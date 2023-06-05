Adalo, kullanıcıların hem mobil hem de web uygulamalarını ileri düzey programlama becerilerine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir platform olarak önemli bir tanınma ve popülerlik kazanmıştır. Bu platform, birçok müstakbel geliştirici için giriş engellerini kaldırarak, uygulamaların oluşturulmasını demokratikleştirerek ve süreci daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirerek bu alanda önemli bir etki yarattı.

Ancak, no-code geliştirme dünyasının sürekli değişen, gelişen ve dönüşen bir dünya olduğunu anlamak önemlidir. Teknoloji ilerledikçe, kullanıcılara sunulan seçenekler de artıyor. Yani, ufukta her zaman birçoğu Adalo benzer işlevler sunan ve hatta bazen özellikler veya kullanım kolaylığı açısından onu aşan yeni platformlar vardır.

Bu nedenle, hangi seçeneklerin mevcut olduğunu gerçekten anlamak ve potansiyel olarak bireysel ihtiyaç ve tercihlerinize daha uygun bir platform bulmak için bu alternatifleri keşfetmek inanılmaz derecede faydalı olabilir. En iyi bilinen veya yaygın olarak kullanılan seçeneklere varsayılan olarak geçmek yerine geniş bir ağ oluşturmak ve çeşitli seçenekleri göz önünde bulundurmak her zaman mantıklıdır. Bunu yapmak birçok yeni olasılığın önünü açabilir ve potansiyel olarak üstün işlevsellik, daha iyi bir kullanıcı deneyimi veya daha cazip bir fiyat noktası sunan bir platform bulmaya yol açabilir.

Bu süreci kolaylaştırmak ve keşfinizde size bir başlangıç noktası sağlamak için Adalo yüksek profilli alternatiflerini dikkatle araştırdık ve derledik. Bu alternatiflerin her biri, size mevcut manzaraya kapsamlı bir genel bakış sunmak amacıyla, benzersiz güçlü yönleri ve öne çıkan özellikleri nedeniyle seçilmiştir. Bu listenin karar verme sürecinizde size rehberlik edeceğini ve ideal no-code platformunuzu seçerken bilinçli ve mantıklı bir seçim yapmanızı sağlayacağını umuyoruz.

AppMaster

AppMaster.io , uygulama geliştirmeyi hızlandırmak ve ekonomik hale getirmek için tasarlanmış gelişmiş, her şeyi kapsayan no-code bir platformdur. Platform, yazılım geliştirme projelerinin her katmanını kapsayan web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma yeteneği ile küçük işletmelerden işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesine hitap etmektedir. AppMaster platformu, Go (golang), Vue3 çerçevesi, Kotlin , Android için Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI kullanarak gerçek uygulamalar oluşturur.

Önemli Özellikler:

Veri modellerini görsel olarak oluşturun ve iş süreçlerini tasarlayın.

Sorunsuz entegrasyon için REST API ve WSS endpoints .

. Web ve mobil uygulamalar için kullanıcı dostu drag-and-drop UI.

UI. Kaynak kodunun ve yürütülebilir ikili dosyaların otomatik oluşturulması.

Buluta dağıtım veya şirket içinde barındırılan.

PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla sorunsuz entegrasyon.

Hızlı ve basitleştirilmiş öğrenme eğrisi.

Çeşitli müşteri gereksinimlerini karşılamak için AppMaster altı abonelik planı sunar. Bunlar, ücretsiz bir öğrenme paketinden büyük ölçekli projeler için özel olarak tasarlanmış kurumsal düzeydeki planlara kadar uzanır. G2'den övgüler toplayan AppMaster, No-Code Geliştirme Platformları, RAD, API Yönetimi ve diğerleri dahil olmak üzere birçok kategoride Yüksek Performanslı olarak takdir edildi.

Bubble

Bubble, kullanıcıların herhangi bir kodlama deneyimi olmadan web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan bir başka öne çıkan Adalo alternatifi olarak ortaya çıkıyor. Platform, kullanıcıların özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan görsel, sürükle ve bırak düzenleyiciye sahiptir. Bubble öncelikle web uygulamalarına odaklanırken, iyi bilinen API'ler ve hizmetlerle çeşitli yerleşik özellikler ve entegrasyonlar sunar.

Önemli Özellikler:

Görsel olarak drag-and-drop editörü.

editörü. Uyarlanabilir web uygulamaları için duyarlı tasarım.

Kesintisiz veritabanı yönetimi.

Kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle kullanıcı erişim kontrolleri.

Kapsamlı eklenti ve entegrasyon dizisi.

Çeşitli barındırma ve dağıtım çözümleri.

Bubble daha büyük ölçekli projeler için özel planlara yönelik ücretsiz bir paketi kapsayan çeşitli fiyatlandırma planlarını açıklamaktadır. Platform, kullanıcılara herhangi bir kod olmadan uygulama geliştirmenin sonsuz potansiyelini öğrenmek, denemek ve keşfetmek için destek ve kaynaklar sunan aktif bir topluluğa ev sahipliği yapmaktan gurur duyar.

OutSystems

Kanıtlanmış bir sicile sahip olan OutSystems, kurumsal sınıf işlevsellikler açısından son derece saygın, yerleşik, low-code bir platformdur. Web ve mobil platformlar için tasarlanmış özelleştirilmiş uygulamaları geliştirmek, dağıtmak ve yönetmek için tek elden bir çözüm sunar. Ölçeklenebilirlik, güvenlik ve performans bu platformun temel vurgusunu oluşturur.

