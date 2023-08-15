Gerçek Zamanlı Sistem Mimarisi: WebSockets ve SignalR

Gerçek zamanlı sistemler, olaylara yanıt vermek ve gerçek zamanlı olarak meydana gelen verileri işlemek için tasarlanmış bilgi işlem sistemleridir. Finans, lojistik, oyun, sağlık ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli alanlarda görevleri verimli bir şekilde yerine getirerek harici olaylara zamanında ve doğru yanıtlar sağlarlar. Gerçek zamanlı sistemler, istemciler ve sunucular arasında kesintisiz web ve mobil uygulama iletişimi sağlayan modern yazılım geliştirmede çok önemlidir.

Geliştiricilerin gerçek zamanlı uygulama özelliklerini uygulamaları için çeşitli teknolojiler ve protokoller mevcuttur. Bu protokollerden bazıları, farklı performans seviyeleri, gecikme süresi ve uygulama kolaylığı sağlayan WebSockets , SignalR, Server-Sent Events (SSE) ve Long Polling'i içerir. Gerçek zamanlı iletişim için doğru teknolojiyi seçmek, uygulamanızın verimliliğini ve yanıt verebilirliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu makalede, gerçek zamanlı sistem mimarisi için iki popüler çözümü inceleyeceğiz: WebSockets ve SignalR. Nasıl çalıştıklarını, avantajlarını, kullanım durumlarını ve uygulamanız için doğru çözümü nasıl seçebileceğinizi inceleyeceğiz.

WebSockets'i Anlamak

WebSocket, bir istemci ile sunucu arasında tek bir sürekli bağlantı üzerinden gerçek zamanlı, çift yönlü iletişim sağlayan bir iletişim protokolüdür. Geleneksel istek-yanıt modelinden farklı olarak WebSocket, istemci ile sunucu arasında sürekli veri aktarımına izin veren düşük gecikmeli, tam çift yönlü bir bağlantı sağlar. WebSocket protokolü, HTTP ve HTTPS (sırasıyla 80 ve 443 numaralı bağlantı noktaları) ile aynı bağlantı noktaları üzerinden çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve bu da onu mevcut web altyapısıyla uyumlu hale getirir.

WebSockets, bağlantıyı kurmak için ilk HTTP anlaşmasını kullanır ve ardından WebSocket çerçevelerini kullanarak veri iletimini kullanır. Bağlantı kurulduktan sonra, veriler aynı anda her iki yönde de akabilir, bu da gecikmeyi azaltır ve çevrimiçi sohbet, bildirimler ve canlı güncellemeler gibi gerçek zamanlı uygulamalar için ideal hale getirir. WebSockets kullanmanın bazı faydaları şunlardır:

Düşük gecikme süresi: WebSockets kalıcı bir bağlantı sağlayarak bağlantı oluşturma ve kapatma yükünü azaltarak daha düşük gecikme süresi sağlar.

WebSockets kalıcı bir bağlantı sağlayarak bağlantı oluşturma ve kapatma yükünü azaltarak daha düşük gecikme süresi sağlar. Tam çift yönlü iletişim: Çift yönlü veri akışı, hem sunucunun hem de istemcinin aynı anda veri gönderip almasına izin vererek gerçek zamanlı uygulamaların yanıt verebilirliğini artırır.

Çift yönlü veri akışı, hem sunucunun hem de istemcinin aynı anda veri gönderip almasına izin vererek gerçek zamanlı uygulamaların yanıt verebilirliğini artırır. Uyumluluk: WebSocket, HTTP ve HTTPS portları üzerinden çalışarak mevcut web altyapısıyla uyumlu hale getirir.

WebSocket, HTTP ve HTTPS portları üzerinden çalışarak mevcut web altyapısıyla uyumlu hale getirir. Ölçeklenebilirlik: WebSocket tabanlı uygulamalar, yük dengeleme ve yatay ölçeklendirme gibi çeşitli teknikler kullanılarak ölçeklendirilebilir.

Yine de WebSockets'in potansiyel dezavantajları vardır ve tüm senaryolar için uygun olmayabilir. WebSockets kullanmanın bazı dezavantajları şunlardır:

Karmaşıklık: WebSocket tabanlı sistemlerin uygulanması, bağlantı kurulumunun, hata işlemenin ve mesaj çerçevelemenin manuel yönetimini gerektirdiğinden, SignalR gibi daha yüksek seviyeli kitaplıkları kullanmaktan daha zor olabilir.

WebSocket tabanlı sistemlerin uygulanması, bağlantı kurulumunun, hata işlemenin ve mesaj çerçevelemenin manuel yönetimini gerektirdiğinden, SignalR gibi daha yüksek seviyeli kitaplıkları kullanmaktan daha zor olabilir. Sınırlı destek: Modern tarayıcıların çoğu WebSocket protokolünü desteklese de, bazı eski tarayıcılar ve platformlar bunu desteklemeyebilir ve bu da erişimini sınırlar.

