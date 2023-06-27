Düşük kodlu platformlar, yazılım geliştirme endüstrisinde oyunun kurallarını değiştiren bir çözüm olarak ortaya çıktı. Kullanıcıların, görsel geliştirme bileşenlerinden ve arabirimlerinden yararlanarak minimum manuel kodlama ile yazılım uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Bu, kullanıcıların benzersiz iş ihtiyaçlarını karşılamak için özel çözümleri hızlı ve etkili bir şekilde uygulayabilecekleri anlamına gelir.

low-code bir platform, sürekli artan dijital dönüşüm zorluklarıyla yüzleşmek için bireylere ve kuruluşlara güç veren güçlü bir araçtır. Erişilebilir bir geliştirme ortamı sağlayarak, low-code platformlar yeniliği teşvik eder, hızlı uygulama geliştirmeye olanak tanır ve iş akışı süreçlerini kolaylaştırır.

Sonuç olarak işletmeler, cephaneliklerindeki low-code platformlarla büyümelerini hızlandırabilir ve dinamik pazar değişikliklerine daha hızlı tepki verebilir. Küçük işletmelerden büyük şirketlere ve devlet kurumlarına kadar, çok sayıda sektörde çok çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için low-code çözümler kullanılır.

İşletmeler için Low-Code Platformları Kullanmanın Faydaları

Low-code platformlar, işletmeler için birçok önemli avantaj sunarak, işletmelerin yeniliği teşvik etmelerine ve günümüzün hızlı tempolu pazarında rekabet avantajını korumalarına yardımcı olur.

Hızlandırılmış geliştirme süreçleri: low-code platformlarla, uygulama geliştirme, geleneksel geliştirme metodolojilerine kıyasla çok daha kısa sürede tamamlanabilir. Bu hızlandırılmış geliştirme süreci, işletmelerin daha hızlı yenilik yapmasına, fikirlerini yinelemesine ve pazara yeni ürün veya hizmetleri hızla getirmesine olanak tanır.

platformlarla, uygulama geliştirme, geleneksel geliştirme metodolojilerine kıyasla çok daha kısa sürede tamamlanabilir. Bu hızlandırılmış geliştirme süreci, işletmelerin daha hızlı yenilik yapmasına, fikirlerini yinelemesine ve pazara yeni ürün veya hizmetleri hızla getirmesine olanak tanır. Basitleştirilmiş entegrasyonlar: Low-code platformlar, farklı sistemleri ve veri kaynaklarını birbirine bağlamayı kolaylaştıran yerleşik entegrasyon yetenekleri sağlar. Ayrıca bu platformlar, çeşitli araçlarla birlikte çalışabilirliği teşvik ederek kuruluşların mevcut teknoloji yığınlarını sorunsuz bir şekilde entegre etmelerini sağlayarak genel sistem yönetimini basitleştirir.

platformlar, farklı sistemleri ve veri kaynaklarını birbirine bağlamayı kolaylaştıran yerleşik entegrasyon yetenekleri sağlar. Ayrıca bu platformlar, çeşitli araçlarla birlikte çalışabilirliği teşvik ederek kuruluşların mevcut teknoloji yığınlarını sorunsuz bir şekilde entegre etmelerini sağlayarak genel sistem yönetimini basitleştirir. Gelişmiş işbirliği: low-code platformların görsel doğası, teknik olmayan kullanıcılar da dahil olmak üzere çeşitli paydaşlar arasındaki işbirliğini teşvik eder. İş analistleri, geliştiriciler ve diğer ekip üyeleri, uygulamaları tasarlamak, geliştirmek ve devreye almak için birlikte çalışarak daha iyi iletişim ve daha verimli bir geliştirme süreci sağlayabilir.

platformların görsel doğası, teknik olmayan kullanıcılar da dahil olmak üzere çeşitli paydaşlar arasındaki işbirliğini teşvik eder. İş analistleri, geliştiriciler ve diğer ekip üyeleri, uygulamaları tasarlamak, geliştirmek ve devreye almak için birlikte çalışarak daha iyi iletişim ve daha verimli bir geliştirme süreci sağlayabilir. Geliştirilmiş ölçeklenebilirlik: Low-code platformlar, ölçeklenebilirliği desteklemek üzere doğal olarak tasarlanmıştır ve işletmelerin değişen talepleri kolaylıkla karşılayabilen uygulamalar oluşturmasına ve devreye almasına olanak tanır. Bu, kuruluş büyüdükçe, yeni işlevleri ve daha önemli kullanıcı ve veri hacimlerini destekleyerek yazılımın sorunsuz bir şekilde onunla birlikte büyüyebilmesini sağlar.

