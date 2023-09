Outils de développement du navigateur frontal

Frontend Browser DevTools, également connu sous le nom de Browser Developer Tools ou simplement DevTools, fait référence à une suite d'outils et de fonctionnalités essentiels que les navigateurs Web modernes fournissent aux développeurs, concepteurs et autres professionnels travaillant dans le domaine du développement Web front-end. Ces utilitaires intégrés facilitent le codage, le débogage, les tests, le profilage et l'optimisation des applications Web, et fournissent des informations précieuses sur les performances, l'accessibilité et la sécurité des pages Web.

Frontend Browser DevTools offre une gamme de modules intégrés qui répondent à différents aspects du développement frontend, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :

1. Panneau d'éléments - Il permet aux développeurs d'inspecter et de modifier la structure HTML et CSS d'une page Web en temps réel, leur permettant ainsi d'identifier les problèmes de mise en page, de conception et de rendu. Le panneau Éléments peut également afficher les propriétés du modèle de boîte, les styles calculés, les écouteurs d'événements, etc., pour les éléments sélectionnés. Ces commentaires en temps réel sont inestimables pour les concepteurs et les développeurs afin d'itérer plus rapidement sur leur conception et leurs feuilles de style.

2. Panneau de console - Il fournit une zone de console où les développeurs peuvent afficher les journaux en direct, les erreurs, les avertissements et autres informations de diagnostic générées par le code JavaScript exécuté dans le navigateur. La console peut être utilisée pour interagir avec l'environnement d'exécution JavaScript et exécuter des expressions JavaScript arbitraires, ce qui facilite grandement les tâches de débogage.

3. Panneau Réseau - Il permet aux développeurs de visualiser et d'analyser toutes les requêtes réseau effectuées par une page Web, y compris des détails tels que les en-têtes de requête et de réponse, les méthodes HTTP, les codes d'état, les charges utiles et les informations de synchronisation. Ces informations sont cruciales pour détecter les goulots d'étranglement des performances, analyser les modèles de chargement des pages et optimiser la livraison des applications en identifiant les demandes lentes ou redondantes, en optimisant la livraison des actifs, etc.

4. Panneau Sources - Il offre aux développeurs un éditeur de fichiers et de code complet pour travailler avec des ressources frontales telles que les fichiers HTML, CSS et JavaScript, soit directement, soit via des cartes sources dans le cas de code transpilé ou minifié. Il prend également en charge des fonctionnalités avancées telles que les points d'arrêt, le débogage étape par étape, les expressions de surveillance et les piles d'appels, qui sont essentielles au débogage d'applications JavaScript complexes.

5. Panneau de performances - Il permet aux développeurs d'enregistrer et d'analyser les données de performances d'exécution d'une page Web, y compris le rendu, la mise en page, les scripts et l'activité réseau. Les développeurs peuvent identifier les goulots d'étranglement des performances de leurs applications en visualisant les événements chronologiques, les diagrammes de flammes et les arborescences d'appels qui fournissent des informations détaillées sur la manière dont l'application acquiert et utilise les ressources système.

6. Panneau de mémoire - Il propose des outils pour capturer et analyser l'utilisation de la mémoire et les modèles d'allocation d'une page Web, y compris les instantanés de tas, les délais d'allocation d'objets, l'activité de garbage collection, etc. En analysant les profils de mémoire, les développeurs peuvent identifier et corriger les fuites de mémoire ou autres inefficacités qui ont un impact négatif sur les performances des applications et l'expérience utilisateur.

7. Panneau d'application - Il permet aux développeurs d'accéder aux données et configurations spécifiques à l'application telles que les cookies, le stockage local et de session, les instances indexedDB, le stockage en cache, les techniciens de service, les fichiers manifestes, etc. Les développeurs peuvent inspecter et modifier ces ensembles de données pour faciliter les tests, le débogage et l’optimisation de l’état des applications.

8. Panneau de sécurité - Il fournit un aperçu de l'état de sécurité d'une page Web, y compris l'état des certificats HTTPS, les avertissements de contenu mixte et d'autres informations liées à la sécurité. Les développeurs peuvent utiliser ce panneau pour mieux comprendre les problèmes de sécurité ou vulnérabilités potentiels de leur application et prendre les mesures appropriées pour y remédier.

9. Panneau d'accessibilité - Il aide les développeurs à analyser les aspects d'accessibilité d'une page Web, tels que les attributs ARIA, les contrastes de couleurs, l'ordre de mise au point, etc. Les développeurs peuvent utiliser ces informations pour garantir que leurs applications sont créées selon les meilleures pratiques en matière d'accessibilité et s'adressent à des utilisateurs aux capacités diverses.

L'adoption de Frontend Browser DevTools par la communauté de développement Web s'est généralisée et ces outils sont devenus indispensables aux développeurs qui s'appuient sur eux pour un travail plus rapide et plus efficace. Selon l'enquête auprès des développeurs 2021 menée par Stack Overflow, 88,6 % des développeurs professionnels utilisent régulièrement les outils de développement de navigateur intégrés pour leurs tâches de développement.

AppMaster, étant une plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, reconnaît l'immense valeur que Frontend Browser DevTools apporte aux développeurs. Il exploite ces puissants utilitaires pour faciliter la conception visuelle de composants Web et mobiles, la création, les tests et l'optimisation d'une logique métier robuste. Avec AppMaster, vous pouvez accélérer l'ensemble du processus de développement d'applications tout en minimisant la dette technique et en garantissant que vos applications répondent aux normes les plus élevées de performances, d'évolutivité, de sécurité et d'accessibilité.