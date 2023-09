DevTools do navegador front-end

Frontend Browser DevTools, também conhecido como Browser Developer Tools ou simplesmente DevTools, refere-se a um conjunto de ferramentas e recursos essenciais que os navegadores modernos fornecem para desenvolvedores, designers e outros profissionais que trabalham no domínio do desenvolvimento web frontend. Esses utilitários integrados facilitam a codificação, depuração, teste, criação de perfil e otimização de aplicativos da Web, além de fornecer informações valiosas sobre o desempenho, a acessibilidade e a segurança da página da Web.

Frontend Browser DevTools oferece uma variedade de módulos integrados que atendem a diferentes aspectos do desenvolvimento frontend, incluindo, mas não se limitando ao seguinte:

1. Painel de elementos - permite que os desenvolvedores inspecionem e modifiquem a estrutura HTML e CSS de uma página da web em tempo real, permitindo-lhes identificar problemas de layout, design e renderização. O Painel de Elementos também pode exibir propriedades de modelo de caixa, estilos computados, ouvintes de eventos e assim por diante, para elementos selecionados. Esse feedback em tempo real é inestimável para designers e desenvolvedores iterarem mais rapidamente em seu design e folhas de estilo.

2. Painel do console - fornece uma área de console onde os desenvolvedores podem visualizar logs em tempo real, erros, avisos e outras informações de diagnóstico geradas pelo código JavaScript em execução no navegador. O Console pode ser usado para interagir com o ambiente de tempo de execução JavaScript e executar expressões JavaScript arbitrárias, o que ajuda muito nas tarefas de depuração.

3. Painel de rede - permite que os desenvolvedores visualizem e analisem todas as solicitações de rede feitas por uma página da web, incluindo detalhes como cabeçalhos de solicitação e resposta, métodos HTTP, códigos de status, cargas úteis e informações de tempo. Essas informações são cruciais para rastrear gargalos de desempenho, analisar padrões de carregamento de páginas e otimizar a entrega de aplicativos, identificando solicitações lentas ou redundantes, otimizando a entrega de ativos e assim por diante.

4. Painel de fontes - oferece aos desenvolvedores um editor abrangente de arquivos e códigos para trabalhar com ativos de front-end, como arquivos HTML, CSS e JavaScript, diretamente ou por meio de mapas de origem, no caso de código transpilado ou minificado. Ele também oferece suporte a recursos avançados como pontos de interrupção, depuração passo a passo, expressões de observação e pilhas de chamadas, que são essenciais para depurar aplicativos JavaScript complexos.

5. Painel de desempenho - permite que os desenvolvedores registrem e analisem dados de desempenho de tempo de execução de uma página da web, incluindo renderização, layout, scripts e atividade de rede. Os desenvolvedores podem identificar gargalos de desempenho em seus aplicativos visualizando eventos de linha do tempo, gráficos em chamas e árvores de chamadas que fornecem insights detalhados sobre como o aplicativo adquire e utiliza recursos do sistema.

6. Painel de memória - oferece ferramentas para capturar e analisar o uso de memória e padrões de alocação de uma página da web, incluindo instantâneos de heap, cronogramas de alocação de objetos, atividade de coleta de lixo e assim por diante. Ao analisar perfis de memória, os desenvolvedores podem identificar e corrigir vazamentos de memória ou outras ineficiências que impactam negativamente o desempenho do aplicativo e a experiência do usuário.

7. Painel de aplicativos - Dá aos desenvolvedores acesso a dados e configurações específicas do aplicativo, como cookies, armazenamento local e de sessão, instâncias indexadas de banco de dados, armazenamento em cache, service workers, arquivos de manifesto e muito mais. Os desenvolvedores podem inspecionar e modificar esses conjuntos de dados para facilitar o teste, a depuração e a otimização do estado do aplicativo.

8. Painel de Segurança – Fornece uma visão geral da postura de segurança de uma página da Web, incluindo o status dos certificados HTTPS, avisos de conteúdo misto e outras informações relacionadas à segurança. Os desenvolvedores podem usar este painel para entender melhor os possíveis problemas de segurança ou vulnerabilidades em seus aplicativos e tomar as medidas apropriadas para resolvê-los.

9. Painel de acessibilidade – ajuda os desenvolvedores a analisar os aspectos de acessibilidade de uma página da web, como atributos ARIA, contrastes de cores, ordem de foco e muito mais. Os desenvolvedores podem usar essas informações para garantir que seus aplicativos sejam construídos com as melhores práticas de acessibilidade e atendam a usuários com habilidades diversas.

A adoção de Frontend Browser DevTools pela comunidade de desenvolvimento web tem sido generalizada e essas ferramentas se tornaram indispensáveis ​​para desenvolvedores que dependem delas para um trabalho mais rápido e eficiente. De acordo com a pesquisa de desenvolvedores de 2021 conduzida pelo Stack Overflow, impressionantes 88,6% dos desenvolvedores profissionais usam DevTools de navegador integrados regularmente para suas tarefas de desenvolvimento.

AppMaster, sendo uma plataforma versátil no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, reconhece o imenso valor que o Frontend Browser DevTools fornece aos desenvolvedores. Ele aproveita esses utilitários poderosos para auxiliar no design visual de componentes web e móveis, criação robusta de lógica de negócios, testes e otimização. Com AppMaster, você pode acelerar todo o processo de desenvolvimento de aplicativos, minimizando o débito técnico e garantindo que seus aplicativos atendam aos mais altos padrões de desempenho, escalabilidade, segurança e acessibilidade.