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Önemli Özellikler:

İlgi çekici görsel geliştirme ortamı.

Sorunsuz bir deneyim için tek tıkla dağıtım.

Uygulama entegrasyonunu kolaylaştıran yerleşik özellikler.

Gerektiğinde özel kod desteği.

Büyüyen ihtiyaçları karşılamak için ölçeklenebilir mimari.

Kolaylaştırılmış uygulama yönetimi için DevOps ve izleme araçları.

OutSystems, her biri işletmelerin ve profesyonel geliştiricilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir dizi fiyatlandırma seçeneğinin yanı sıra kişisel kullanım için ücretsiz bir plan sunar.

Çözüm

Adalo popüler bir seçim olmaya devam etse de, diğer seçeneklerin yeniden değerlendirilmesi, en uygun no-code uygulama geliştirme platformunu seçmek için bilinçli bir karar verilmesine yardımcı olur. AppMaster.io, uygulama geliştirme için kapsamlı bir çözüm sunarak hepsi bir arada bir araç arayanlar için onu ideal bir alternatif haline getirir. Her platformun kendine özgü güçlü yanları olduğunu ve bu nedenle bir seçim yapmadan önce bireysel proje ihtiyaçlarının değerlendirilmesini gerektirdiğini unutmayın. Gelişmekte olan girişimlerden büyük ölçekli işletmelere kadar, farklı ihtiyaçlara cevap veren geniş bir no-code uygulama geliştirme platformları yelpazesi mevcuttur. Sorunsuz, eğlenceli bir uygulama geliştirme deneyimi için buradayız!

no-code uygulama geliştirme platformları nelerdir?

No-code uygulama geliştirme platformları, kullanıcıların programlama bilgisi gerektirmeden görsel bir arayüz kullanarak web, mobil veya arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan araçlardır. Bu platformlar, minimum teknik uzmanlıkla uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesini ve devreye alınmasını sağlar.

Adalo alternatifleri neden düşünmeliyim?

Adalo no-code uygulamalar oluşturmak için mükemmel bir platform sunsa da, özel ihtiyaçlarınız için en iyi aracı kullandığınızdan emin olmak için alternatifleri keşfetmek her zaman akıllıca olacaktır. Farklı platformlar, benzersiz özellikler, fiyatlandırma planları ve çeşitli uygulama türleri için destek sunarak, proje gereksinimlerinizi değerlendirmenizi ve en uygun platformu seçmenizi zorunlu kılar.

AppMaster.io, Adalo ile nasıl karşılaştırılır?

AppMaster.io, web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için bir çözüm sağlayan kapsamlı bir no-code platformdur. Ağırlıklı olarak mobil uygulamalara odaklanan Adalo aksine AppMaster.io, daha geniş kapsamı, hepsi bir arada yaklaşımı ve PostgreSQL gibi daha geniş veritabanları yelpazesiyle uyumluluğu ile bilinir. AppMaster.io ayrıca görsel olarak tasarlanmış kapsamlı bir iş süreci araçları seti sunarak onu ideal bir alternatif haline getirir.

Bubble mobil uygulamalar veya sadece web uygulamaları oluşturabilir mi?

Bubble öncelikle web uygulamaları oluşturmaya odaklanır. Ancak, Bubble web uygulamanızı temel bir mobil uygulamaya dönüştürmek için çeşitli üçüncü taraf araçları ve sarmalayıcıları kullanabilirsiniz, ancak bu yaklaşımın yerel mobil uygulama geliştirmeye kıyasla sınırlamaları olabilir.

OutSystems küçük işletmeler veya yeni başlayanlar için uygun mu?

OutSystems, kapsamlı özellikleri ve ölçeklenebilir mimarisi sayesinde özellikle kurumsal düzeyde uygulama geliştirme için çok uygundur. Bununla birlikte, daha küçük işletmeler veya yeni başlayanlar, OutSystems'i ücretsiz kullanımdan veya taleplerini karşılayan diğer uygun fiyatlandırma planlarından yararlanarak kullanmaya devam edebilir.

Bu platformlar diğer hizmetler ve API'ler ile entegrasyona izin veriyor mu?

Evet, AppMaster.io , Bubble ve OutSystems dahil sunulan tüm platformlar, çeşitli üçüncü taraf hizmetleri, API'ler ve veritabanlarıyla entegrasyonu destekler. Bu, uygulama işlevselliğini genişletmenize ve farklı uygulamalar arasındaki veri paylaşımını ve iletişim sürecini kolaylaştırmanıza olanak tanır.

Bu platformları kullanmak için programlama bilgisine ihtiyacım olacak mı?

Hayır, bu Adalo alternatifleri programlama becerisi olmayan kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Platformlar, uygulama geliştirme sürecini basitleştiren ve teknik olmayan kullanıcıların gelişmiş uygulamalar oluşturmasını sağlayan drag-and-drop düzenleyicileri, görsel arayüzleri ve önceden oluşturulmuş bileşenleri kullanır.

Bu platformlar ile oluşturulan uygulamaları sunucularımda barındırabilir miyim?

Evet, AppMaster.io gibi bu platformlardan bazıları, uygulamaları sunucularınızda veya şirket içinde barındırmanıza olanak tanır. Bu seçeneğin mevcut olup olmadığını ve proje ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını doğrulamak için platformun teknik özelliklerini ve abonelik planlarını gözden geçirmeniz önemlidir.