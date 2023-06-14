Düşük kodlu geliştirme, minimum manuel kodlama gerektiren görsel araçlar ve platformlar kullanarak yazılım uygulamaları oluşturmaya yönelik yenilikçi bir yaklaşımdır. Özel yazılım çözümlerine olan talebin artması ve deneyimli geliştiricilerin eksikliği ile birlikte, low-code platformlar, boşluğu doldurmanın popüler ve verimli bir yolu olarak ortaya çıktı.

Low-code platformlar, vatandaş geliştiricilerin, iş uzmanlarının ve hatta teknik olmayan kullanıcıların uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Bu, kullanıcıların basit sürükle ve bırak araçları, önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar kullanarak uygulamalar tasarlamasına olanak tanıyan ve böylece kapsamlı programlama bilgisine olan ihtiyacı azaltan görsel geliştirme ortamları aracılığıyla elde edilir. Ek olarak, low-code platformlar genellikle karmaşık süreçlerin uygulamalara sorunsuz entegrasyonunu sağlayan yerleşik iş süreci yönetimi yetenekleri içerir.

Düşük kodlu platformların kullanımıyla kuruluşlar, sürekli değişen iş gereksinimlerine uyum sağlamalarına ve bunlara yanıt vermelerine olanak tanıyarak uygulama geliştirme hızını önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca, low-code geliştirme, ekipler arasındaki işbirliğini teşvik ederek BT ​​ve iş departmanları arasındaki boşluğu doldurur.

Düşük Kodlu Platformların Faydaları

Low-code platformlar, özel yazılım çözümleri geliştirmek isteyen işletmeler ve bireyler için çok sayıda avantaj sunar. Önemli avantajlardan bazıları şunlardır:

Daha hızlı uygulama geliştirme: Low-code platformlar, kullanıcıların manuel olarak binlerce satır kod yazmak yerine önceden oluşturulmuş bileşenleri ve şablonları kullanarak uygulamaları görsel olarak oluşturmasına olanak tanıyarak geliştirme sürecini hızlandırır. Bu, uygulamaları piyasaya sürmek veya yeni özellikleri uygulamak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır.

platformlar, kullanıcıların manuel olarak binlerce satır kod yazmak yerine önceden oluşturulmuş bileşenleri ve şablonları kullanarak uygulamaları görsel olarak oluşturmasına olanak tanıyarak geliştirme sürecini hızlandırır. Bu, uygulamaları piyasaya sürmek veya yeni özellikleri uygulamak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır. Azaltılmış maliyetler: low-code platformlar, manuel kodlamayı en aza indirerek ve yeniden kullanılabilir bileşenlerden yararlanarak kuruluşlara önemli miktarda zaman ve geliştirme kaynağı tasarrufu sağlayabilir. Bu, daha düşük geliştirme maliyetleri ve kaynakların daha verimli tahsisi anlamına gelir.

platformlar, manuel kodlamayı en aza indirerek ve yeniden kullanılabilir bileşenlerden yararlanarak kuruluşlara önemli miktarda zaman ve geliştirme kaynağı tasarrufu sağlayabilir. Bu, daha düşük geliştirme maliyetleri ve kaynakların daha verimli tahsisi anlamına gelir. Artan işbirliği: Low-code platformlar, iş uzmanlarını ve teknik olmayan kullanıcıları, bir kuruluş içindeki farklı departmanlar arasında işbirliğini teşvik ederek yazılım uygulamaları oluşturma konusunda güçlendirir. Bu, BT ve iş hedefleri arasında daha iyi uyum sağlayarak daha etkili çözümlere yol açar.

platformlar, iş uzmanlarını ve teknik olmayan kullanıcıları, bir kuruluş içindeki farklı departmanlar arasında işbirliğini teşvik ederek yazılım uygulamaları oluşturma konusunda güçlendirir. Bu, BT ve iş hedefleri arasında daha iyi uyum sağlayarak daha etkili çözümlere yol açar. Daha fazla esneklik: low-code platformlarla, kuruluşunuzun benzersiz süreçlerine ve gereksinimlerine göre uyarlanmış özelleştirilmiş uygulamalar oluşturmak, hazır çözümlerle sınırlandırılmadan kendi iş kurallarınızı ve mantığınızı dahil etmenize izin vererek ulaşılabilir bir hedef haline gelir.

