Kullanıcı Kimlik Doğrulaması bağlamında Federe Kimlik, çeşitli web siteleri, uygulamalar ve ağ bağlantılı platformlar genelinde kullanıcıların dijital kimliklerini ve kimlik doğrulama bilgilerini bağlama ve yönetme yöntemini ifade eder. Federasyonun bir parçası olan farklı alanlar arasında kullanıcı profillerinin, niteliklerin ve diğer ilgili bilgilerin kesintisiz ve güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlar. Birleşik Kimlik Yönetimi (FIM) sistemleri, işletmelerin ve hizmet sağlayıcıların kullanıcı kimlik doğrulamasını ve yetkilendirmesini kolaylaştırmasına yardımcı olurken aynı zamanda kullanıcıları için birden fazla hesabı yönetme ve çok sayıda parolayı hatırlama yükünü azaltır ve böylece kullanıcı deneyimini geliştirir.

Dijital alan gelişmeye ve genişlemeye devam ettikçe, birden fazla kimliği yönetme ihtiyacı her zamankinden daha önemli hale geldi. Giderek artan sayıda uygulama ve hizmet, kullanıcıların farklı hesapları ve kimlik doğrulama bilgilerini korumasını gerektirir; bu da parola yorgunluğuna, üretkenliğin azalmasına ve güvenliğin tehlikeye atılmasına neden olabilir. Ponemon Institute araştırmasına göre BT profesyonellerinin %51'i şifreyle ilgili güvenlik ihlali riskinin yüksek olduğuna ve 2021'de kaybolan veya çalınan kayıt başına ortalama maliyetin 164 dolar olduğuna inanıyor.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için Federasyon Kimlik Yönetimi hem kullanıcılar hem de hizmet sağlayıcılar için güçlü bir çözüm sunar. Kullanıcılar, Tek Oturum Açma (SSO) mekanizmasını uygulayarak, tek bir kimlik bilgisi kümesi kullanarak yalnızca bir kez oturum açarak birden fazla uygulama ve hizmette kimliklerini doğrulayabilirler. Bu yalnızca kesintisiz ve tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların parolaları yeniden kullanma gibi güvenli olmayan uygulamalara başvurma olasılığını azalttığı için yetkisiz erişim ve diğer ilgili güvenlik tehditleri riskini de azaltır.

Federe Kimlik, kimlik doğrulama ve yetkilendirme verilerinin güvenli bir şekilde alışverişi için omurga sağlayan Güvenlik Onaylama İşaretleme Dili (SAML), OAuth ve OpenID Connect gibi çeşitli açık standartlar ve protokollerin yardımıyla uygulanabilir. Bu protokoller, kimlik sağlayıcıların (IdP) ve hizmet sağlayıcıların (SP) nasıl iletişim kurduğunu tanımlayarak güven ilişkileri kurmalarına ve kullanıcı bilgilerini paylaşmalarına olanak tanır.

Örneğin bir kullanıcı, Google veya Facebook gibi güvenilir bir kimlik sağlayıcının mevcut kimlik bilgilerini kullanarak sosyal medya veya e-posta gibi bir üçüncü taraf hizmetinde oturum açabilir. Bu senaryoda, SP görevi gören üçüncü taraf hizmeti, ek kayıt veya kimlik doğrulama adımlarına gerek kalmadan kullanıcının kimliğini doğrulamak ve uygulamaya erişim izni vermek için IdP'ye güvenir. Kullanıcı, SP ile IdP arasında paylaşılan kişisel bilgiler üzerindeki kontrolü korurken, kolaylaştırılmış bir oturum açma sürecinden yararlanır.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış güçlü no-code bir platform olan AppMaster, modern uygulama geliştirme için Birleşik Kimlik Yönetiminin öneminin farkındadır. Platform, müşterilerin çeşitli uygulamalar ve hizmetler arasında güvenli ve verimli kimlik federasyonunu kolaylaştıran veri modellerini, iş mantığını, REST API'lerini ve WSS Uç Noktalarını görsel olarak oluşturmasına olanak tanır. AppMaster, güçlü FIM yeteneklerini arka uç uygulamalarına dahil ederek işletmelerin ve geliştiricilerin kullanıcılarına daha iyi güvenlik ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunmalarına olanak tanır.

Şirketler ve geliştiriciler, AppMaster kapsamlı entegre geliştirme ortamını (IDE) kullanarak ölçeklenebilir ve güvenli sunucu arka uçları, web siteleri, müşteri portalları ve birleşik kimliği destekleyen yerel mobil uygulamalar oluşturabilirler. AppMaster oluşturduğu uygulamaların yardımıyla işletmeler, SAML, OAuth ve OpenID Connect gibi açık protokoller aracılığıyla iletişim kuran çeşitli platformlarda kesintisiz ve verimli kimlik yönetimi elde edebilir.

AppMaster platformu aracılığıyla, Federasyon Kimlik Yönetimi'nin uygulanması daha basit ve uygun maliyetli bir süreç haline gelirken, otomatik kod oluşturma ve uygulama yeniden oluşturma yoluyla teknik borçları da ortadan kaldırır. Sonuç olarak, her büyüklükteki kuruluş, kullanıcılarına kesintisiz ve güvenli bir kimlik doğrulama deneyimi sunarak, parola yorgunluğuyla ilişkili riskleri azaltabilir ve müşterileri için daha yüksek düzeyde güvenlik ve gizlilik sağlayabilir.

Sonuçta Federasyon Kimlik Yönetimi, modern uygulama geliştirmenin önemli bir bileşenidir; kullanıcı kimlik doğrulamasını ve yetkilendirmesini kolaylaştırır ve genel güvenliği artırır. İşletmeler ve geliştiriciler, AppMaster no-code platformunu kullanarak Federasyon Kimlik Yönetimi'ni hızla dijital çözümlerine dahil edebilir ve sağlam güvenlik ve ölçeklenebilirlik ile desteklenen gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunabilir.