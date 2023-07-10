Sıfır Kod Platformları Nedir?

Kodsuz platformlar olarak da bilinen sıfır kodlu platformlar, kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan uygulama oluşturmasını sağlamak için tasarlanmış yazılım geliştirme araçlarıdır. Bu platformlar, programlama uzmanlığı gerektirmek yerine, uygulama oluşturmayı ve özelleştirmeyi kolaylaştırmak için görsel tasarımcılar, drag-and-drop arabirimleri ve önceden oluşturulmuş şablonlar kullanır.

Bu platformlar, iş kullanıcılarının ve teknik olmayan paydaşların uygulamaları kolayca oluşturmasına ve değiştirmesine izin vererek yazılım geliştirmeyi demokratikleştirir, bu da uzman geliştiricilere olan güveni önemli ölçüde azaltır. Sonuç olarak, sıfır kodlu platformlar uygulama geliştirmeyi hızlandırır, teknik borcu en aza indirir ve işlevler arası işbirliğini teşvik eder.

Güçlü bir sıfır kod platformu örneği, kullanıcıların kolaylıkla web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan kapsamlı bir tümleşik araçlar paketi sunan AppMaster.io'dur . AppMaster.io ile müşteriler, veri modellerini görsel olarak tasarlayabilir, görsel bir BP Designer kullanarak iş süreçleri oluşturabilir ve REST API ve WSS endpoints oluşturabilir. Bu yaklaşım, hızlı uygulama geliştirme sağlar, uygulamaları her zaman sıfırdan oluşturarak teknik borcu en aza indirir ve ekip üyeleri arasındaki işbirliğini basitleştirir.

Çevik Geliştirme Nedir?

Çevik Geliştirme, yazılım geliştirme projelerinde esnekliğe, işbirliğine ve yinelemeli geliştirmeye öncelik veren bir dizi ilke ve uygulamadır. Uyarlanabilir planlamayı, sürekli iyileştirmeyi ve sprint olarak bilinen daha kısa geliştirme döngülerinde müşterilere değer sağlamayı destekleyen bir yaklaşımdır.

Çevik Geliştirme, işlevler arası ekipler arasında sık iletişim ve işbirliğini vurgulayarak, değişen gereksinimlere ve müşteri geri bildirimlerine daha etkin bir şekilde yanıt vermelerini sağlar. Bu yinelemeli ve artımlı yaklaşım, karmaşık projelerin yönetiminde daha fazla esneklik ve uyarlanabilirlik sağlayarak sonuç olarak daha hızlı teslimat, gelişmiş kalite ve artan müşteri memnuniyeti sağlar.

Çevik Geliştirmede Zero-Code Platformlarının Temel Faydaları

Yazılım geliştirme alanında, esnekliğe, uyarlanabilirliğe ve işbirliğine öncelik verdikleri için çevik metodolojiler geniş çapta benimsenir. Sıfır kodlu platformlar, çevik geliştirme ekipleri için oyunun kurallarını değiştirebilir ve onları aşağıdaki avantajlarla güçlendirebilir:

Daha hızlı uygulama geliştirme: No-code platformlar, önceden oluşturulmuş şablonlar, UI bileşenleri ve otomatikleştirilmiş kod oluşturma sayesinde, kullanıcıların geleneksel geliştirme yöntemleri için gereken süreden çok daha kısa sürede uygulama oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır.

platformlar, önceden oluşturulmuş şablonlar, UI bileşenleri ve otomatikleştirilmiş kod oluşturma sayesinde, kullanıcıların geleneksel geliştirme yöntemleri için gereken süreden çok daha kısa sürede uygulama oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. En aza indirilmiş teknik borç: Sıfır kodlu platformlar otomatik olarak kod oluşturup uygulamaları gereksinimlerdeki her değişiklikle güncellediğinden, uygulamaları güncel tutar ve böylece teknik borcu en aza indirir.

Sıfır kodlu platformlar otomatik olarak kod oluşturup uygulamaları gereksinimlerdeki her değişiklikle güncellediğinden, uygulamaları güncel tutar ve böylece teknik borcu en aza indirir. Geliştirilmiş işbirliği: Kullanıcı dostu arayüzler ve sezgisel araçlarla, no-code platformlar, farklı geçmişlere sahip ekip üyelerinin geliştirme sürecine katkıda bulunmasına olanak tanır, böylece işbirliğini teşvik eder ve yazılımı iş hedefleriyle uyumlu hale getirir.

