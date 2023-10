Federatieve identiteit

Federated Identity verwijst, in de context van gebruikersauthenticatie, naar een methode voor het koppelen en beheren van de digitale identiteiten en authenticatiereferenties van gebruikers op verschillende websites, applicaties en netwerkplatforms. Het maakt het naadloos en veilig delen van gebruikersprofielen, attributen en andere relevante informatie mogelijk tussen verschillende domeinen die deel uitmaken van de federatie. Federated Identity Management (FIM)-systemen helpen bedrijven en dienstverleners bij het stroomlijnen van gebruikersauthenticatie en -autorisatie, terwijl ze de last van het omgaan met meerdere accounts en het onthouden van talloze wachtwoorden voor hun gebruikers verminderen, waardoor de gebruikerservaring wordt verbeterd.

Terwijl de digitale sfeer zich blijft ontwikkelen en uitbreiden, is de noodzaak voor het beheren van meerdere identiteiten belangrijker dan ooit geworden. Een groeiend aantal toepassingen en diensten vereisen dat gebruikers verschillende accounts en authenticatiereferenties onderhouden, wat kan leiden tot wachtwoordmoeheid, verminderde productiviteit en aangetaste beveiliging. Volgens een onderzoek van het Ponemon Institute is 51% van de IT-professionals van mening dat het risico op een wachtwoordgerelateerde inbreuk op de beveiliging hoog is, en dat de gemiddelde kosten per verloren of gestolen record in 2021 $164 bedragen.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, biedt Federated Identity Management een krachtige oplossing voor zowel gebruikers als serviceproviders. Door een Single Sign-On (SSO)-mechanisme te implementeren, kunnen gebruikers zichzelf authenticeren bij meerdere applicaties en diensten door slechts één keer in te loggen, met behulp van één enkele set inloggegevens. Dit zorgt niet alleen voor een naadloze en consistente gebruikerservaring, maar vermindert ook het risico op ongeautoriseerde toegang en andere gerelateerde beveiligingsbedreigingen, omdat gebruikers minder snel hun toevlucht nemen tot onveilige praktijken zoals het hergebruiken van wachtwoorden.

Federated Identity kan worden geïmplementeerd met behulp van verschillende open standaarden en protocollen zoals Security Assertion Markup Language (SAML), OAuth en OpenID Connect, die de ruggengraat vormen voor het veilig uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens. Deze protocollen definiëren hoe identiteitsproviders (IdP) en serviceproviders (SP) communiceren, waardoor ze vertrouwensrelaties kunnen opbouwen en gebruikersinformatie kunnen delen.

Een gebruiker kan bijvoorbeeld inloggen op een dienst van derden, zoals sociale media of e-mail, met behulp van de bestaande inloggegevens van een vertrouwde identiteitsprovider zoals Google of Facebook. In dit scenario vertrouwt de externe service, die optreedt als SP, op de IdP om de authenticiteit van de gebruiker te verifiëren en toegang tot de applicatie te verlenen, zonder dat er aanvullende registratie- of authenticatiestappen nodig zijn. De gebruiker profiteert van een gestroomlijnd inlogproces terwijl hij de controle behoudt over de persoonlijke informatie die wordt gedeeld tussen de SP en de IdP.

AppMaster, een krachtig platform no-code dat is ontworpen om backend-, web- en mobiele applicaties te creëren, erkent het belang van Federated Identity Management voor de ontwikkeling van moderne applicaties. Met het platform kunnen klanten visueel datamodellen, bedrijfslogica, REST API's en WSS-eindpunten creëren die een veilige en efficiënte identiteitsfederatie tussen verschillende applicaties en services mogelijk maken. Door robuuste FIM-mogelijkheden in hun backend-applicaties op te nemen, stelt AppMaster bedrijven en ontwikkelaars in staat hun gebruikers betere beveiliging en een verbeterde gebruikerservaring te bieden.

Met behulp van de uitgebreide geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) van AppMaster kunnen bedrijven en ontwikkelaars schaalbare en veilige serverbackends, websites, klantportals en native mobiele applicaties bouwen die federatieve identiteit ondersteunen. Met behulp van de door AppMaster gegenereerde applicaties kunnen bedrijven naadloos en efficiënt identiteitsbeheer realiseren op verschillende platforms die communiceren via open protocollen zoals SAML, OAuth en OpenID Connect.

Via het platform van AppMaster wordt de implementatie van Federated Identity Management een eenvoudiger en kosteneffectiever proces, terwijl technische schulden worden geëlimineerd door automatische codegeneratie en applicatieregeneratie. Hierdoor kunnen organisaties van elke omvang hun gebruikers een naadloze en veilige authenticatie-ervaring bieden, waardoor de risico's die gepaard gaan met wachtwoordmoeheid worden verminderd en een hoger niveau van beveiliging en privacy voor hun klanten wordt gehandhaafd.

Uiteindelijk is Federated Identity Management een essentieel onderdeel van de moderne applicatieontwikkeling, waarbij gebruikersauthenticatie en -autorisatie wordt gestroomlijnd en de algehele beveiliging wordt verbeterd. Door het no-code platform van AppMaster te gebruiken, kunnen bedrijven en ontwikkelaars Federated Identity Management snel in hun digitale oplossingen integreren en een verbeterde gebruikerservaring bieden, ondersteund door robuuste beveiliging en schaalbaarheid.