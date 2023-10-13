🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

ОАутент

13, окт. 2023

OAuth (открытая авторизация) — это открытый стандарт аутентификации и авторизации пользователей, обычно используемый в контексте веб-, мобильных и серверных приложений. Это широко распространенный протокол, который позволяет сторонним приложениям получать доступ к защищенным ресурсам пользователей, размещенным в других системах, без необходимости передавать конфиденциальные учетные данные, такие как имя пользователя и пароль. OAuth стремится обеспечить безопасный и оптимизированный процесс аутентификации, улучшая взаимодействие с пользователем и снижая риски, связанные с обработкой конфиденциальных данных.

Платформа OAuth позволяет создавать токены доступа, которые представляют собой уникальные и временные учетные данные, предоставляющие стороннему приложению ограниченные разрешения на взаимодействие с защищенными ресурсами пользователя. Это позволяет пользователям сохранять контроль над своими данными путем явного разрешения разрешений, запрашиваемых сторонним приложением, в то время как само приложение получает безопасный и стандартизированный метод доступа к необходимым ресурсам без непосредственной обработки учетных данных пользователя.

Последняя версия стандарта OAuth 2.0 поддерживается крупными технологическими компаниями и платформами, такими как Facebook, Google и Microsoft. По данным Cloud Security Alliance, около 93% веб-приложений используют OAuth для аутентификации пользователей, что представляет собой существенный сдвиг в отрасли в сторону принятия безопасных и удобных для пользователя методов аутентификации.

OAuth имеет гибкую архитектуру, позволяющую адаптировать и поддерживать различные типы приложений, платформ и требований безопасности. Стандарт предоставляет четыре различных типа разрешений (код авторизации, неявное, пароль и учетные данные клиента), которые можно выбрать в зависимости от варианта использования приложения и потребностей безопасности. Каждый тип гранта представляет собой конкретный метод получения токена доступа, соответствующий широкому спектру сценариев применения, встречающихся на практике.

В контексте no-code платформы AppMaster OAuth можно легко интегрировать в создаваемые веб-, мобильные и серверные приложения. Благодаря интуитивно понятным инструментам визуального проектирования AppMaster и поддержке основных поставщиков OAuth клиенты могут быстро настроить безопасные потоки аутентификации для своих пользователей, сосредоточившись на своих основных бизнес-процессах, а не на низкоуровневых деталях аутентификации и авторизации пользователей. Кроме того, используя мощный набор инструментов и функций, предлагаемых AppMaster, клиенты могут легко создавать и управлять схемой базы данных, бизнес-процессами и endpoints API, извлекая при этом выгоду из неотъемлемой безопасности и масштабируемости, обеспечиваемых стандартом OAuth.

OAuth играет решающую роль в повышении уровня безопасности приложений, ограничивая поверхность атаки и снижая риски, связанные с хранением и управлением конфиденциальными учетными данными пользователей. Кроме того, передав процесс аутентификации доверенному поставщику OAuth, разработчики приложений могут использовать существующие меры безопасности поставщика, такие как многофакторная аутентификация (MFA) и аутентификация на основе рисков, что еще больше повышает общую безопасность и снижает вероятность несанкционированного доступа. к пользовательским данным.

Одним из примеров реализации OAuth является функция «Войти через Google», обычно встречающаяся на многих веб-сайтах и ​​в приложениях. Пользователи, которые решают войти в систему, используя свою учетную запись Google, перенаправляются на страницу, размещенную в Google, где они проходят аутентификацию и авторизуют запрошенные разрешения. После успешной авторизации Google выдает токен доступа, содержащий запрошенные разрешения для приложения. Затем приложение может использовать этот токен доступа для доступа к информации и ресурсам пользователя в рамках предоставленных разрешений, при этом учетные данные пользователя остаются надежно сохраненными в Google.

OAuth представляет собой значительный прогресс в области аутентификации и авторизации пользователей, предоставляя безопасный, стандартизированный и удобный метод, позволяющий приложениям получать доступ к защищенным ресурсам от имени пользователей. Используя OAuth с no-code платформой AppMaster, разработчики могут быстро создавать и развертывать мощные, масштабируемые и безопасные приложения, отвечающие растущим требованиям современного бизнеса, обеспечивая защиту конфиденциальных пользовательских данных и ресурсов во все более взаимосвязанной и управляемой данными среде. мир.

Изучите больше терминов:
Авторизация Аутентификация пользователя Биометрические данные Войти Выход Двухфакторная аутентификация (2FA) Единый вход (SSO) Коды восстановления Многофакторная аутентификация (MFA) Неявное предоставление Одноразовый пароль на основе времени (TOTP) Портал авторизации Поставщик удостоверений (IdP) Служба проверки личности Соль Федеративная идентификация

Похожие статьи

Как масштабировать мобильные приложения с помощью WebSocket?
date 27, окт. 2023 clock 7 мин
Как масштабировать мобильные приложения с помощью WebSocket?
Узнайте, как масштабировать мобильные приложения с помощью технологии WebSocket, погрузитесь во внутреннюю работу соединений WebSocket и изучите рекомендации по развитию приложений.
Mobile App
Как WebSocket может улучшить приложения для чата в реальном времени?
date 26, окт. 2023 clock 6 мин
Как WebSocket может улучшить приложения для чата в реальном времени?
Узнайте, как технология WebSocket улучшает приложения для чата в реальном времени, ее преимущества и как использовать WebSocket для создания мощных чат-приложений с помощью AppMaster.
API Web App Mobile App
Основные компоненты и функции WebSocket API
date 26, окт. 2023 clock 7 мин
Основные компоненты и функции WebSocket API
Погрузитесь в API WebSocket, его основные компоненты и функции и узнайте о его потенциальных преимуществах для разработчиков и пользователей в различных приложениях.
API IoT Software
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь