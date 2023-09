Frontend Browser DevTools, auch bekannt als Browser Developer Tools oder einfach DevTools, bezieht sich auf eine Reihe wichtiger Tools und Funktionen, die moderne Webbrowser Entwicklern, Designern und anderen Fachleuten im Bereich der Frontend-Webentwicklung bieten. Diese integrierten Dienstprogramme erleichtern das Codieren, Debuggen, Testen, Profilieren und Optimieren von Webanwendungen und bieten wertvolle Einblicke in die Leistung, Zugänglichkeit und Sicherheit von Webseiten.

Frontend Browser DevTools bieten eine Reihe integrierter Module, die verschiedene Aspekte der Frontend-Entwicklung abdecken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden:

1. Elemente-Panel – Es ermöglicht Entwicklern, die HTML- und CSS-Struktur einer Webseite in Echtzeit zu überprüfen und zu ändern und so Layout-, Design- und Rendering-Probleme zu identifizieren. Im Elementbereich können auch Boxmodelleigenschaften, berechnete Stile, Ereignis-Listener usw. für ausgewählte Elemente angezeigt werden. Dieses Echtzeit-Feedback ist für Designer und Entwickler von unschätzbarem Wert, damit sie schneller an ihrem Design und ihren Stylesheets arbeiten können.

2. Konsolenbereich – Bietet einen Konsolenbereich, in dem Entwickler Live-Protokolle, Fehler, Warnungen und andere Diagnoseinformationen anzeigen können, die von im Browser ausgeführtem JavaScript-Code generiert werden. Die Konsole kann zur Interaktion mit der JavaScript-Laufzeitumgebung und zur Ausführung beliebiger JavaScript-Ausdrücke verwendet werden, was bei Debugging-Aufgaben sehr hilfreich ist.

3. Netzwerk-Panel – Es ermöglicht Entwicklern die Visualisierung und Analyse aller von einer Webseite gestellten Netzwerkanfragen, einschließlich Details wie Anfrage- und Antwortheader, HTTP-Methoden, Statuscodes, Nutzlasten und Zeitinformationen. Diese Informationen sind von entscheidender Bedeutung, um Leistungsengpässe aufzuspüren, Seitenlademuster zu analysieren und die Anwendungsbereitstellung durch die Identifizierung langsamer oder redundanter Anforderungen zu optimieren, die Asset-Bereitstellung zu optimieren usw.

4. Quellen-Panel – Es bietet Entwicklern einen umfassenden Datei- und Code-Editor für die Arbeit mit Frontend-Assets wie HTML-, CSS- und JavaScript-Dateien, entweder direkt oder über Quellkarten im Fall von transpiliertem oder minimiertem Code. Es unterstützt auch erweiterte Funktionen wie Haltepunkte, schrittweises Debuggen, Überwachungsausdrücke und Aufrufstapel, die für das Debuggen komplexer JavaScript-Anwendungen unerlässlich sind.

5. Leistungsbereich – Ermöglicht Entwicklern die Aufzeichnung und Analyse von Laufzeitleistungsdaten für eine Webseite, einschließlich Rendering, Layout, Skripterstellung und Netzwerkaktivität. Entwickler können Leistungsengpässe in ihren Anwendungen erkennen, indem sie Zeitleistenereignisse, Flammendiagramme und Aufrufbäume visualisieren, die detaillierte Einblicke in die Art und Weise bieten, wie die Anwendung Systemressourcen erwirbt und nutzt.

6. Speicherbereich – Bietet Tools zum Erfassen und Analysieren von Speichernutzungs- und Zuordnungsmustern einer Webseite, einschließlich Heap-Snapshots, Objektzuordnungszeitplänen, Garbage-Collection-Aktivitäten usw. Durch die Analyse von Speicherprofilen können Entwickler Speicherlecks oder andere Ineffizienzen identifizieren und beheben, die sich negativ auf die Anwendungsleistung und das Benutzererlebnis auswirken.

7. Anwendungsbereich – Ermöglicht Entwicklern Zugriff auf anwendungsspezifische Daten und Konfigurationen wie Cookies, lokalen und Sitzungsspeicher, indizierte DB-Instanzen, Cache-Speicher, Servicemitarbeiter, Manifestdateien und mehr. Entwickler können diese Datensätze überprüfen und ändern, um das Testen, Debuggen und Optimieren des Anwendungsstatus zu erleichtern.

8. Sicherheitsbereich – Bietet einen Überblick über den Sicherheitsstatus einer Webseite, einschließlich des Status von HTTPS-Zertifikaten, Warnungen zu gemischten Inhalten und anderer sicherheitsrelevanter Informationen. Entwickler können dieses Panel nutzen, um potenzielle Sicherheitsprobleme oder Schwachstellen in ihrer Anwendung besser zu verstehen und geeignete Maßnahmen zu deren Behebung zu ergreifen.

9. Barrierefreiheitspanel – Es hilft Entwicklern, die Barrierefreiheitsaspekte einer Webseite zu analysieren, wie z. B. ARIA-Attribute, Farbkontraste, Fokusreihenfolge und mehr. Entwickler können diese Informationen nutzen, um sicherzustellen, dass ihre Anwendungen mit Best Practices für Barrierefreiheit erstellt werden und Benutzer mit unterschiedlichen Fähigkeiten bedienen.

Die Einführung der Frontend Browser DevTools in der Webentwicklungs-Community ist weit verbreitet und diese Tools sind für Entwickler, die sich auf sie verlassen, um schneller und effizienter zu arbeiten, unverzichtbar geworden. Laut der von Stack Overflow durchgeführten Entwicklerumfrage 2021 verwenden erstaunliche 88,6 % der professionellen Entwickler regelmäßig integrierte Browser-DevTools für ihre Entwicklungsaufgaben.

