Com o objetivo de simplificar o processo de credenciação e conformidade dos cuidados de saúde, Verifiable, está atualmente a centrar-se na verificação dos antecedentes, aptidões e níveis de competência dos prestadores. A empresa angariou com sucesso 27 milhões de dólares numa ronda de financiamento da Série B, o que levou a um impulso significativo na evolução do software de gestão de redes de fornecedores.

Craft Ventures A empresa de software de gestão de redes de fornecedores de serviços de telecomunicações, Inc., emergiu como a primeira classificada nesta ronda de financiamento, com a participação ativa de Highland Capital Partners, 137 Ventures, Cooley, e de investidores anteriores como The Altman Fund e Struck Capital.

Este estabelecimento com sede em Austin chamou a atenção desde os picos de financiamento que se seguiram à sua fundação em 2020. Com o financiamento da Série A de US $ 17 milhões gerado em 2021 e o financiamento inicial de US $ 3 milhões no ano de seu surgimento, a Verifiable agora possui um acúmulo total de fundos de US $ 47 milhões.

Adotando uma abordagem proativa, a Verifiable integrou APIs com tecnologia de verificação em tempo real em suas operações. A ideia é permitir que as organizações de saúde agilizem o credenciamento tipicamente prolongado de fornecedores, reduzindo-o radicalmente para alguns dias. Consequentemente, automatiza a rede de fornecedores para pagadores e fornecedores, aderindo à conformidade regulamentar e à eficiência operacional, ao mesmo tempo que contém os custos.

Apesar da desaceleração do mercado, a Verifiable excedeu suas metas de receita e manteve uma eficiência de capital robusta em 2023, disse o cofundador e CEO, Nick Macario. Ele acrescentou ainda que a caraterística distintiva da solução da Verifiable atraiu inerentemente o interesse dos investidores, tornando-se um momento adequado para continuar a se aprofundar no negócio e manter sua vantagem sobre seus concorrentes.

No último ano, a Verifiable redireccionou o seu foco para os clientes empresariais, integrando com sucesso o Humana como cliente. Além disso, uma colaboração com Salesforce impulsionou o lançamento de várias ferramentas de gestão de redes empresariais na plataforma Salesforce e uma extensão das ofertas de verificação e de dados de fornecedores.

Juntamente com estas conquistas, a Verifiable aumentou o crescimento da empresa, quase duplicando o número de funcionários e a base de clientes. A nova clientela inclui empresas como Lifestance, Zelis, Lyra Health, Modern Health, Wheel, e Grow Therapy. Como resultado, a organização observou um aumento de três vezes na sua receita.

Macário pretende aumentar a sua equipa, predominantemente no segmento go-to-market. Além disso, ele está empenhado em expandir a linha de produtos da Verifiable, bem como a parceria com a Salesforce. Ele aspira a continuar a aumentar os produtos empresariais e a base de clientes, ao mesmo tempo que fornece um valor robusto para várias organizações de saúde. Ele também enfatizou o foco na eficiência operacional e no progresso em direção à lucratividade.