platformlarla, kuruluşunuzun benzersiz süreçlerine ve gereksinimlerine göre uyarlanmış özelleştirilmiş uygulamalar oluşturmak, hazır çözümlerle sınırlandırılmadan kendi iş kurallarınızı ve mantığınızı dahil etmenize izin vererek ulaşılabilir bir hedef haline gelir. Geliştirilmiş çeviklik: İşletmeler mevcut rekabet ortamında sürekli değişimle karşı karşıya kaldıklarından, çevikliği korumak ve yeni süreçlere uyum sağlamak çok önemlidir. Low-code platformlar, uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmak ve değiştirmek için gereken araçları sağlayarak kuruluşların yeni gereksinimlere hızla yanıt vermesini sağlar.

İşletmeler mevcut rekabet ortamında sürekli değişimle karşı karşıya kaldıklarından, çevikliği korumak ve yeni süreçlere uyum sağlamak çok önemlidir. platformlar, uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmak ve değiştirmek için gereken araçları sağlayarak kuruluşların yeni gereksinimlere hızla yanıt vermesini sağlar. Ölçeklenebilirlik: low-code platformların çoğu, işinizle birlikte büyüyebilen ölçeklenebilir uygulamaların oluşturulmasını desteklemek için tasarlanmıştır. Bu yetenek, kuruluşların artan talebe veya iş yüküne uyum sağlayabilen geleceğe hazır çözümler oluşturmasını sağlar.

Doğru Düşük Kodlu Platformu Seçme

low-code geliştirmenin artan popülaritesi ile birlikte, piyasada farklı özelliklere ve yeteneklere sahip birkaç platform ortaya çıktı ve bu da ihtiyaçlarınız için doğru çözümü seçmeyi zorunlu hale getirdi. Kuruluşunuz için low-code bir platform seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Kullanım kolaylığı: Sezgisel görsel araçlar ve kapsamlı belgeler sunan kullanıcı dostu bir platform, teknik olmayan kullanıcıların uygulama oluşturmasını sağlamak için gereklidir. Teknik uzmanlıkları ne olursa olsun ekibiniz için sorunsuz ve verimli bir deneyim sağlayan bir platform hedefleyin.

Sezgisel görsel araçlar ve kapsamlı belgeler sunan kullanıcı dostu bir platform, teknik olmayan kullanıcıların uygulama oluşturmasını sağlamak için gereklidir. Teknik uzmanlıkları ne olursa olsun ekibiniz için sorunsuz ve verimli bir deneyim sağlayan bir platform hedefleyin. Özellikler ve işlevsellik: Kuruluşunuzun özel gereksinimlerini karşıladıklarından emin olmak için farklı platformlar tarafından sunulan çeşitli özellikleri ve yetenekleri değerlendirin. Önceden oluşturulmuş şablonlar ve bileşenler, drag-and-drop araçları, iş süreci yönetimi işlevleri ve özel geliştirme yeteneği gibi temel özellikleri göz önünde bulundurun.

Kuruluşunuzun özel gereksinimlerini karşıladıklarından emin olmak için farklı platformlar tarafından sunulan çeşitli özellikleri ve yetenekleri değerlendirin. Önceden oluşturulmuş şablonlar ve bileşenler, araçları, iş süreci yönetimi işlevleri ve özel geliştirme yeteneği gibi temel özellikleri göz önünde bulundurun. Ölçeklenebilirlik: Yazılım çözümlerinizin işletmenizle birlikte büyüyebilmesini sağlamak için ölçeklenebilir uygulamaların geliştirilmesini destekleyen low-code bir platform seçin. İhtiyaçlarınız geliştikçe kapasitenizi genişletmenize ve kolaylıkla yeni özellikler eklemenize olanak tanıyan seçenekleri arayın.