platformlar, ölçeklenebilirliği desteklemek üzere doğal olarak tasarlanmıştır ve işletmelerin değişen talepleri kolaylıkla karşılayabilen uygulamalar oluşturmasına ve devreye almasına olanak tanır. Bu, kuruluş büyüdükçe, yeni işlevleri ve daha önemli kullanıcı ve veri hacimlerini destekleyerek yazılımın sorunsuz bir şekilde onunla birlikte büyüyebilmesini sağlar. Azaltılmış maliyetler: low-code platformlar, geliştirmeyi kolaylaştırarak ve manuel kodlama ihtiyacını azaltarak işletmelere önemli ölçüde zaman ve finansal kaynak tasarrufu sağlayabilir. Azalan pazara sürüm süresi, kuruluşların yeni fırsatlardan daha hızlı yararlanmalarını sağlayarak gelir artışına ve genel iş büyümesine katkıda bulunur.

Geleneksel Yazılım Geliştirmenin Zorluklarını Ele Alma

Geleneksel yazılım geliştirme, genellikle işletmeler için çok sayıda zorluk sunar ve hızlı bir şekilde yenilik yapma ve modern pazarın taleplerini karşılama yeteneklerini engeller. Low-code platformlar, daha hızlı yenilik ve sorunsuz dijital dönüşümün yolunu açarak bu çeşitli zorlukları ele alır.

Uzun geliştirme döngüleri

Geleneksel yazılım geliştirmede, özel bir uygulama oluşturmak birkaç ay hatta yıl alabilir. Low-code platformlar, kullanıcıların uygulamaları hızla geliştirmesine olanak tanıyarak, pazara çözüm getirmek için gereken süreyi azaltır ve kuruluşun pazar değişikliklerine yanıt vermedeki çevikliğini artırır.

Yüksek maliyetler

Sıfırdan elle kodlama uygulamaları genellikle önemli ölçüde zaman ve maliyetli kaynaklar gerektirir. Low-code platformlar, manuel kodlama gereksinimlerini azaltarak ve geliştirme sürecini kolaylaştırarak bu maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olabilir.

Sınırlı işbirliği

Geleneksel yazılım geliştirme süreçleri genellikle iş ve BT kullanıcıları arasında bir kopukluk ile sonuçlanarak yanlış iletişimlere ve gecikmelere yol açar. Low-code platformlar, hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcıların birlikte çalışması için işbirliğine dayalı bir ortam sağlayarak daha verimli bir geliştirme süreci sağlar.

Ölçeklenebilirlik sorunları

Geleneksel geliştirme yöntemleri, iş büyüdükçe ölçeklenmekte zorlanan uygulamalarla sonuçlanabilir. Low-code platformlar, ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve işletmelerin değişen gereksinimlere kolaylıkla uyum sağlayan çözümler oluşturup devreye alabilmesini sağlar.

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Teknik borç

Gereksinimler değiştikçe, geleneksel yazılım geliştirme, sürekli değişiklikler ve hata ayıklama nedeniyle teknik borç biriktirme eğilimindedir. Low-code platformlar, işletmelerin uygulamaları kolaylıkla güncellemesine ve değiştirmesine olanak tanıyarak teknik borcu ortadan kaldırır ve yazılımın eski sorunlar birikmeden güncel ve çalışır durumda kalmasını sağlar.

Low-Code Platformları ve Dijital Dönüşümdeki Rolü

Dijital dönüşüm, günümüzün sürekli değişen teknoloji endüstrisinde güncel kalmak isteyen işletmeler için bir zorunluluk haline geldi. Şirketlerin, özelleştirilmiş uygulamaları hızla geliştirirken ve değişikliklere uyum sağlarken süreçlerini entegre etmelerini, otomatikleştirmelerini ve düzene sokmalarını gerektirir. low-code platformların öne çıktığı ve dijital dönüşüm çabalarını yönlendirmede rollerini bulduğu yer burasıdır.

Low-code platformlar, dijital dönüşümü gerçekleştirmek için gerekli olan uygulamaların ve çözümlerin hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Teknik olmayan kullanıcıların karmaşık işlevleri kavramasını ve ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalar oluşturmasını kolaylaştıran görsel geliştirme bileşenlerini kapsarlar. Yazılım geliştirmenin bu şekilde demokratikleştirilmesi, daha geniş bir paydaş yelpazesinin bir kuruluşun dijital dönüşümüne katkıda bulunmasını sağlar.

