedefleri ve web sitesi hedefleriyle uyumlu belirli KPI'lar belirleyin. Bu, ziyaretçi sayısı, dönüşüm oranları, bir sayfada geçirilen ortalama süre ve hemen çıkma oranları gibi ölçümleri içerebilir. Kullanıcı davranışı verilerini analiz edin : Web sitenizde yüksek etkileşim alan veya kullanıcılar için sürtüşmeye neden olan öğeleri belirlemek için kullanıcı davranışı verilerini inceleyin. Bu veriler harekete geçirici mesajları, gezinmeyi, site düzenini ve diğer özellikleri optimize etmenize yardımcı olabilir. İçeriğinizi ve tasarımınızı A/B testi : A/B testi, hangisinin daha iyi performans gösterdiğini belirlemek için bir web sayfasının veya öğesinin iki veya daha fazla varyasyonunu karşılaştırmayı içerir. İçeriğiniz, düzeniniz ve tasarım öğeleriniz üzerinde A/B testleri yapmak, hedef kitlenizde en çok neyin yankı uyandırdığını keşfetmenize yardımcı olabilir. Web sitenizi kullanıcı geri bildirimlerine göre optimize edin : İhtiyaçlarını ve tercihlerini daha iyi anlamak için anketler, oylamalar veya sohbetler yoluyla kullanıcılardan geri bildirim toplayın. Web sitenizin optimizasyonlarına ve iyileştirmelerine sürekli olarak rehberlik etmek için bu geri bildirimi kullanın. KPI'larınızı ve hedeflerinizi izleyin ve ayarlayın : İlgili ve ulaşılabilir olmalarını sağlamak için KPI'larınızı ve hedeflerinizi düzenli olarak gözden geçirin. Kuruluşunuz ve öncelikleri geliştikçe, KPI'larınızı ve hedeflerinizi ayarlamak, kar amacı gütmeyen kuruluşunuz için en önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

Kâr Amacı Gütmeyen Web Geliştirme için AppMaster.io'dan Yararlanma

AppMaster.io, kar amacı gütmeyen kuruluşların web uygulamaları oluşturması için güçlü ve uygun maliyetli bir çözüm sunan kodsuz bir platformdur . AppMaster, kodlama uzmanlığına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak ve geliştirme süresini kısaltarak kar amacı gütmeyen kuruluşların tam özellikli web sitelerini verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. AppMaster kar amacı gütmeyen web sitesi geliştirmenize nasıl fayda sağlayabileceği aşağıda açıklanmıştır:

Hızlı web uygulaması geliştirme

AppMaster görsel geliştirme ortamı, web uygulamalarını geleneksel yöntemlerden 10 kata kadar daha hızlı tasarlamanıza, oluşturmanıza ve dağıtmanıza olanak tanır. Bu, kar amacı gütmeyen kuruluşunuzun tamamen işlevsel bir web sitesine sahip olabileceği ve çok kısa sürede çalışabileceği anlamına gelir.

Kullanıcı dostu drag-and-drop arayüzü

AppMaster sezgisel drag-and-drop arayüzü, kodlama bilgisi olmadan görsel olarak çekici kullanıcı arabirimi oluşturmanıza olanak tanır. Web sitenizin düzenini, tasarım öğelerini ve bileşenlerini doğrudan platform içinde hızlı ve verimli bir şekilde özelleştirin.

Kâr amacı gütmeyen web siteleri için yerleşik bileşenler

AppMaster, bağış formları, etkinlik takvimleri ve üyelik yönetimi özellikleri gibi kar amacı gütmeyen web siteleri için uyarlanmış yerleşik bileşenler sunar. Bu bileşenler hızla eklenebilir ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

güçlü entegrasyonlar

AppMaster, ödeme ağ geçitleri, bağış toplama platformları, CRM sistemleri ve sosyal medya ağları gibi çeşitli araç ve platformlarla entegrasyonu destekler. Diğer temel araçlarla bağlantı kurma yeteneği, web sitenizin ziyaretçileri için sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Erişilebilir ve SEO dostu

AppMaster kullanılarak oluşturulan web uygulamaları, erişilebilir ve SEO dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Platform, web sitenizin modern erişilebilirlik standartlarını karşılamasını sağlar ve arama motoru optimizasyonu için en iyi uygulamaları takip eder.

Ölçeklenebilir ve uygun maliyetli

AppMaster yeni başlayanlardan işletmelere kadar her büyüklükteki kar amacı gütmeyen kuruluşlara uygun esnek fiyatlandırma planları sunar. Platformun ölçeklenebilirliği, web sitenizin gereksiz maliyetlere veya teknik borca ​​maruz kalmadan kuruluşunuzla birlikte büyümesini sağlar.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuzun web geliştirme ihtiyaçları için AppMaster.io'dan yararlanarak, kuruluşunuzun misyonunu ve etkisini etkili bir şekilde sergileyen kullanıcı dostu, ilgi çekici ve erişilebilir bir web sitesi oluşturabilirsiniz. Ücretsiz bir hesap için kaydolun ve AppMaster kar amacı gütmeyen web sitesi geliştirme sürecinizi nasıl düzene sokabileceğini ve basitleştirebileceğini anlamak için platformun özelliklerini keşfedin.