Yazılım çözümlerinizin işletmenizle birlikte büyüyebilmesini sağlamak için ölçeklenebilir uygulamaların geliştirilmesini destekleyen bir platform seçin. İhtiyaçlarınız geliştikçe kapasitenizi genişletmenize ve kolaylıkla yeni özellikler eklemenize olanak tanıyan seçenekleri arayın. Desteklenen uygulama türleri: Web tabanlı, mobil veya arka uç çözümleri olsun, oluşturmayı planladığınız uygulama türlerini göz önünde bulundurun ve seçtiğiniz low-code platformun bu belirli uygulamaların geliştirilmesini desteklediğinden emin olun.

Web tabanlı, mobil veya arka uç çözümleri olsun, oluşturmayı planladığınız uygulama türlerini göz önünde bulundurun ve seçtiğiniz platformun bu belirli uygulamaların geliştirilmesini desteklediğinden emin olun. Entegrasyon seçenekleri: low-code çözümlerinizin değerini en üst düzeye çıkarmak için mevcut sistemler ve üçüncü taraf uygulamalarıyla entegrasyon çok önemlidir. Seçtiğiniz platformun, yeni uygulamalarınızın mevcut sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurabilmesini sağlamak için önceden oluşturulmuş bağlayıcılar sunup sunmadığını veya özel entegrasyonları destekleyip desteklemediğini öğrenin.

çözümlerinizin değerini en üst düzeye çıkarmak için mevcut sistemler ve üçüncü taraf uygulamalarıyla entegrasyon çok önemlidir. Seçtiğiniz platformun, yeni uygulamalarınızın mevcut sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurabilmesini sağlamak için önceden oluşturulmuş bağlayıcılar sunup sunmadığını veya özel entegrasyonları destekleyip desteklemediğini öğrenin. Güvenlik: Seçtiğiniz low-code platform, uygulamalarınız için yüksek düzeyde güvenlik sağlamalıdır. Veri şifreleme, kullanıcı kimlik doğrulaması ve rol tabanlı erişim kontrolü gibi yerleşik güvenlik özelliklerine sahip platformları arayın.

Seçtiğiniz platform, uygulamalarınız için yüksek düzeyde güvenlik sağlamalıdır. Veri şifreleme, kullanıcı kimlik doğrulaması ve rol tabanlı erişim kontrolü gibi yerleşik güvenlik özelliklerine sahip platformları arayın. Satıcı desteği: Etkili satıcı desteği, low-code geliştirme girişimlerinizin başarısını sağlamak için hayati önem taşır. Dokümantasyon, eğitim, çevrimiçi topluluklar ve satıcıdan doğrudan yardım gibi kaynaklar sunan, güçlü bir destek ağına sahip bir platform seçin.

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Low-Code Geliştirmeye Başlarken

low-code geliştirme yolculuğunuza başlamak, başarıyı garantilemek için birkaç temel adım gerektirir. İşte nasıl başlayabileceğiniz:

Doğru Az Kodlu Platformu Seçin: Kuruluşunuzun benzersiz gereksinimlerine ve hedeflerine göre, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için farklı low-code platformları değerlendirin. Kullanım kolaylığı, özellikler ve işlevsellik, ölçeklenebilirlik, desteklenen uygulama türleri, entegrasyon seçenekleri ve satıcı desteği gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Proje Kapsamını ve Hedeflerini Tanımlayın: Projenin hedefleri, ilgili paydaşlar ve low-code platformu kullanmaktan elde edilen istenen sonuçlar hakkında net bir anlayış oluşturun. Bu ayrıntılar, karar verme sürecinize rehberlik edecek ve ekibinizin çabalarını projenin hedefleriyle uyumlu hale getirecektir. Platformun Özelliklerini ve İşlevselliğini Öğrenin: low-code bir platform seçtikten sonra, özellikleri, yetenekleri ve uygulama geliştirmeye yönelik en iyi uygulamaları öğrenmek için zaman ayırın. Örneğin, platforma özel belgeleri inceleyin veya platformu sağlam bir şekilde kavramak için eğitim kurslarına katılın. Kaynakları Tahsis Edin ve Beklentileri Belirleyin: low-code platformu etkili bir şekilde kullanmak için ekibinizin gerekli kaynaklara, becerilere ve uzmanlığa sahip olduğundan emin olun. Bir proje zaman çizelgesi oluşturun ve uygulama geliştirme ve devreye alma için gerçekçi beklentiler belirleyin. Bir Prototip veya Kavram Kanıtı Oluşturun: Belirli bir platforma tamamen bağlanmadan önce, platformun yeteneklerini değerlendirmek ve fikirlerinizi test etmek için bir prototip veya kavram kanıtı geliştirin. Bu yaklaşım, potansiyel sorunları geliştirme sürecinin başlarında belirlemenize yardımcı olabilir ve ileriye dönük bilinçli kararlar vermenizi sağlayabilir.

