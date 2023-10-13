OAuth (открытая авторизация) — это открытый стандарт аутентификации и авторизации пользователей, обычно используемый в контексте веб-, мобильных и серверных приложений. Это широко распространенный протокол, который позволяет сторонним приложениям получать доступ к защищенным ресурсам пользователей, размещенным в других системах, без необходимости передавать конфиденциальные учетные данные, такие как имя пользователя и пароль. OAuth стремится обеспечить безопасный и оптимизированный процесс аутентификации, улучшая взаимодействие с пользователем и снижая риски, связанные с обработкой конфиденциальных данных.

Платформа OAuth позволяет создавать токены доступа, которые представляют собой уникальные и временные учетные данные, предоставляющие стороннему приложению ограниченные разрешения на взаимодействие с защищенными ресурсами пользователя. Это позволяет пользователям сохранять контроль над своими данными путем явного разрешения разрешений, запрашиваемых сторонним приложением, в то время как само приложение получает безопасный и стандартизированный метод доступа к необходимым ресурсам без непосредственной обработки учетных данных пользователя.

Последняя версия стандарта OAuth 2.0 поддерживается крупными технологическими компаниями и платформами, такими как Facebook, Google и Microsoft. По данным Cloud Security Alliance, около 93% веб-приложений используют OAuth для аутентификации пользователей, что представляет собой существенный сдвиг в отрасли в сторону принятия безопасных и удобных для пользователя методов аутентификации.

OAuth имеет гибкую архитектуру, позволяющую адаптировать и поддерживать различные типы приложений, платформ и требований безопасности. Стандарт предоставляет четыре различных типа разрешений (код авторизации, неявное, пароль и учетные данные клиента), которые можно выбрать в зависимости от варианта использования приложения и потребностей безопасности. Каждый тип гранта представляет собой конкретный метод получения токена доступа, соответствующий широкому спектру сценариев применения, встречающихся на практике.

В контексте no-code платформы AppMaster OAuth можно легко интегрировать в создаваемые веб-, мобильные и серверные приложения. Благодаря интуитивно понятным инструментам визуального проектирования AppMaster и поддержке основных поставщиков OAuth клиенты могут быстро настроить безопасные потоки аутентификации для своих пользователей, сосредоточившись на своих основных бизнес-процессах, а не на низкоуровневых деталях аутентификации и авторизации пользователей. Кроме того, используя мощный набор инструментов и функций, предлагаемых AppMaster, клиенты могут легко создавать и управлять схемой базы данных, бизнес-процессами и endpoints API, извлекая при этом выгоду из неотъемлемой безопасности и масштабируемости, обеспечиваемых стандартом OAuth.

OAuth играет решающую роль в повышении уровня безопасности приложений, ограничивая поверхность атаки и снижая риски, связанные с хранением и управлением конфиденциальными учетными данными пользователей. Кроме того, передав процесс аутентификации доверенному поставщику OAuth, разработчики приложений могут использовать существующие меры безопасности поставщика, такие как многофакторная аутентификация (MFA) и аутентификация на основе рисков, что еще больше повышает общую безопасность и снижает вероятность несанкционированного доступа. к пользовательским данным.

Одним из примеров реализации OAuth является функция «Войти через Google», обычно встречающаяся на многих веб-сайтах и ​​в приложениях. Пользователи, которые решают войти в систему, используя свою учетную запись Google, перенаправляются на страницу, размещенную в Google, где они проходят аутентификацию и авторизуют запрошенные разрешения. После успешной авторизации Google выдает токен доступа, содержащий запрошенные разрешения для приложения. Затем приложение может использовать этот токен доступа для доступа к информации и ресурсам пользователя в рамках предоставленных разрешений, при этом учетные данные пользователя остаются надежно сохраненными в Google.

OAuth представляет собой значительный прогресс в области аутентификации и авторизации пользователей, предоставляя безопасный, стандартизированный и удобный метод, позволяющий приложениям получать доступ к защищенным ресурсам от имени пользователей. Используя OAuth с no-code платформой AppMaster, разработчики могут быстро создавать и развертывать мощные, масштабируемые и безопасные приложения, отвечающие растущим требованиям современного бизнеса, обеспечивая защиту конфиденциальных пользовательских данных и ресурсов во все более взаимосвязанной и управляемой данными среде. мир.