Kullanıcı dostu arayüzler ve sezgisel araçlarla, platformlar, farklı geçmişlere sahip ekip üyelerinin geliştirme sürecine katkıda bulunmasına olanak tanır, böylece işbirliğini teşvik eder ve yazılımı iş hedefleriyle uyumlu hale getirir. Teknik olmayan kullanıcıları güçlendirme: Sıfır kodlu platformlar, teknik olmayan iş kullanıcıları için yazılım geliştirmeye erişilebilir bir giriş noktası sağlayarak, uygulama oluşturma ve değiştirme süreçlerine aktif olarak katılmalarına olanak tanır.

Sıfır kodlu platformlar, teknik olmayan iş kullanıcıları için yazılım geliştirmeye erişilebilir bir giriş noktası sağlayarak, uygulama oluşturma ve değiştirme süreçlerine aktif olarak katılmalarına olanak tanır. Hızlı prototip oluşturma: Bu platformlar tarafından sağlanan görsel tasarım ve sürükle ve bırak bileşenleri, işlevsel prototiplerin hızlı bir şekilde oluşturulmasını kolaylaştırarak ekiplerin fikirleri doğrulamasını ve uygulamaları yinelemeli olarak iyileştirmesini sağlar.

Zero-Code Platformları Hızlı Prototiplemeyi Nasıl Sağlar?

Hızlı prototip oluşturma, çevik geliştirmenin kritik bir yönüdür ve ekiplerin fikirleri doğrulamak ve kullanıcı geri bildirimi toplamak için uygulamaların işlevsel sürümlerini hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Sıfır kodlu platformlar, birkaç temel özellik sunarak prototip oluşturma sürecini kolaylaştırır:

Görsel tasarımcılar ve önceden oluşturulmuş şablonlar: Kodsuz platformlar, önceden oluşturulmuş şablonlar, UI bileşenleri ve görsel tasarımcılardan oluşan bir kitaplık sağlayarak kullanıcıların öğeleri bir tuval üzerine sürükleyip bırakarak çalışan prototipler oluşturmasına olanak tanır. Bu işlem, her uygulama özelliği için manuel olarak kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Kodsuz platformlar, önceden oluşturulmuş şablonlar, UI bileşenleri ve görsel tasarımcılardan oluşan bir kitaplık sağlayarak kullanıcıların öğeleri bir tuval üzerine sürükleyip bırakarak çalışan prototipler oluşturmasına olanak tanır. Bu işlem, her uygulama özelliği için manuel olarak kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırır. Otomatik kod oluşturma: Platform tarafından sağlanan görsel araçları, AppMaster .io gibi sıfır kodlu araçları kullanarak bir uygulama planı oluşturduktan sonra, uygulamalar için kaynak kodu oluşturma, bunları derleme, testler çalıştırma ve bunları buluta dağıtma ile ilgilenin. Bu özellik, prototip geliştirme için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır ve uygulamaların doğru şekilde oluşturulmasını sağlar.

Platform tarafından sağlanan görsel araçları, .io gibi sıfır kodlu araçları kullanarak bir uygulama planı oluşturduktan sonra, uygulamalar için kaynak kodu oluşturma, bunları derleme, testler çalıştırma ve bunları buluta dağıtma ile ilgilenin. Bu özellik, prototip geliştirme için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır ve uygulamaların doğru şekilde oluşturulmasını sağlar. Kolay yineleme: Sıfır kodlu platformlar, kullanıcıların uygulama planlarını yeni özellikler veya değişikliklerle basitçe güncelleyebilmeleri ve platform uygulamaları sıfırdan otomatik olarak yeniden oluşturması nedeniyle hızlı yinelemeyi kolaylaştırır. Bu süreç, fikirleri hızla doğrulamaya ve geri bildirimleri uygulamaya dahil etmeye yardımcı olur.

Sıfır kodlu platformlar, kullanıcıların uygulama planlarını yeni özellikler veya değişikliklerle basitçe güncelleyebilmeleri ve platform uygulamaları sıfırdan otomatik olarak yeniden oluşturması nedeniyle hızlı yinelemeyi kolaylaştırır. Bu süreç, fikirleri hızla doğrulamaya ve geri bildirimleri uygulamaya dahil etmeye yardımcı olur. Üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyon: Birçok sıfır kodlu platform, CRM'ler, API'ler ve ödeme ağ geçitleri gibi üçüncü taraf hizmetleri entegre etmek için yerleşik destek sunar. Bu işlevsellik, geliştiricilerin özel entegrasyonlar yazmak zorunda kalmadan temel özellikleri hızlı bir şekilde prototiplere dahil etmesine yardımcı olur.

