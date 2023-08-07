Yazılım geliştirme alanında, kodsuz platformlar, uygulamaların nasıl tasarlandığını, üretildiğini ve hayata geçirildiğini kökten değiştirdi. Teknolojiyi demokratikleştirme misyonuyla yönlendirilen bu platformlar, kapsamlı kodlama uzmanlığı olmayan girişimciler, işletmeler ve bireyler için yaratıcı olasılıklarla dolu bir dünyanın kilidini açtı.

2012 yılında Emmanuel Straschnov ve Josh Haas tarafından kurulan Bubble, no-code sektörde oyunun kurallarını değiştiren bir isim olarak ortaya çıktı. Yazılım geliştirmeyi demokratikleştirme misyonuyla Bubble, sayısız içerik oluşturucunun kodlama uzmanlığının kısıtlamaları olmadan dijital fikirlerini hayata geçirmelerini sağladı. Straschnov ve Haas, dikkat çekici web uygulamaları oluşturma tutkusuyla hareket eden bir yenilikçiler topluluğunu teşvik ederek, herkesin içindeki yaratıcı potansiyeli serbest bırakacak bir platform tasavvur ettiler.

O nasıl çalışır?

Bubble hüneri, onu hem teknoloji meraklıları hem de yeni gelenler için erişilebilir kılan sezgisel görsel arayüzünde ve güçlü arka uç yeteneklerinde yatmaktadır. İşte Bubble büyüsünü nasıl yaptığına bir bakış:

Görsel Tasarım: Bubble sürükle ve bırak arabirimi, kullanıcıların tuval üzerine öğeler yerleştirerek çarpıcı kullanıcı arabirimleri oluşturmasına olanak tanır. Tasarım süreci sezgiseldir ve dijital bir yapbozu bir araya getirmeye benzer.

sürükle ve bırak arabirimi, kullanıcıların tuval üzerine öğeler yerleştirerek çarpıcı kullanıcı arabirimleri oluşturmasına olanak tanır. Tasarım süreci sezgiseldir ve dijital bir yapbozu bir araya getirmeye benzer. Veri Modelleme: Bubble görsel veritabanı oluşturucusu ile kullanıcılar veri yapılarını ve ilişkilerini tanımlayabilirler. Bu, geleneksel veritabanı tasarımına olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve kullanıcıların zahmetsizce karmaşık sistemler oluşturmasına olanak tanır.

görsel veritabanı oluşturucusu ile kullanıcılar veri yapılarını ve ilişkilerini tanımlayabilirler. Bu, geleneksel veritabanı tasarımına olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve kullanıcıların zahmetsizce karmaşık sistemler oluşturmasına olanak tanır. İş Akışı Mantığı: Bubble iş akışı düzenleyicisi, kullanıcıların uygulamaları için karmaşık mantık oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar, kullanıcı kimlik doğrulamasından dinamik içerik görüntülemeye kadar çeşitli senaryolar altında uygulamalarının davranışını görsel olarak haritalandırabilir.

iş akışı düzenleyicisi, kullanıcıların uygulamaları için karmaşık mantık oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar, kullanıcı kimlik doğrulamasından dinamik içerik görüntülemeye kadar çeşitli senaryolar altında uygulamalarının davranışını görsel olarak haritalandırabilir. API Entegrasyonları: Bubble API'ler aracılığıyla üçüncü taraf hizmetlerle sorunsuz entegrasyonu kolaylaştırır. Kullanıcılar, uygulamalarını popüler platformlara bağlayarak işlevselliği ve kullanıcı deneyimini geliştirebilir.

