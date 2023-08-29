SaaS'ta Kodsuz Devrim: Geleceğin Trendleri

SaaS Endüstrisinde No-Code Yükselişi

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) sektörü, bulut teknolojisindeki ilerlemeler ve giderek dijitalleşen iş gücü sayesinde son on yılda katlanarak büyüyen bir büyüme yaşadı. Bu sektördeki göze çarpan trendlerden biri, işletmelerin kod yazmadan uygulamalar oluşturmasına ve yinelemesine olanak tanıyan yazılım geliştirmeye yenilikçi bir yaklaşım sunan kodsuz platformların yükselişidir. SaaS pazarında daha fazla verimlilik, çeviklik ve erişilebilirliğe yönelik artan talebe yanıt olarak No-code platformlar ortaya çıktı.

İşletmeler hızlı teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya çalışırken, dijital dönüşüm çabalarını hızlandırmak için giderek daha uygun maliyetli, kullanıcı dostu çözümler arıyorlar. no-code uygulamaları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyarak, geliştirme süresini önemli ölçüde azaltır ve teknik programlama becerisine sahip olmayanlar için giriş engellerini azaltır. Kuruluşların sınırlı sayıda nitelikli geliştirici havuzuyla ve hızla artan geliştirme maliyetleriyle boğuşması nedeniyle, devam eden BT yetenek eksikliği karşısında bu hareket daha da ivme kazandı. no-code devrim, BT ekiplerinin üzerindeki yükü hafifletme potansiyeline sahip olup, teknik olmayan çalışanların dizginleri ele almasına olanak tanıyan yazılım geliştirme konusunda daha akıcı bir yaklaşım sunuyor.

No-Code Platformların Mevcut Durumu

no-code sektör, farklı nişlere ve kullanım senaryolarına hitap eden birçok platformla çeşitlilik gösteriyor ve gelişiyor. Bu platformlar genellikle bazı temel özellikleri paylaşırlar: bulut tabanlı bir mimari üzerine kuruludurlar, sürükle ve bırak arayüzlerini kullanırlar ve daha kolay geliştirme için önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar sağlarlar. Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunar ve ekip üyeleri arasındaki işbirliğini teşvik ederek uygulama geliştirmede daha çevik bir yaklaşımı teşvik ederler.

Önemli no-code platformlar arasında AppMaster , Bubble, Webflow ve Adalo bulunur. Bazı platformlar özellikle arka uç, web veya mobil uygulamalara odaklanırken, diğerleri AppMaster gibi uygulama geliştirmenin her yönünü kapsayan kapsamlı çözümler sunar. no-code platformların önemli bir özelliği, geliştirmeyi yavaşlatabilecek ve uygulama performansını etkileyebilecek optimal olmayan programlama kararlarının birikmesi anlamına gelen teknik borcu ortadan kaldırma yetenekleridir. No-code araçlar, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları dinamik olarak sıfırdan yeniden oluşturarak bu sorunu ortadan kaldırır ve güncelliğini kaybetmiş kod bölümlerinden yoksun, temiz, optimize edilmiş bir kod tabanı sağlar.

No-code platformlar yaygın bir şekilde benimseniyor ve bu eğilimin devam etmesi bekleniyor. no-code geliştirme platformları pazarının, yaklaşık %22'lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) büyüyeceği ve 2025 yılına kadar 45 milyar dolarlık bir değere ulaşacağı tahmin ediliyor.

No-Code Yaklaşımlarda Gelecek Trendler

no-code devrim SaaS endüstrisini yeniden şekillendirmeye devam ederken, ortaya çıkan bazı trendler önümüzdeki yıllarda bu hareketi daha da ileriye taşımaya hazırlanıyor:

Yapay Zeka ile Entegrasyon

Yapay zekanın (AI) no-code platformlara entegre edilmesinin, bu platformların yeteneklerini geliştirmesi, iş akışlarını kolaylaştırması ve karar verme süreçlerini iyileştirmesi bekleniyor. Doğal dil işleme, makine öğrenimi ve otomasyon gibi yapay zeka destekli özellikler, karmaşık geliştirme görevlerini basitleştirmeye ve içgörüler oluşturmaya yardımcı olarak geliştirici olmayanların karmaşık uygulamalar geliştirmesini kolaylaştırabilir.