İlk Low-Code Uygulamanızı Oluşturma

İlk low-code uygulamanızı oluştururken sorunsuz bir geliştirme süreci sağlamak için şu adımları izleyin:

İş Sorununu Tanımlayın: Uygulamanın içerik sağlamak ve geliştirme sürecini yönlendirmek için ele alacağı iş sorununu açıkça ifade edin. Bu anlayış, ekibinizin doğru sorunu çözmeye odaklanmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Uygulamanın İş Akışını Haritalandırın: Uygulamanın iş süreçlerini ve iş akışlarını analiz edin ve anlayın. Kullanıcı yolculuğunu belgeleyin ve uygulama geliştirme için temel görevi görecek kaba bir taslak veya tel kafes oluşturun. Uygulamanın Kullanıcı Arayüzünü Tasarlayın: Uygulamanın kullanıcı arayüzünü tasarlamak için low-code platformun görsel geliştirme araçlarını kullanın. Etkileyici ve erişilebilir bir arayüz oluşturmak için kullanılabilirlik, tutarlılık ve kullanıcı deneyimi ilkelerini aklınızda bulundurun. Bileşenleri ve Entegrasyonları Yapılandırın: Geliştirme sürecini hızlandırmak için platformun önceden oluşturulmuş bileşenlerinden ve entegrasyonlarından yararlanın. Bu bileşenleri iş gereksinimlerinize uyacak şekilde yapılandırın ve özelleştirin ve mevcut sistemler ve hizmetlerle sorunsuz bağlantı sağlayın. İş Mantığını ve Otomasyonu Uygulayın: İş akışlarını otomatikleştirmek ve iş mantığını uygulamak için platformun BPM yeteneklerini kullanın. Bu adım, veri kaynaklarını bağlamayı, hesaplamaları gerçekleştirmeyi veya belirli koşullara dayalı eylemleri tetiklemeyi içerebilir. Test Et ve Hata Ayıkla: Dağıtımdan önce, beklendiği gibi çalıştığından ve kuruluşunuzun gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için uygulamayı kapsamlı bir şekilde test edin. Test sırasında ortaya çıkabilecek sorunları veya hataları belirleyin ve düzeltin. Dağıtın ve İzleyin: Uygulama tamamlandıktan ve test edildikten sonra, onu istediğiniz ortama dağıtın. Gerektiğinde iyileştirmeler ve ayarlamalar yapmak için uygulamanın performansını, kullanımını ve geri bildirimini sürekli olarak izleyin.

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AppMaster gibi Low-code ve no-code platformlar, hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılara hitap eden güçlü ve kullanımı kolay geliştirme araçları sunarak bu süreci daha yönetilebilir hale getirir. low-code geliştirme konusunda deneyim kazandıkça, uygulamaları geleneksel geliştirme yöntemlerinden daha hızlı ve verimli bir şekilde oluşturabilecek ve dağıtabilecek , bu platformların sağladığı avantajlardan yararlanabileceksiniz.

Low-Code'u Kuruluşunuzda Başarılı Bir Şekilde Uygulamaya Yönelik İpuçları

Kuruluşunuzda low-code geliştirmeyi uygulamak, uygulama geliştirmeyi hızlandırarak, maliyetleri düşürerek ve teknik olmayan kullanıcıları uygulama oluşturma konusunda güçlendirerek oyunun kurallarını değiştirebilir. Ancak, başarılı bir uygulama sağlamak için bazı en iyi uygulamaları takip etmek önemlidir. Sağ ayakla başlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

Yeterli Eğitim ve Destek Sağlayın

low-code platformlar kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanırken, ekip üyelerinizin platformu etkin bir şekilde kullanmak için gerekli bilgileri ve eğitimi almalarını sağlamak çok önemlidir. Ekip üyelerinizin low-code platformu kullanma konusunda güven ve yeterlilik geliştirmelerine yardımcı olmak için atölye çalışmaları düzenleyin, belgeler sağlayın ve sürekli destek sunun.

low-code platform sağlayıcınızla ortaklık kurmayı ve onların eğitim ve destek konusundaki uzmanlıklarından yararlanmayı düşünün. Örneğin, AppMaster kullanıcıların platformlarını kullanmaya başlamalarına yardımcı olmak için çeşitli kaynaklar ve destek kanalları sunar.