API'ler aracılığıyla üçüncü taraf hizmetlerle sorunsuz entegrasyonu kolaylaştırır. Kullanıcılar, uygulamalarını popüler platformlara bağlayarak işlevselliği ve kullanıcı deneyimini geliştirebilir. Duyarlı Tasarım: Bubble duyarlı tasarım özellikleriyle uygulamalar, farklı ekran boyutlarına ve cihazlara otomatik olarak uyum sağlar. Bu, platformlar arasında tutarlı ve eğlenceli bir kullanıcı deneyimi sağlar.

duyarlı tasarım özellikleriyle uygulamalar, farklı ekran boyutlarına ve cihazlara otomatik olarak uyum sağlar. Bu, platformlar arasında tutarlı ve eğlenceli bir kullanıcı deneyimi sağlar. Dağıtın ve Ölçeklendirin: Uygulama hazır olduğunda Bubble , uygulamayı web'e taşımak için dağıtım seçenekleri sunar. Bubble kullanıcıların yarattıklarını MVP'lerden tam teşekküllü uygulamalara kadar başlatmaları ve ölçeklendirmeleri için donatıyor.

Ana Özellikler

Bubble zengin özelliklere sahip ortamı, kullanıcıların güçlü web uygulamalarını kolaylıkla oluşturmasına olanak tanır:

Kullanıcı Odaklı Tasarım: Bubble arayüzü, kullanıcıların kullanıcı arayüzlerini görsel olarak tasarlamasına odaklanarak çarpıcı ve sezgisel uygulama düzenlerinin oluşturulmasını kolaylaştırır.

arayüzü, kullanıcıların kullanıcı arayüzlerini görsel olarak tasarlamasına odaklanarak çarpıcı ve sezgisel uygulama düzenlerinin oluşturulmasını kolaylaştırır. Veri Modelleme Mükemmelliği: Platformun görsel veri modellemesi, kullanıcıların geleneksel veritabanı tasarımının karmaşıklıklarına girmeden karmaşık veri yapıları, ilişkiler ve iş akışları oluşturmasına olanak tanır.

Platformun görsel veri modellemesi, kullanıcıların geleneksel veritabanı tasarımının karmaşıklıklarına girmeden karmaşık veri yapıları, ilişkiler ve iş akışları oluşturmasına olanak tanır. İş Akışı Ustalığı: Bubble iş akışı düzenleyicisi, kullanıcıların dinamik mantık tasarlamasına olanak tanıyarak kodlama yapmadan karmaşık ve duyarlı uygulama davranışlarının oluşturulmasını kolaylaştırır.

iş akışı düzenleyicisi, kullanıcıların dinamik mantık tasarlamasına olanak tanıyarak kodlama yapmadan karmaşık ve duyarlı uygulama davranışlarının oluşturulmasını kolaylaştırır. Entegrasyon Becerisi: Uygulama işlevselliğini genişletmek ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için üçüncü taraf hizmetleri ve API'leri sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Uygulama işlevselliğini genişletmek ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için üçüncü taraf hizmetleri ve API'leri sorunsuz bir şekilde entegre edin. Cihazlar Arası Tutarlılık: Bubble duyarlı tasarım taahhüdü, uygulamalarınızın çeşitli cihazlarda ve ekran boyutlarında sorunsuz görünmesini ve çalışmasını sağlar.

Kimler Kullanabilir?

Bubble erişilebilirliği, onu çok çeşitli kullanıcılar için ideal bir platform haline getirir:

Girişimciler ve Startup'lar: Vizyonerleri, kodlamanın karmaşıklığını atlayarak fikirleri işlevsel web uygulamalarına dönüştürme konusunda güçlendirin.

Vizyonerleri, kodlamanın karmaşıklığını atlayarak fikirleri işlevsel web uygulamalarına dönüştürme konusunda güçlendirin. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: İşletmelerin operasyonlarını kolaylaştırmasını ve benzersiz gereksinimlerini karşılayan özel araçlar oluşturmasını sağlayın.

İşletmelerin operasyonlarını kolaylaştırmasını ve benzersiz gereksinimlerini karşılayan özel araçlar oluşturmasını sağlayın. Kreatifler ve Tasarımcılar: Sanatçılar, tasarımcılar ve kreatifler dijital vizyonlarını hayata geçirebilir, çalışmalarını çarpıcı web uygulamaları aracılığıyla sergileyebilirler.

Sanatçılar, tasarımcılar ve kreatifler dijital vizyonlarını hayata geçirebilir, çalışmalarını çarpıcı web uygulamaları aracılığıyla sergileyebilirler. Teknik Olmayan Profesyoneller: Kodlama uzmanlığına sahip olmayan kişiler, gelişmiş uygulamalar geliştirerek olasılıklar alanını genişletebilir.