Düşük Kodlu Platformların Yükselişi

Low-code platformlar no-code ve geleneksel yazılım geliştirme arasındaki boşluğu doldurarak daha fazla esneklik ve özelleştirme sunarken aynı zamanda süreci basitleştirir. Hibrit bir yaklaşım olan low-code çözümler, geliştiricilere uygulama geliştirmeleri için görsel bir arayüz sağlarken, gerektiğinde manuel kod değişiklikleri yapılmasına da olanak tanır. Bu eğilimin, özellikle hızlı uygulama geliştirme ile derin özelleştirme arasında bir dengeye ihtiyaç duyan kuruluşlar arasında popülerliği artacak gibi görünüyor.

İşletmede Daha Fazla Benimsenme

Verimli, uygun maliyetli yazılım geliştirmeye yönelik talebin artmasıyla birlikte, daha büyük ölçekli işletmelerin dijital dönüşüm çabaları için no-code platformları benimsemesi bekleniyor. Bu platformlar daha güçlü hale geldikçe ve karmaşık kurumsal iş yüklerini kaldırabilme kapasitesine sahip oldukça benimseme oranlarının da artması bekleniyor.

Kullanım Durumlarının Genişletilmesi

no-code platformlar gelişmeye devam ettikçe, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümlerinden nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarına kadar çok daha çeşitli kullanım senaryolarına uyum sağlamaları muhtemeldir. Bu artan çok yönlülük, teknolojinin gücünden yararlanmak ve yeniliği teşvik etmek isteyen kuruluşlar için no-code platformları temel araçlar haline getirecek.

no-code devrim, uygulama geliştirme için erişilebilir, verimli ve uygun maliyetli çözümler sağlayarak SaaS endüstrisini dönüştürüyor. Teknoloji geliştikçe, yapay zeka entegrasyonu, low-code platformlar ve kurumsal benimseme gibi yaklaşan trendlerin, no-code yaklaşımların yazılım geliştirme sektörü üzerindeki etkisini güçlendirmesi bekleniyor.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

No-Code Uygulama Geliştirmeyi Nasıl Daha Hızlı ve Daha Uygun Maliyetli Hale Getiriyor?

no-code platformların benimsenmesi, yazılım uygulamaları oluşturmak ve dağıtmak isteyen işletmeler için geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırdı. no-code platformlar, geleneksel programlama dillerine ve kapsamlı geliştirme ekiplerine olan bağımlılığı azaltarak kuruluşların uygulamalarını oluşturmasını ve sürdürmesini daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirdi.

Bu artan verimliliğin arkasındaki temel faktörlerden biri no-code çözümlerin erişilebilir, kullanıcı dostu yapısıdır. drag-and-drop arayüzleri ve önceden oluşturulmuş bileşenler gibi görsel geliştirme araçları sağlayarak, herkes kapsamlı programlama bilgisine ihtiyaç duymadan uygulamalar oluşturabilir. Uygulama geliştirmenin bu demokratikleşmesi, teknik olmayan çalışanlar ve vatandaş geliştiriciler de dahil olmak üzere daha geniş bir personel yelpazesinin yazılım çözümleri oluşturmaya katkıda bulunabileceği anlamına gelir; bu da daha hızlı geri dönüş sürelerine ve pazar ihtiyaçlarına yanıt vermede daha fazla çevikliğe yol açar.

no-code platformların bir diğer önemli avantajı da teknik borcu ortadan kaldırabilmeleridir. No-code platformlar, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak, kuruluşlara eski kod ve hantal bakım süreçleri yüklemeden her zaman en son spesifikasyonları karşılamalarını sağlar. Bu kolaylaştırılmış yaklaşım, zamandan tasarruf sağlar ve yazılım geliştirme projeleriyle ilişkili hata ve verimsizlik riskini önemli ölçüde azaltır, böylece uzun vadede daha uygun maliyetli hale gelir.

No-code platformlar, işletmelerin yazılım uygulamalarını olağanüstü hız ve verimlilikle geliştirmelerine ve sunmalarına olanak tanır. Kullanıcı dostu araçlar, artan erişilebilirlik ve azaltılmış teknik borçların birleşimi, şirketlerin yazılım çözümlerini her zamankinden çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturup sürdürebilmeleri anlamına geliyor.

Kurumsal Ortamlarda No-Code Çözümler: AppMaster Örneği

no-code devrim ortaya çıktıkça, giderek artan sayıda platform, bu büyük kuruluşların talep ettiği ölçeklenebilirliği, özelleştirmeyi ve performansı sağlamak isteyen kurumsal müşterileri hedef alıyor. Bu tür platformlardan biri, uygulama geliştirmede no-code yaklaşımı sayesinde her ölçekteki işletme için popüler bir seçim haline gelen AppMaster. AppMaster, kullanıcıların tek bir no-code kod yazmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü, kapsamlı, kodsuz bir araçtır.