SignalR'a Başlarken

SignalR, gerçek zamanlı web uygulamaları oluşturmayı basitleştiren açık kaynaklı bir Microsoft kitaplığıdır. Geliştiricilerin istemci ve sunucu arasında çift yönlü iletişim eklemesine olanak tanıyarak WebSockets, Server-Sent Events ve Long Polling gibi çeşitli taşıma protokolleri üzerinde bir soyutlama sağlar. SignalR, istemci ve sunucu özelliklerine göre en iyi iletişim yöntemini otomatik olarak seçerek optimum performans ve uyumluluk sağlar.

Görüntü kaynağı: Microsoft Learn

SignalR, .NET'te eşzamansız programlamanın gücünden yararlanarak gerçek zamanlı uygulamalar oluşturmak için kullanımı kolay bir API sunar. Geliştiriciler, istemci bağlantılarını yöneten, istemci temsillerini yöneten ve bağlı istemcilere mesaj yayınlayan sunucu tarafı hub'lar oluşturabilir. SignalR için istemci tarafı kitaplıkları, JavaScript, .NET ve Java gibi çeşitli platformlar için kullanılabilir. SignalR kullanmanın bazı avantajları şunları içerir:

Basitlik: SignalR, gerçek zamanlı uygulamalar oluşturmayı doğrudan WebSockets kullanmaktan daha kolay hale getiren üst düzey soyutlamalar ve API'ler sağlar.

SignalR, gerçek zamanlı uygulamalar oluşturmayı doğrudan WebSockets kullanmaktan daha kolay hale getiren üst düzey soyutlamalar ve API'ler sağlar. Otomatik protokol seçimi: SignalR, istemci ve sunucu özelliklerine dayalı olarak en iyi iletişim protokolünü otomatik olarak seçerek, altta yatan teknolojiden bağımsız olarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

SignalR, istemci ve sunucu özelliklerine dayalı olarak en iyi iletişim protokolünü otomatik olarak seçerek, altta yatan teknolojiden bağımsız olarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Geniş platform desteği: SignalR, JavaScript, .NET ve Java dahil olmak üzere çeşitli platformlar için istemci tarafı kitaplıkları içerir, bu da onu çok yönlü ve çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir.

SignalR, JavaScript, .NET ve Java dahil olmak üzere çeşitli platformlar için istemci tarafı kitaplıkları içerir, bu da onu çok yönlü ve çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir. Ölçeklendirme: SignalR, birden çok sunucuda ölçeklendirmeyi desteklemek üzere tasarlanmıştır ve bunu işlemek için Redis, Azure Service Bus veya özel arka paneller kullanmak gibi yerleşik mekanizmalar sağlar.

Yine de SignalR, geliştiricilerin göz önünde bulundurması gereken bazı potansiyel dezavantajlara sahiptir:

.NET'e bağımlılık: SignalR, platforma aşina olmayan veya diğer dilleri ve çerçeveleri tercih eden geliştiriciler için ideal olmayabilecek .NET teknolojisine dayanır.

SignalR, platforma aşina olmayan veya diğer dilleri ve çerçeveleri tercih eden geliştiriciler için ideal olmayabilecek .NET teknolojisine dayanır. Performans: SignalR, sezgisel bir API ve zengin özelliklere sahip bir kitaplık sağlarken, WebSockets'i doğrudan kullanmaya kıyasla bazı ek yük getirebilir ve potansiyel olarak performansı ve gecikmeyi etkileyebilir.

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SignalR Üzerinden WebSockets Ne Zaman Seçilmelidir?

Hem WebSockets hem de SignalR, web uygulamalarında gerçek zamanlı iletişimi sağlamak için güçlü teknolojiler olsa da, birinin diğerinden daha uygun olabileceği bazı senaryolar vardır. Bu bölümde, SignalR ile karşılaştırıldığında WebSockets'in ne zaman daha iyi bir seçenek olabileceğini tartışacağız.

Bağlantı üzerinde düşük seviyeli kontrol

WebSockets, SignalR'ye kıyasla bağlantılar üzerinde daha doğrudan kontrol sunar. SignalR, gerçek zamanlı iletişimi basitleştirmek için üst düzey soyutlamalar sağlarken, bazı kullanım durumları için gerekli ayrıntı düzeyini sunmayabilir. Bağlantı durumlarını yönetme, hataları işleme ve veri çerçevelemeyi özelleştirme dahil olmak üzere bağlantılarınız üzerinde daha düşük düzeyde kontrole ihtiyacınız varsa WebSockets daha iyi olabilir.