Kodlama uzmanlığına sahip olmayan kişiler, gelişmiş uygulamalar geliştirerek olasılıklar alanını genişletebilir. Geliştiriciler: Deneyimli geliştiriciler bile hızlı prototip oluşturma, MVP geliştirme veya görsel tasarım ve kullanıcı deneyimine odaklanan uygulamalar oluşturmak için Bubble kullanabilir.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Bubble ve AppMaster

Sürekli gelişen no-code platformlar endüstrisinde, iki önemli oyuncu, Bubble ve AppMaster , uygulamaların nasıl geliştirilip devreye alındığını yeniden şekillendirmede öncü olarak ortaya çıkıyor. Her iki platform da yazılım oluşturmayı demokratikleştirme ortak hedefini paylaşıyor, ancak farklı kullanıcı tercihlerine ve ihtiyaçlarına hitap ederek masaya farklı yaklaşımlar ve güçlü yönler getiriyorlar.

AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı bir yetenek paketi sunan, güçlü bir no-code araçtır. AppMaster diğerlerinden ayıran şey, kullanıcıları arka uç uygulamaları için görsel veri modelleme ile güçlendirme, manüel kodlamaya ihtiyaç duymadan karmaşık veri modellerinin ve ilişkilerinin oluşturulmasını sağlama becerisidir. Eşsiz Business Process Designer, kullanıcıların uygulama işlevselliğini ve etkileşimi geliştirerek karmaşık iş mantığı tasarlamasına olanak tanır.

REST API ve WSS Endpoints'in dahil edilmesi, platformun yeteneklerini genişleterek üçüncü taraf hizmetler ve sistemlerle sorunsuz entegrasyonu kolaylaştırır. Web uygulamaları için, Web BP Designer ile birleştirilmiş drag-and-drop UI oluşturma süreci, kullanıcıların çarpıcı arayüzler tasarlamasına ve bunları dinamik davranışla doldurmasına olanak tanır. Öne çıkan bir özellik, AppMaster mobil uygulamalar için Kotlin , Android için Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanan sunucu odaklı çerçevesidir. Dağıtım süreci başlı başına bir mucizedir - 'Yayınla' düğmesine basmak, kaynak kodu oluşturan, uygulamaları derleyen, testleri çalıştıran, Docker kapsayıcılarına paketleyen (yalnızca arka uç) ve buluta dağıtan modern bir süreci tetikler.

AppMaster uygulamaları şirket içinde barındırılabilir ve kullanıcılara olağanüstü esneklik ve kontrol sağlar. Platformun teknik mükemmelliğe yaptığı vurgu, teknik borç biriktirmeden verimli geliştirme döngüleri sağlayan Swagger belgelerinin ve veritabanı şeması geçiş betiklerinin otomatik olarak oluşturulmasıyla açıkça görülüyor. AppMaster uygulamaları, Go ile oluşturulan derlenmiş durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarının kullanımı sayesinde, özellikle kurumsal ve yüksek yük senaryolarında inanılmaz ölçeklenebilirlik gösterir.

Bubble ve AppMaster her biri, no-code devrime benzersiz yollarla katkıda bulunur. AppMaster çeşitli uygulama oluşturma için teknik beceri ve kapsamlı bir araç seti sergilerken, Bubble kullanıcı dostu arayüzü ve erişilebilirliği, bireylerin ve işletmelerin web uygulaması geliştirme yaklaşımını yeniden tanımlıyor.

Bu platformlar arasındaki dinamik etkileşim no-code olasılıkların daha geniş yelpazesini yansıtarak, kullanıcıların kodlama uzmanlığından bağımsız olarak yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına ve dijital vizyonlarını hayata geçirmelerine olanak tanır. Bubble ve AppMaster arasındaki seçim, kullanıcının amaçlarına, teknik gereksinimlerine ve platformlara olan aşinalığına bağlıdır ve geleneksel kodlama uzmanlığı engelleri olmadan fikirleri tam teşekküllü uygulamalara dönüştürmek için çeşitli yollar sunar.