Dijital dönüşümün bir diğer yönü de mevcut sistem ve süreçlerin entegrasyonudur . Low-code platformlar, genişletilebilir mimarileri ve yerleşik API'leri aracılığıyla sorunsuz entegrasyonları kolaylaştırarak, çeşitli teknoloji yığınlarına sahip olabilen mevcut iş uygulamalarının birlikte çalışabilirliğini en üst düzeye çıkarır. İşletmeler geliştikçe dijital dönüşümdeki gereksinimleri de değişiyor. Low-code platformlar, bu değişikliklere hızla uyum sağlamak için gereken çevikliği ve uyarlanabilirliği sağlar. Minimum kesinti ve kesinti ile uygulamalarda güncellemeler yapılabilir, bu da süreçlerin ve sistemlerin sürekli olarak iyileştirilmesine olanak tanır.

Ek olarak, low-code platformların çoğu, başarılı dijital dönüşüm için çok önemli olan esnekliğe daha fazla katkıda bulunarak çeşitli dağıtım seçeneklerini destekler. Son olarak, low-code platformların sağladığı ölçeklenebilirlik, dijital dönüşümde önemli bir rol oynuyor. Şirketler, altta yatan altyapı hakkında endişelenmeden ihtiyaçları doğrultusunda büyüyüp gelişebilen uygulamalar geliştirebilir. Doğru low-code platformla işletmeler, değişen pazar taleplerine kolayca uyum sağlayabilir, rekabet gücünü koruyabilir ve başarılı bir şekilde dijital dönüşümden geçebilir.

Low-Code Platform Uygulamasının Gerçek Hayat Kullanım Örnekleri

Low-code platformlar, çeşitli sektörlerin dönüştürülmesinde çok önemli bir rol oynayarak, sektörler genelinde yenilikçiliği ve çevikliği artırma potansiyeline sahiptir. Aşağıda low-code platform uygulamasının gerçek hayattaki birkaç kullanım örneği verilmiştir:

Finansal hizmetler

Low-code platformlar, finans şirketlerinin kredi işleme, risk değerlendirmesi ve uyumluluk izleme için ısmarlama uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Süreç otomasyonu ve hızlı geliştirme sayesinde finansal kurumlar zamandan tasarruf edebilir, hataları en aza indirebilir ve mevzuata uygunluğu sağlayabilir.

Sağlık hizmeti

Sağlık hizmeti kuruluşları, elektronik sağlık kayıtlarını, randevu planlamayı ve teletıp konsültasyonlarını yönetmek için güvenli ve uyumlu uygulamalar oluşturmak üzere low-code platformlardan yararlanabilir. Ek olarak, platformu idari görevleri otomatikleştirmek, operasyonel maliyetleri azaltmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için kullanabilirler.

Lojistik

Lojistik sektöründeki şirketler, tedarik zinciri optimizasyonu, gönderi takibi, envanter yönetimi ve dokümantasyonu otomatikleştirme için özel uygulamalar oluşturmak üzere low-code platformlardan yararlanabilir. Hızlı bir şekilde özel çözümler oluşturma yeteneği, lojistik sağlayıcıların değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamasına ve operasyonlarını kolaylaştırmasına olanak tanır.

Perakende ve E-ticaret

Low-code platformlar, perakendecilere ve e-ticaret işletmelerine siparişleri, envanterleri, müşteri ilişkilerini ve ödemeleri yönetmek için özel uygulamalar oluşturma ve dağıtma yetkisi verir. Ayrıca, hem müşteriler hem de çalışanlar için kusursuz bir dijital deneyim sağlayarak çeşitli sistemlerin entegrasyonunu kolaylaştırabilirler.

Müşteri servisi

Low-code platformlar, işletmelerin özel müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamaları ve müşteri portalları oluşturmasına yardımcı olarak müşteri hizmetleri operasyonlarını kolaylaştırabilir. İşletmeler, destek biletlerini otomatikleştirebilir, sorun çözüm sürelerini iyileştirebilir ve müşteri etkileşimlerinin kaydını tutabilir, bu da gelişmiş müşteri memnuniyeti sağlar.

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Bunlar low-code platformların çeşitli sektörlerde yeniliği ve büyümeyi nasıl destekleyebileceğine dair yalnızca birkaç örnek. Uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirme, özelleştirme ve dağıtma yetenekleriyle, low-code platformlar, herhangi bir kuruluş için zengin olasılıkların kilidini açma potansiyeline sahiptir.