Daha düşük gecikme

WebSocket bağlantıları, istemci ile sunucu arasında doğrudan, kalıcı ve çift yönlü bir iletişim kanalı sağladıkları için SignalR'den daha düşük gecikme süresi sunar. SignalR, kendi kolaylıklarını sunarken, uzun yoklama ve sunucu tarafından gönderilen olaylar gibi kullandığı temel aktarım mekanizmaları nedeniyle biraz ek gecikme sağlayabilir.

Platform uyumluluğu

SignalR, .NET tabanlı uygulamalar için mükemmel bir çözüm olsa da, Windows dışı ortamlar gibi SignalR'nin kullanılamadığı veya tam olarak desteklendiği platformları hedeflemek uygun olmayabilir. Bu durumlarda WebSockets, çeşitli platformlarda ve ortamlarda çalışan daha evrensel bir çözüm sağlayabilir.

Ek bağımlılıklardan kaçınma

Projenizdeki dış bağımlılıkların sayısını en aza indirmek istiyorsanız, WebSockets'i seçmek daha iyi bir seçenek olabilir. WebSockets, HTML5 standardının ayrılmaz bir parçasıdır ve çoğu modern tarayıcı ve sunucu tarafı teknolojisi tarafından yerel olarak desteklenir. Aksine, SignalR kullanmak, projenize harici bir kitaplık entegre etmeyi gerektirir.

SignalR ve WebSockets: Performans Değerlendirmesi

Performans açısından WebSockets ve SignalR arasındaki farkları daha iyi anlamak için birkaç faktörü dikkate almalıyız.

gecikme

WebSockets tipik olarak SignalR'ye kıyasla daha düşük gecikme sağlar. Daha önce bahsedildiği gibi bunun nedeni, WebSocket'in sağladığı istemci ve sunucu arasındaki doğrudan, çift yönlü ve kalıcı bağlantıdır. SignalR, bir dizi taşıma mekanizması sunarken, belirli senaryolar için küçük ek gecikmeler sağlayabilir.

Mesaj verimi

WebSocket bağlantıları, mesaj başına daha az ek yük oluşturduklarından, genellikle SignalR'ye kıyasla saniyede daha fazla mesajı işleyebilir. Ancak bu avantaj, ileti akışındaki küçük bir farkın kritik olmadığı çoğu gerçek dünya senaryosu için önemli olmayabilir.

Kaynak tüketimi

Kaynak tüketimi, WebSockets ve SignalR'nin performansını karşılaştırırken dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktördür. WebSocket bağlantıları, hafif protokolleri nedeniyle daha az kaynak tüketme eğilimindeyken, SignalR, birden fazla taşıma ve özelliğe bağlı olması nedeniyle daha fazla kaynak tüketebilir. Yine de, kaynak tüketimindeki gerçek fark, belirli uygulamaya ve kullanım durumuna göre değişebilir.

ölçeklenebilirlik

Hem WebSockets hem de SignalR, artan sayıda istemciyi barındırmak için ölçeklendirmeyi destekler, ancak bunu farklı şekilde ele alırlar. WebSockets, uygun ölçeklenebilirliği sağlamak için yük dengeleme, yatay ölçeklendirme ve diğer teknikleri uygulamanızı gerektirir. Öte yandan SignalR, mesaj veriyolları ve arka planlar gibi çeşitli yöntemleri kullanarak birden çok sunucuda ölçeği büyütmek için yerleşik desteğe sahiptir.

WebSocket ve SignalR'yi AppMaster ile Entegre Etme

Web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kod içermeyen güçlü bir platform olan AppMaster , hem WebSocket hem de SignalR teknolojileri ile sorunsuz entegrasyon sağlar. Bu, kapsamlı programlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan uygulamalarınızda gerçek zamanlı iletişim özellikleri oluşturmanıza olanak tanır. AppMaster görsel, sürükle ve bırak arayüzüyle veri modelleri oluşturabilir, iş süreçleri tasarlayabilir ve gereksinimlerinize bağlı olarak WebSocket veya SignalR tarafından desteklenebilen REST API ve WSS endpoints uygulayabilirsiniz.

Ayrıca AppMaster platformu, uygulamalar için kaynak kodu üretir ve bunları buluta dağıtarak çözümünüzün ölçeklenebilir ve performans için optimize edilmiş olmasını sağlar. WebSocket ve SignalR'ı AppMaster ile entegre ederek, hem güçlü hem de ölçeklenebilir gerçek zamanlı web ve mobil uygulamaları hızla geliştirebilirsiniz. Bu, ekibinizin standart kod yazmak ve sunucu altyapısını yönetmek gibi farklılaştırılmamış görevlere zaman harcamak yerine kullanıcılarınıza değer sağlamaya odaklanmasını sağlar.

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