Hızlı prototiplemeyi çevik geliştirme sürecine dahil etmek, ekiplerin fikirleri hızlı bir şekilde doğrulamasını, birden fazla tasarım seçeneğini keşfetmesini ve değişen gereksinimlere kolaylıkla uyum sağlamasını sağlar. Sıfır kodlu platformlar ile kullanıcılar, geleneksel geliştirme yöntemlerinin gerektirdiği sürenin yalnızca bir kısmında prototipler oluşturup iyileştirerek daha verimli ve uygun maliyetli proje yürütmeye olanak tanır.

Teknik Borcun Azaltılması ve İşbirliğinin Teşvik Edilmesi

Sıfır kodlu platformlar, geleneksel olarak yazılım geliştirmeyle bağlantılı teknik borcun azaltılmasında önemli bir rol oynar. Teknik borç, geliştirme sürecinde kestirme yollara başvurmanın veya optimal olmayan kararlar almanın uzun vadeli sonuçlarını ifade eder; bu da sorunları düzeltmek veya eski kodu güncellemek için ek çaba, maliyet ve harcanan zamana neden olabilir.

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Sıfır kodlu bir platform kullanılarak, birleştirici kodun, standart kodun ve diğer tekrar eden görevlerin çoğu otomatik olarak gerçekleştirilir, bu da insan hatası riskini azaltır ve kodun yalın, verimli ve güncel kalmasını sağlar. Gereksinimlerde veya orijinal tasarımdaki güncellemelerde bir değişiklik olduğunda, sıfır kodlu platformlar tüm uygulamayı birkaç tıklamayla yeniden oluşturarak manuel güncellemelere ve altyapı çalışmasına olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir.

Ayrıca sıfır kodlu platformlar, geliştiriciler, iş analistleri ve paydaşlar dahil olmak üzere ekip üyeleri arasında işbirliği için güçlü kolaylaştırıcılar olarak hizmet eder. Bu platformlar görsel, drag-and-drop arayüzü sunduğundan, işlevler arası ekiplerin verimli bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. Geliştiriciler daha karmaşık ve değer katan görevlere odaklanırken, teknik olmayan ekip üyeleri sıfır kodlu platformların sağladığı kullanıcı dostu arayüzü kullanarak bileşenler oluşturup güncelleyerek geliştirme sürecine katkıda bulunabilir. Bu iyileştirilmiş işbirliği genellikle daha hızlı geliştirme döngülerine, daha doğru tahminlere ve daha sorunsuz yinelemeli süreçlere dönüşür.

Teknik Olmayan Kullanıcıları Güçlendirme

Sıfır kod platformlarının en önemli avantajları arasında teknik olmayan kullanıcıları da yazılım geliştirme sürecine dahil edebilmeleri yer alıyor. drag-and-drop işlevine sahip sezgisel, görsel bir arabirim sunan bu platformlar, geliştirici olmayan kişilerin herhangi bir programlama bilgisi gerektirmeden yazılım uygulamalarını oluşturmasına, özelleştirmesine ve yönetmesine olanak tanır.

Yazılım geliştirmenin bu şekilde demokratikleştirilmesi, iş ve teknoloji ekipleri arasındaki uçurumu kapatmaya, hedeflerini uyumlu hale getirmeye ve gelişmiş iletişimi teşvik etmeye yardımcı olur. Ürün yöneticileri, iş analistleri ve diğer paydaşlar gibi teknik olmayan kullanıcılar, değerli girdiler sağlayarak ve kuruluşun ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yazılım çözümlerinin sunulmasını hızlandırarak geliştirme yaşam döngüsüne aktif olarak katılabilirler.

Ayrıca, teknik olmayan kullanıcıların geliştirme sürecine katkıda bulunmalarını sağlayarak kuruluşlar, fazla çalışan geliştirme kaynaklarına olan bağımlılıklarını azaltabilir. Bu, geliştiricilerin sıkıcı veya tekrarlayan işlerde takılıp kalmak yerine daha karmaşık, yüksek değerli görevlere odaklanmasına olanak tanır.