Birçok özelliğinin yanı sıra AppMaster, müşterilerin görsel olarak veri modelleri oluşturmasına, İş Süreçleri (BP'ler) Tasarımcısı aracılığıyla iş mantığını tanımlamasına ve REST API ile Websocket endpoints yapılandırmasına olanak tanır. AppMaster eksiksiz bir araç paketi sunarak tüm teknik altyapıya sahip kullanıcılar için uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırır. AppMaster en önemli farklarından biri etkileyici ölçeklenebilirliğidir. Go ile oluşturulan derlenmiş, durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarının kullanılması sayesinde AppMaster uygulamaları, yüksek yüklü kurumsal kullanım durumlarında bile olağanüstü performans sergiler.

Ayrıca, birincil arka uç olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumluluğu, kuruluşların kurumsal ortamlar için gerekli esneklik ve uyarlanabilirliğe sahip uygulamalar oluşturabilmesini sağlar. Ayrıca AppMaster, müşterilerin uygulamaları için yürütülebilir ikili dosyaları ve hatta kaynak kodunu dışa aktarmalarına olanak tanır. Şirket içi barındırma ve mevcut sistemlerle entegrasyona olanak tanır; bu, sıkı güvenlik veya uyumluluk gereksinimlerine sahip birçok büyük kuruluş için çok önemli bir husustur.

AppMaster bu düzeyde özelleştirme ve uyarlanabilirlik sağlayarak kurumsal müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılar. G2 tarafından No-Code Geliştirme Platformlarında Momentum Lideri olarak adlandırılması gibi övgülerle AppMaster, geniş bir kurumsal kullanım senaryosu yelpazesine uygun, ölçeklenebilir, yüksek performanslı uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü, güvenilir no-code bir çözüm olarak itibarını sağlamlaştırdı. .

No-Code İlişkili Riskler ve Zorluklar

no-code platformların yadsınamaz avantajları olsa da riskleri ve zorlukları da var. Herhangi bir yeni teknolojinin benimsenmesi, potansiyel olumsuzlukların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir ve bu risklerin anlaşılması, kuruluşların no-code kendi ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı konusunda bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir.

no-code platformlarla ilgili potansiyel zorluklardan biri, işlevsellikteki sınırlamalardır. no-code çözümler uzun bir yol kat etmiş olsa da, son derece karmaşık veya özel özellikleri her zaman desteklemeyebilirler; bu da bazı kuruluşların istenen sonuçları elde etmek için geleneksel programlama araçlarına güvenmesini gerektirebilir. no-code ve geleneksel geliştirme arasında bir orta yol sunan low-code platformların geçerli bir alternatif olarak hizmet edebileceği yer burasıdır.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Diğer bir risk ise birçok no-code platformun doğasında olan üçüncü taraf sağlayıcılara olan bağımlılığın artmasıdır. Kuruluşlar, yazılım çözümlerini önceden oluşturulmuş bileşenleri veya hizmetleri kullanarak oluştururken, bu sağlayıcıların güvenilir, güvenli ve ilgili düzenlemelere uyumlu kalacağına güvenmeleri gerekir. Dış taraflara olan bu bağımlılık, bir kuruluşun teknoloji yığınında potansiyel bir güvenlik açığı noktası oluşturabilir ve gerektiğinde platform değiştirmeyi veya uygulamaları değiştirmeyi zorlaştırabilir.

no-code platformlar kullanılırken güvenlik ve uyumluluk hususları da önemlidir. İşletmeler no-code araçlar kullanılarak oluşturulan uygulamaların güvenlik, gizlilik ve uyumluluk gereksinimlerini yeterince karşıladığından emin olurken aynı zamanda platformun kendisinin bu kriterlere ne kadar uygun olduğunu da dikkate almalıdır.

no-code platformlar hız, maliyet etkinliği ve erişilebilirlik açısından muazzam faydalar sağlayabilirken, aynı zamanda kendi zorluklarını ve risklerini de beraberinde getiriyorlar. Bu araçları benimsemeyi düşünen kuruluşlar, özel ihtiyaçlarını dikkatli bir şekilde değerlendirmeli, potansiyel dezavantajları anlamalı ve bu riskleri azaltmak için özellikler, ölçeklenebilirlik ve güvenlik arasında en iyi dengeyi sunan bir platform seçmeye çalışmalıdır.