Ayrımları Anlamak: Az Kodlu ve No-Code Geliştirme Platformları

Low-code ve no-code geliştirme platformları, işletmelere uygulama oluşturmak için daha hızlı ve daha verimli bir yol sunarak yazılım geliştirme endüstrisinde devrim yarattı. Her iki yaklaşım da geleneksel kodlamayı en aza indirme veya ortadan kaldırma hedefini paylaşsa da, low-code ve no-code platformlar arasında önemli farklılıklar vardır. İşte ana ayrımlar:

Low-code platformlar, önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlarla görsel bir geliştirme ortamı sağlayarak, geliştiricilerin uygulamaları hızlı bir şekilde bir araya getirmelerine olanak tanırken, yine de biraz kodlama bilgisi gerektirir.

platformlar, önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlarla sağlayarak, geliştiricilerin uygulamaları hızlı bir şekilde bir araya getirmelerine olanak tanırken, yine de biraz kodlama bilgisi gerektirir. Öte yandan, no-code platformlar, teknik olmayan kullanıcıların sezgisel drag-and-drop arayüzlerini ve önceden tanımlanmış iş akışlarını kullanarak uygulamalar oluşturmasını sağlayarak basitliği bir adım öteye taşıyor.

platformlar, sezgisel arayüzlerini ve önceden tanımlanmış iş akışlarını kullanarak uygulamalar oluşturmasını sağlayarak basitliği bir adım öteye taşıyor. low-code platformlar daha karmaşık senaryolar için esneklik sunarken, no-code platformlar kullanım kolaylığına ve erişilebilirliğe öncelik vererek kodlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan kullanıcıların işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

platformlar daha karmaşık senaryolar için esneklik sunarken, platformlar kullanım kolaylığına ve erişilebilirliğe öncelik vererek kodlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan kullanıcıların işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Low-code platformlar, özelleştirme ile geliştirme hızı arasında bir denge kurarak, onları özel gereksinimleri ve teknik uzmanlığı olan projeler için uygun hale getirir. Bunun tersine, no-code platformlar basitlik ve erişilebilirliğe odaklanarak kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan hızlı uygulama oluşturmaya olanak tanır.

Sonuç olarak, low-code ve no-code arasındaki seçim, projenin özel ihtiyaçlarına, ekibin teknik uzmanlığına ve istenen kontrol ve özelleştirme düzeyine bağlıdır. Hem low-code hem de no-code platformların avantajları vardır ve geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırabilir. Hangi yaklaşımın en uygun olduğunu belirlemek için projenizin gereksinimlerini ve ekibinizin beceri setini değerlendirmek çok önemlidir.

AppMaster.io - İşinizi Güçlendirmek için Öncü No-Code Platform

AppMaster.io , manuel kodlama gerektirmeden görsel olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı araçlar sağlayarak pazarda öne çıkan güçlü bir kodsuz platformdur. Bu platform, geleneksel yazılım geliştirme ile low-code platformlar arasındaki boşluğu doldurarak inovasyonu yönlendirmek ve büyümeyi hızlandırmak isteyen işletmeler için benzersiz bir çözüm sunuyor.

AppMaster.io, yenilikçi İş Süreci Tasarımcısını kullanarak kullanıcıların görsel olarak veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS endpoints oluşturmasını sağlar. Ayrıca platform, karmaşık uygulama geliştirme görevlerini önemli ölçüde basitleştiren bir sürükle ve bırak arabirimi kullanarak tamamen etkileşimli web ve mobil kullanıcı arabiriminin geliştirilmesine olanak tanır. Dağıtım söz konusu olduğunda, AppMaster.io otomatik olarak kaynak kodu oluşturur, uygulamaları test eder ve derler, böylece uygulamalarınızı hayata geçirmek için gereken zaman ve çabayı azaltır.

Platform, gereksinimler değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve uygulamalarınızın güncel ve çevik kalmasını sağlar. AppMaster.io yalnızca uygulama geliştirme sürecini basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda yüksek yüklü kullanım durumlarına ve büyük kurumsal uygulamalara hizmet vererek etkileyici ölçeklenebilirlik gösterir. 60.000'den fazla kullanıcı ve 2023 İlkbahar ve Kış için No-Code Geliştirme Platformlarında G2'nin Momentum Lideri de dahil olmak üzere birçok G2 ödülü tarafından desteklenmektedir.

Sonuç olarak, low-code ve no-code platformlar, uygulama geliştirmeyi hızlandırarak, sorunsuz entegrasyonları teşvik ederek ve ekipler arasında işbirliğini teşvik ederek inovasyonu ve iş büyümesini yönlendirmede çok önemli bir rol oynuyor. AppMaster.io gibi platformlarla işletmeler, dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmak ve günümüzün rekabetçi ortamında başarılı olmak için en son teknolojinin gücünden yararlanabilir.