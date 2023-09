Strumenti di sviluppo del browser frontend

Frontend Browser DevTools, noto anche come Browser Developer Tools o semplicemente DevTools, si riferisce a una suite di strumenti e funzionalità essenziali che i moderni browser Web forniscono a sviluppatori, designer e altri professionisti che lavorano nel campo dello sviluppo web frontend. Queste utilità integrate facilitano la codifica, il debug, il test, la profilazione e l'ottimizzazione delle applicazioni web, oltre a fornire preziose informazioni sulle prestazioni, l'accessibilità e la sicurezza delle pagine web.

Frontend Browser DevTools offre una serie di moduli integrati che soddisfano diversi aspetti dello sviluppo frontend, inclusi ma non limitati a quanto segue:

1. Pannello Elementi: consente agli sviluppatori di ispezionare e modificare la struttura HTML e CSS di una pagina Web in tempo reale, consentendo loro di identificare problemi di layout, progettazione e rendering. Il pannello Elementi può anche visualizzare le proprietà del modello di casella, gli stili calcolati, i listener di eventi e così via per gli elementi selezionati. Questo feedback in tempo reale è prezioso per designer e sviluppatori per iterare più velocemente il loro design e i loro fogli di stile.

2. Pannello console: fornisce un'area console in cui gli sviluppatori possono visualizzare registri in tempo reale, errori, avvisi e altre informazioni diagnostiche generate dal codice JavaScript in esecuzione nel browser. La console può essere utilizzata per interagire con l'ambiente di runtime JavaScript ed eseguire espressioni JavaScript arbitrarie, il che aiuta notevolmente nelle attività di debug.

3. Pannello di rete: consente agli sviluppatori di visualizzare e analizzare tutte le richieste di rete effettuate da una pagina Web, inclusi dettagli come intestazioni di richiesta e risposta, metodi HTTP, codici di stato, payload e informazioni sui tempi. Queste informazioni sono fondamentali per individuare i colli di bottiglia delle prestazioni, analizzare i modelli di caricamento delle pagine e ottimizzare la distribuzione delle applicazioni identificando richieste lente o ridondanti, ottimizzando la distribuzione delle risorse e così via.

4. Pannello Sorgenti: offre agli sviluppatori un editor completo di file e codice per lavorare con risorse frontend come file HTML, CSS e JavaScript, direttamente o tramite mappe sorgente nel caso di codice transpilato o minimizzato. Supporta inoltre funzionalità avanzate come punti di interruzione, debug passo-passo, espressioni di controllo e stack di chiamate, essenziali per il debug di applicazioni JavaScript complesse.

5. Pannello prestazioni: consente agli sviluppatori di registrare e analizzare i dati sulle prestazioni di runtime per una pagina Web, inclusi rendering, layout, scripting e attività di rete. Gli sviluppatori possono identificare i colli di bottiglia prestazionali nelle loro applicazioni visualizzando eventi della sequenza temporale, grafici a fiamma e alberi delle chiamate che forniscono informazioni dettagliate su come l'applicazione acquisisce e utilizza le risorse di sistema.

6. Pannello della memoria: offre strumenti per acquisire e analizzare l'utilizzo della memoria e i modelli di allocazione di una pagina Web, inclusi snapshot dell'heap, sequenze temporali di allocazione degli oggetti, attività di garbage collection e così via. Analizzando i profili di memoria, gli sviluppatori possono identificare e correggere perdite di memoria o altre inefficienze che incidono negativamente sulle prestazioni delle applicazioni e sull'esperienza dell'utente.

7. Pannello dell'applicazione: offre agli sviluppatori l'accesso a dati e configurazioni specifici dell'applicazione come cookie, archiviazione locale e di sessione, istanze DB indicizzate, archiviazione cache, service work, file manifest e altro ancora. Gli sviluppatori possono ispezionare e modificare questi set di dati per facilitare il test, il debug e l'ottimizzazione dello stato dell'applicazione.

8. Pannello di sicurezza: fornisce una panoramica del livello di sicurezza di una pagina Web, incluso lo stato dei certificati HTTPS, avvisi di contenuto misto e altre informazioni relative alla sicurezza. Gli sviluppatori possono utilizzare questo pannello per comprendere meglio i potenziali problemi di sicurezza o vulnerabilità nella loro applicazione e adottare misure adeguate per risolverli.

9. Pannello Accessibilità: aiuta gli sviluppatori ad analizzare gli aspetti di accessibilità di una pagina Web, come gli attributi ARIA, i contrasti di colore, l'ordine di messa a fuoco e altro. Gli sviluppatori possono utilizzare queste informazioni per garantire che le loro applicazioni siano realizzate con le migliori pratiche di accessibilità e soddisfino utenti con abilità diverse.

L'adozione di Frontend Browser DevTools da parte della comunità di sviluppo web è stata diffusa e questi strumenti sono diventati indispensabili per gli sviluppatori che si affidano a loro per un lavoro più rapido ed efficiente. Secondo il sondaggio sugli sviluppatori del 2021 condotto da Stack Overflow, uno sconcertante 88,6% di sviluppatori professionisti utilizza regolarmente i Browser DevTools integrati per le proprie attività di sviluppo.

AppMaster, essendo una piattaforma versatile no-code per la creazione di applicazioni backend, Web e mobili, riconosce l'immenso valore che Frontend Browser DevTools fornisce agli sviluppatori. Sfrutta queste potenti utilità per facilitare la progettazione visiva di componenti Web e mobili, la creazione, il test e l'ottimizzazione di una solida logica aziendale. Con AppMaster puoi accelerare l'intero processo di sviluppo delle applicazioni riducendo al minimo il debito tecnico e garantendo che le tue applicazioni soddisfino i più elevati standard di prestazioni, scalabilità, sicurezza e accessibilità.