İşler ve BT İşgücü Üzerindeki Etkisi

no-code platformların yükselişi iş piyasasını değiştirerek bireyler ve kuruluşlar için hem fırsatları hem de zorlukları beraberinde getirdi. no-code geçiş hızlandıkça, bu platformları yönetme, yapılandırma ve uygulama becerisine sahip yetenekli teknoloji uzmanlarına olan talep de artıyor.

Yazılım Geliştiricileri İçin Değişen Roller

Geleneksel yazılım geliştiricilerin no-code çözümlerin giderek hakim olduğu bir dünyada güncel kalabilmek için becerilerini uyarlamaları gerekebilir. Geliştiricilerin hızlı prototip oluşturma ve uygulama geliştirme için no-code platformlardan yararlanması, gelişmiş özelleştirme veya entegrasyon gerektiğinde kodlama uzmanlıklarına güvenmeleri bekleniyor. Üstelik geliştiricilerin iş analistleri, ürün yöneticileri ve low-code geliştiriciler gibi rollere geçiş yapmaları gerekecek. Bu pozisyonlar, hem teknoloji hem de iş süreçlerine ilişkin derinlemesine bir anlayış gerektirir; bu da onların no-code platformlar ile karmaşık BT altyapısı ve geliştirme dünyası arasındaki boşluğu doldurmalarına olanak tanır.

Teknik Olmayan Kullanıcıları Güçlendirme

No-code platformlar, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların uygulamaları oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanıyarak yazılım geliştirme sürecini demokratikleştirdi. Bu, her büyüklükteki işletmeye yeni fikirler ve yenilikler getirebilecek yeni bir "vatandaş geliştiriciler" sınıfının ortaya çıkmasına neden oldu. Pazarlama, satış, İK ve finans dahil olmak üzere çeşitli altyapılardan gelen profesyoneller artık sınırlı teknik uzmanlığın oluşturduğu geleneksel engelleri aşarak yazılım geliştirme yaşam döngüsüne aktif olarak katılabilir. Yazılım geliştirmeye yönelik bu artan erişilebilirlik, potansiyel olarak şirket çapında işbirliğini, yenilikçiliği ve problem çözmeyi geliştirebilir.

Yeni İş Olanakları

no-code devrim, BT sektörüne girmek veya bu sektörde ilerlemek isteyenler için de yeni kapılar açtı. Daha fazla kuruluş no-code platformları benimsedikçe, teknik ve ticari yönleri yönlendirebilecek platform uzmanlarına olan ihtiyaç artacaktır. Bu, daha fazla iş fırsatı yaratacak ve BT sektöründe yeni roller ve kariyer yollarını şekillendirecek. Ayrıca, no-code platformlar daha karmaşık hale geldikçe, no-code mimarlar ve platform yöneticileri gibi pozisyonlar sıradan hale gelecektir. Bu roller, kuruluşların no-code çözümlerin başarılı bir şekilde uygulanmasını, yönetilmesini ve bakımını sağlamak için teknik ve teknik olmayan becerilerin bir karışımını gerektirecektir.

Sonuç: No-Code Yazılım Geliştirmede Parlak Bir Gelecek

SaaS sektöründe no-code çözümlerin yükselişi, çevik, uygun maliyetli ve kapsayıcı yazılım geliştirmeye doğru devam eden bir değişime işaret ediyor. AppMaster gibi platformlar uygulamaların tasarlanma, oluşturulma ve sürdürülme biçiminde devrim yaratmaya devam ettikçe, işletmeler ve teknoloji ekosistemi üzerinde artan bir etki görmeyi bekleyebiliriz.

no-code geliştirmeyi benimseyen kuruluşlar, yazılım dağıtımını hızlandırma, teknik borcu ortadan kaldırma, maliyetleri azaltma ve teknik olmayan profesyonelleri güçlendirme yeteneğinden faydalanmaya hazırdır. Yine de işletmelerin no-code geçişle ilişkili riskleri ve zorlukları yönetme konusunda dikkatli olmaları, güçlü güvenlik ve uyumluluk önlemlerinin alınmasını sağlamaları gerekiyor.

no-code devrim, yazılım profesyonellerinin becerilerine ve uyarlanabilirliğine daha fazla vurgu yaparak BT alanındaki iş fırsatlarını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. İşletmeler ve bireyler, no-code platformların tüm potansiyelinden yararlanarak, sürekli gelişen teknoloji dünyasında önde kalarak gelecek yıllarda inovasyonu ve büyümeyi teşvik edebilir.