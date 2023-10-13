Двухфакторная аутентификация (2FA) — это усовершенствованный механизм безопасности, который служит уровнем защиты, гарантирующим достоверность и безопасность учетных записей пользователей и конфиденциальной информации. Прежде чем предоставить им доступ к запрошенным ресурсам, пользователи должны предоставить два разных типа доказательств или факторов. Эти два фактора обычно состоят из того, что знает пользователь (например, пароль), и того, чем он обладает (например, мобильное устройство). Такой многогранный подход снижает риск несанкционированного доступа к учетной записи, поскольку обладания одним только фактором будет недостаточно для компрометации учетной записи. В контексте аутентификации пользователей внедрение 2FA имеет важное значение для усиления мер безопасности в веб- и мобильных приложениях, например, созданных с использованием мощной платформы AppMaster.

Согласно недавнему исследованию, примерно 81% утечек данных можно отнести к слабым, стандартным или украденным паролям. Признавая это, внедрение 2FA значительно усложняет киберпреступникам использование уязвимостей паролей. В идеале два используемых фактора должны относиться к разным категориям методов аутентификации, которые обычно делятся на три класса: знание, владение и принадлежность.

Факторы, основанные на знаниях, относятся к информации, известной только пользователю, такой как пароль или персональный идентификационный номер (PIN). Факторы, основанные на владении, зависят от материальных устройств, которыми владеет пользователь, таких как физический токен, смартфон с программным токеном или аппаратный криптографический ключ. Факторы, основанные на наследственности, сосредоточены на биологических характеристиках пользователя — они широко известны как биометрия и могут включать распознавание отпечатков пальцев, лица или голоса.

Наиболее распространенные решения 2FA охватывают факторы, основанные на знаниях и владении. Одной из популярных реализаций является 2FA на основе SMS, при которой пользователи получают временный код в текстовом сообщении на свой зарегистрированный мобильный телефон после ввода пароля. Другие широко распространенные методы включают одноразовые пароли на основе времени (TOTP), генерируемые приложениями для аутентификации, такими как Google Authenticator, и push-уведомления, отправляемые на смартфон пользователя, требующие одобрения перед предоставлением доступа.

Платформа AppMaster no-code позволяет клиентам создавать серверные, веб- и мобильные приложения высокоэффективным и экономичным способом. Помогая предприятиям любого размера в разработке программных решений с надежными мерами безопасности, платформа интегрирует функции 2FA для обеспечения целостности аутентификации пользователей. Учитывая зависимость платформы от Go для серверных приложений, Vue3 для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, включение 2FA в приложения, созданные с помощью платформы, является простым и безопасным.

Например, AppMaster позволяет клиентам включать 2FA через SMS, приложения для аутентификации или биометрию в свои приложения. Благодаря этому вероятность захвата учетных записей и несанкционированного доступа становится значительно меньше, обеспечивая сохранность конфиденциальных деловых и пользовательских данных. Более того, эти меры аутентификации поддерживаются совместимостью платформы с базами данных Postgresql, что обеспечивает дополнительные преимущества безопасности, такие как шифрование данных при хранении, передаче и резервных копиях.

Важность двухфакторной аутентификации нельзя недооценивать в современном цифровом мире, где постоянно появляются новые угрозы безопасности. Внедряя 2FA в приложения, созданные с помощью AppMaster, клиенты могут предоставить своим пользователям дополнительную защиту от несанкционированного доступа. Кроме того, использование 2FA в сочетании с другими передовыми методами обеспечения безопасности, такими как надежные, уникальные пароли и безопасные протоколы связи, может значительно снизить вероятность утечек данных и кибератак, в конечном итоге сохраняя целостность, доступность и конфиденциальность приложений и связанных с ними данных.

В заключение отметим, что двухфакторная аутентификация представляет собой важнейшую меру безопасности при аутентификации пользователей, служащую для защиты учетных записей пользователей и защиты критически важных данных. Повышенная защита, обеспечиваемая 2FA, проявляется в требовании двух разных факторов, часто из разных категорий аутентификации. Используя платформу AppMaster для создания приложений, поддерживающих методы 2FA, такие как SMS, приложения для аутентификации или биометрия, компании могут обеспечить более высокий уровень безопасности, вселяя доверие среди своих пользователей и клиентов.