Çevik Geliştirme İhtiyaçlarınız için Doğru Zero-Code Platformunu Seçme

Çevik geliştirme süreciniz için doğru sıfır kod platformunu seçmek, projelerinizin başarısını büyük ölçüde etkileyebilecek çok önemli bir karardır. Piyasada bulunan çok sayıda platformla, bir seçim yapmadan önce çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Daha çevik bir geliştirme sürecini kolaylaştıracak sıfır kodlu bir platformda aranacak bazı temel hususlar şunlardır:

Kullanım Kolaylığı ve Özelleştirilebilirlik

Sıfır kodlu bir platformu benimsemenin birincil amacı, geliştirme sürecini kolaylaştırmaktır. Bu nedenle, seçtiğiniz platformun hem geliştiriciler hem de teknik olmayan kullanıcılar için kullanımının kolay olduğundan emin olun. Kullanıcı dostu arayüzler, drag-and-drop özellikleri ve kullanımı kolay tasarım araçları, platformun ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Ek olarak, projenizin benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde UI bileşenlerini uyarlamanıza, özel komut dosyaları yazmanıza ve karmaşık iş akışları oluşturmanıza olanak tanıyan yüksek derecede özelleştirilebilirlik sunmalıdır.

Entegrasyon Yetenekleri

Çevik geliştirme süreçleri genellikle birden fazla sistem ve API kullanmayı içerir. Ekibinizin zaten kullandığı araçlarla sorunsuz entegrasyon sunan sıfır kodlu bir platform seçin. Platform, veritabanları, CRM ve ERP sistemleri ve üçüncü taraf API'ler ile kolayca bağlantı kurabilmeli ve iletişim kurabilmelidir. Çok çeşitli önceden oluşturulmuş konektörleri ve entegrasyon noktalarını destekleyen bir platform, farklı sistemler arasında daha sorunsuz işbirliğini ve veri alışverişini kolaylaştıracaktır.

ölçeklenebilirlik

Geliştirme projelerinizin karmaşıklığı zamanla büyüyebilir ve sıfır kodlu platform bu büyümeyi kaldırabilmelidir. Artan sayıda kullanıcıyı, veri depolamayı ve işleme taleplerini karşılama yeteneğini göz önünde bulundurarak platformun ölçeklenebilirliğini değerlendirin. Buna ek olarak platform, herhangi bir performans sorunu olmadan aynı anda birden fazla projeyi verimli bir şekilde yönetmeli ve kuruluşunuz ve projeleriniz genişlese bile vazgeçilmez bir araç olarak kalmasını sağlamalıdır.

Platform Desteği

İdeal sıfır kod platformu, web, mobil ve arka uç uygulamaları gibi çeşitli platformlara hitap edecektir. AppMaster.io gibi kapsamlı bir çözüm, kullanıcıların diğer özelliklerin yanı sıra görsel olarak tasarlanmış veri modelleri , iş mantığı, REST API ve WSS endpoints ile uygulamalar oluşturmasını sağlar. Tek bir kod tabanından web, mobil ve arka uç uygulamaları üretebilen bir platform, geliştirme süresini ve çabalarını önemli ölçüde azaltır.

Kaliteli Destek ve Aktif Topluluk

Aktif bir topluluk ve güçlü bir destek sistemi, herhangi bir yazılım aracının başarısının ayrılmaz bir parçasıdır. Kaynakları, öğreticileri ve sorun giderme kılavuzlarını bulabileceğiniz bir topluluk tarafından desteklenen sıfır kodlu bir platform seçin. Ek olarak, platform sağlayıcısı, karşılaşabileceğiniz sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamak için mükemmel destek sunmalıdır.

Abonelik Planları ve Fiyatlandırma

Son olarak, seçtiğiniz sıfır kodlu platform için mevcut olan abonelik planlarını ve fiyatlandırma seçeneklerini değerlendirin. Planlar, küçük işletmelerden işletmelere kadar geniş bir yelpazedeki ihtiyaçları kapsamalı ve gerekli özellikleri makul bir maliyetle sunmalıdır. Örneğin, AppMaster.io, ücretsiz öğrenme ve keşif planından çeşitli proje gereksinimlerine ve bütçelerine hitap eden özelleştirilmiş kurumsal çözümlere kadar altı abonelik türü sunar.

Bu faktörleri dikkatli bir şekilde değerlendirerek ve çevik geliştirme hedeflerinizle uyumlu sıfır kodlu bir platform seçerek, güçlü uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturup dağıtabilirsiniz. AppMaster.io gibi kapsamlı bir sıfır kod platformunu benimsemek, ekibinizin minimum teknik borçla ölçeklenebilir, zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturmasını sağlayarak çevik geliştirmenin faydalarını daha da artırabilir.