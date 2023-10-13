Многофакторная аутентификация (MFA) — это механизм безопасности, который улучшает процесс аутентификации, требуя от пользователей предоставления двух или более независимых факторов или учетных данных для проверки своей личности. Эти факторы обычно включают в себя то, что знает пользователь (например, пароль), что-то, что есть у пользователя (например, токен) и что-то, чем является пользователь (например, биометрические данные). Этот процесс значительно повышает безопасность системы, поскольку резко снижает вероятность несанкционированного доступа, даже если один из факторов скомпрометирован. В контексте аутентификации пользователей MFA широко считается лучшим методом защиты конфиденциальных данных и приложений от несанкционированного доступа.

Согласно исследованиям, проведенным институтом SANS, 99% кибератак можно предотвратить с помощью MFA. Кроме того, в отчете Verizon о расследовании утечек данных за 2019 год указывается, что примерно 80% нарушений, связанных со взломом, были результатом кражи, слабых или повторного использования паролей. Внедрение MFA обеспечивает дополнительный уровень безопасности, который может эффективно противодействовать этим уязвимостям, уменьшая зависимость только от паролей для проверки личности.

В цифровом мире MFA можно реализовать с использованием различных методологий. Одним из распространенных методов является одноразовый пароль на основе времени (TOTP), который генерирует временные уникальные коды на основе временной метки и общего секретного ключа. Для аутентификации пользователь должен ввести правильный код (обычно отображаемый на мобильном устройстве или аппаратном токене) в дополнение к своему имени пользователя и паролю. Другие методы включают коды на основе службы коротких сообщений (SMS), push-уведомления и биометрическую аутентификацию (например, отпечаток пальца, распознавание лиц, сканирование радужной оболочки глаза). Выбор метода MFA зависит от конкретного варианта использования, приложения и требований пользователя.

При реализации MFA важно учитывать пользовательский опыт. Введение дополнительных шагов в процесс аутентификации может привести к снижению удовлетворенности пользователей и увеличению разочарования. Для решения этой проблемы можно использовать адаптивную аутентификацию на основе рисков, которая запрашивает MFA только при обнаружении определенных факторов риска, таких как незнакомые устройства, местоположения или непоследовательные модели использования. Этот подход обеспечивает баланс между безопасностью и удобством, сводя к минимуму ненужные сбои в процессе аутентификации.

В AppMaster, ведущей платформе no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, MFA используется для обеспечения высочайшего уровня безопасности данных и приложений клиентов. AppMaster предлагает надежные и гибкие возможности MFA, которые можно легко включить в потоки аутентификации в различных приложениях. Функции включают поддержку различных методов MFA, настраиваемые пользовательские подсказки и интуитивно понятный интерфейс разработчика, упрощающий интеграцию MFA.

Для иллюстрации рассмотрим клиента AppMaster, который создает мобильное приложение, требующее от пользователей аутентификации перед доступом к конфиденциальным данным. Клиент может легко интегрировать возможности MFA AppMaster в процесс входа в систему, используя комбинацию имени пользователя/пароля и одноразового пароля на основе времени (TOTP), предоставляя пользователям безопасный, но знакомый способ аутентификации. Кроме того, можно реализовать политику адаптивной аутентификации на основе рисков, чтобы предлагать пользователям дополнительную аутентификацию только при наличии определенных факторов риска, что упрощает общее взаимодействие с пользователем.

В заключение отметим, что многофакторная аутентификация (MFA) — это критически важный механизм безопасности, который снижает риски, связанные с скомпрометированными учетными данными, за счет требования нескольких форм проверки для аутентификации личности пользователя. Сочетание факторов знаний, владения и неотъемлемости обеспечивает надежную защиту от несанкционированного доступа и значительно повышает общую безопасность систем и данных. Интегрируя MFA в веб-, мобильные и серверные приложения, организации и частные лица могут более эффективно и результативно защищать конфиденциальные данные и приложения от киберугроз. Комплексная платформа AppMaster упрощает внедрение MFA благодаря своим многофункциональным, настраиваемым и удобным для пользователя предложениям, помогая клиентам с уверенностью создавать более безопасные и отказоустойчивые приложения.