Açık Rolleri ve Sorumlulukları Tanımlayın

low-code bir geliştirme ortamında işbirliği ve verimlilik için net roller ve sorumluluklar belirlemek çok önemlidir. İş uzmanları, vatandaş geliştiriciler ve profesyonel geliştiriciler arasında ayrım yapın ve becerilerine göre görevler atayın. Uygun delegasyonun yerinde olması, fikir oluşturmadan dağıtıma kadar tüm geliştirme aşamalarının verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Departmanlar Arası İşbirliğini Güçlendirin

Low-code platformlar genellikle BT ve iş departmanları arasında bir köprü görevi görerek geliştirme sürecinde işlevler arası işbirliğini teşvik eder. İş gereksinimlerinin doğru bir şekilde teknik çözümlere dönüştürülmesini sağlamak için BT ve iş paydaşları arasındaki açık iletişimi teşvik edin. Bu işbirliği, kurumsal ihtiyaçlarla yakından uyumlu uygulamalara yol açar.

Küçük Başlayın ve Projelerinizi Ölçeklendirin

Kuruluşunuzda low-code uygularken, daha büyük ve daha karmaşık uygulamalara geçmeden önce küçük projelerle başlamak akıllıca olacaktır. Platformun yeteneklerini test etmek ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygunluğunu değerlendirmek için pilot projelerle veya kavram kanıtı prototipleriyle başlayın. Güven kazandıkça ve platformun potansiyeli hakkında değerli içgörüler topladıkça ölçeği kademeli olarak artırın.

Yönetişim ve Uyum Önlemleri Oluşturun

low-code platformlar, kullanıcıları hızlı bir şekilde uygulama oluşturma konusunda güçlendirebilirken, geliştirme süreci üzerinde kontrol ve görünürlüğü sürdürmek hayati önem taşır. Tüm ekip üyeleri tarafından izlenecek yönergeleri ve en iyi uygulamaları özetleyen bir yönetişim çerçevesi oluşturun. Ek olarak, uygulamalarınızın geçerli yasal, düzenleyici ve sektöre özgü uyumluluk gerekliliklerine uyduğundan emin olun.

İlerlemenizi İzleyin ve Başarıyı Ölçün

Kuruluşunuzda low-code geliştirme uygularken ilerlemenizi izlemek ve takip etmek çok önemlidir. low-code girişimlerinizin başarısını değerlendirmek için temel performans göstergelerini (KPI'lar) belirleyin ve sürekli iyileştirme sağlamak için verileri düzenli olarak gözden geçirin. Bu, low-code projelerinizi genel iş hedefleriyle uyumlu hale getirmenize ve paydaşlara low-code geliştirmenin değerini göstermenize yardımcı olacaktır.

Yineleyin ve Sürekli İyileştirin

Low-code geliştirme yinelemeli bir süreçtir. Uygulamalarınızı ilgili, yararlı ve güncel tutmak için geliştirme ekibinizden gelen kullanıcıgeri bildirimleri , analitik ve içgörülere dayalı olarak sürekli iyileştirin. Düzenli uygulama güncellemeleri, kuruluşunuzun çevik, yenilikçi ve değişen ihtiyaçlara duyarlı kalmasını sağlar.

Bu en iyi uygulamaları takip etmek, benzersiz süreçlerinize ve gereksinimlerinize göre uyarlanmış uygulamaların geliştirilmesini hızlandırarak kuruluşunuzda low-code başarılı bir şekilde uygulamanıza yardımcı olacaktır. AppMaster gibi doğru düşük kodlu/ no-code platformla, ekibinizin her zamankinden daha hızlı ve daha verimli yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmasını sağlayabilirsiniz.