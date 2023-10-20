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Удобство использования

20, окт. 2023

Юзабилити в контексте интерактивного дизайна означает степень, в которой программный продукт, такой как веб- или мобильное приложение, может эффективно и результативно использоваться целевой аудиторией для достижения своих целей. Это многогранная концепция, охватывающая целый ряд атрибутов, включая обучаемость, эффективность, запоминаемость, предотвращение и восстановление ошибок, а также удовлетворенность пользователей. Удобство использования является решающим фактором в определении успеха программного продукта, поскольку оно оказывает глубокое влияние на уровень принятия, вовлеченности и удержания пользователей.

Согласно ISO 9241-11, удобство использования определяется как «степень, в которой продукт может использоваться определенными пользователями для достижения определенных целей с эффективностью, результативностью и удовлетворением в определенном контексте использования». В сфере интерактивного дизайна это означает рассмотрение того, как пользователи взаимодействуют с программным обеспечением, как с точки зрения его формы (визуальный дизайн), так и функций (дизайн взаимодействия).

Существует множество факторов, влияющих на удобство использования программного продукта. Одним из ключевых аспектов является дизайн пользовательского интерфейса (UI), который должен быть визуально привлекательным, понятным и простым для понимания. Это предполагает использование последовательных элементов дизайна, интуитивно понятных схем навигации, а также соответствующих цветовых палитр и типографики. Кроме того, пользовательский опыт (UX) должен быть оптимизирован, гарантируя, что функции и возможности продукта логически организованы, легко обнаруживаются и доступны пользователям с различным уровнем технической подготовки.

Ключевым компонентом оценки удобства использования является проведение ориентированных на пользователя исследований и испытаний, которые помогают выявить потенциальные проблемы и области для улучшения. Это исследование может включать опросы, интервью, фокус-группы и наблюдения. Кроме того, в тестировании удобства использования участвуют реальные пользователи, взаимодействующие с программным обеспечением, что позволяет разработчикам оценить его эффективность, результативность и показатели удовлетворенности. Полученные данные затем можно проанализировать для принятия обоснованных решений об итеративных улучшениях конструкции.

В эвристических принципах юзабилити Nielson Norman Group они выделили десять основных принципов, которые можно использовать в качестве рекомендаций для повышения удобства использования продукта. Эти принципы включают в себя:

  • Видимость состояния системы: предоставление пользователям соответствующей и своевременной обратной связи о состоянии системы.
  • Соответствие системы и реального мира: использование знакомых понятий, языка и соглашений в пользовательском интерфейсе.
  • Пользовательский контроль и свобода: пользователи могут легко отменять и повторять действия, а также свободно перемещаться по продукту.
  • Согласованность и стандарты: обеспечение визуальной и функциональной согласованности продукта, а также соблюдение установленных шаблонов и соглашений проектирования.
  • Предотвращение ошибок: прогнозирование и устранение потенциальных ошибок посредством проектирования, а также предоставление полезных сообщений об ошибках при возникновении проблем.
  • Узнавание, а не припоминание: минимизация нагрузки на память пользователей за счет обеспечения легкого доступа к опциям и информации.
  • Гибкость и эффективность: подходит как новичкам, так и опытным пользователям, позволяя настраивать и использовать ярлыки для более эффективного взаимодействия.
  • Эстетичный и минималистичный дизайн: четкое и лаконичное представление информации, удаление ненужных элементов, которые могут отвлекать или сбивать с толку пользователей.
  • Помогите пользователям распознавать, диагностировать ошибки и устранять их: предоставляйте понятные и конструктивные сообщения об ошибках и помогайте пользователям решать проблемы.
  • Справка и документация: предложение легкодоступной, всеобъемлющей и удобной для пользователя документации и ресурсов поддержки.

В AppMaster наша платформа no-code специально разработана для обеспечения максимального удобства использования для пользователей всех уровней квалификации. Используя визуально интуитивно понятный интерфейс drag-and-drop и автоматически генерируя исходный код и другие важные компоненты, такие как REST API и endpoints WSS, на основе созданных пользователем моделей данных и проектов бизнес-логики, мы даем нашим клиентам возможность быстро проектировать и разрабатывать веб-сайты. мобильные и серверные приложения, отвечающие их уникальным требованиям. Более того, платформа AppMaster постоянно восстанавливает приложения с нуля, чтобы устранить техническую задолженность, обеспечивая высококачественный пользовательский опыт по всему спектру приложений.

AppMaster также поддерживает отличную масштабируемость для высоконагруженных и корпоративных сценариев использования благодаря интеграции с Postgresql-совместимыми базами данных и использованию серверных приложений без сохранения состояния, созданных с помощью Go. Кроме того, наша платформа предлагает обширную документацию по endpoints серверов и миграции схем баз данных, а наши бизнес-модели поддерживают локальный хостинг для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов.

В заключение отметим, что удобство использования является решающим фактором успеха любого программного продукта, особенно в контексте интерактивного дизайна. Уделяя пристальное внимание принципам проектирования пользовательского интерфейса и UX, проводя исследования и тестирование, ориентированные на пользователя, а также используя мощные платформы no-code, такие как AppMaster, разработчики могут создавать удобные, масштабируемые и экономичные программные решения, которые удовлетворяют широкому спектру задач. пользователи и варианты использования.

Изучите больше терминов:
Адаптивные изображения Адаптивный дизайн Дизайн открытки Каркас Микровзаимодействия Микрокопия Оптимизация изображений Перехват прокрутки Подсказка Пробелы Прокрутка Путь пользователя Раскрывающееся меню Рекомендации по пользовательскому интерфейсу Триггерная анимация Форма обратной связи

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