Met het doel om het credentialing- en complianceproces in de gezondheidszorg te stroomlijnen, richt Verifiable zich momenteel op het verifiëren van de achtergrondgegevens, vaardigheden en competentieniveaus van providers. Het bedrijf heeft met succes 27 miljoen dollar opgehaald in een Serie B-financieringsronde, wat leidt tot een aanzienlijke impuls in de evolutie van software voor providernetwerkbeheer.

Craft Ventures kwam naar voren als de koploper in deze financieringsronde, met actieve deelname van Highland Capital Partners, 137 Ventures, Cooley, en eerdere investeerders zoals The Altman Fund en Struck Capital.

Dit in Austin gevestigde bedrijf heeft de aandacht getrokken sinds de financieringspieken die volgden op de oprichting in 2020. Met een Serie A-financiering van $ 17 miljoen gegenereerd in 2021 en een initiële zaaifinanciering van $ 3 miljoen in het jaar van oprichting, kan Verifiable nu bogen op een totale fondsaccumulatie van $ 47 miljoen.

Met een proactieve benadering heeft Verifiable API's met realtime verificatietechnologie geïntegreerd in hun activiteiten. Het idee is om organisaties in de gezondheidszorg in staat te stellen de doorgaans langdurige credentialing van leveranciers te versnellen en radicaal terug te brengen tot een paar dagen. Hierdoor wordt het netwerk van zorgverleners geautomatiseerd voor betalers en zorgverleners, met naleving van de regelgeving en operationele efficiëntie, terwijl de kosten binnen de perken blijven.

Ondanks de neergang in de markt heeft Verifiable zijn omzetdoelstellingen overtroffen en een robuuste kapitaalefficiëntie behouden in 2023, aldus medeoprichter en CEO, Nick Macario. Hij voegde er verder aan toe dat de onderscheidende kenmerken van Verifiable's oplossing inherent de interesse van investeerders trokken, waardoor het een geschikt moment was om verder te graven in het bedrijf en hun voorsprong op hun concurrenten te behouden.

In het afgelopen jaar heeft Verifiable zijn focus verlegd naar zakelijke klanten, door met succes Humana als klant aan te nemen. Daarnaast heeft een samenwerking met Salesforce geleid tot de release van verschillende enterprise netwerk management tools op het Salesforce-platform en een uitbreiding van het aanbod van verificatie- en providergegevens.

Naast deze prestaties verhoogde Verifiable de groei van het bedrijf, met bijna een verdubbeling van het aantal werknemers en het klantenbestand. De nieuwe klantenkring bestaat uit bedrijven als Lifestance, Zelis, Lyra Health, Modern Health, Wheel, en Grow Therapy. Als gevolg daarvan zag de organisatie haar inkomsten verdrievoudigen.

Macario wil zijn team versterken, voornamelijk in het go-to-market segment. Daarnaast is hij erop gebrand om de productlijn van Verifiable en de samenwerking met Salesforce uit te breiden. Hij streeft naar een verdere groei van zijn zakelijke producten en klantenbestand, terwijl hij tegelijkertijd robuuste waarde wil bieden aan verschillende organisaties in de gezondheidszorg. Hij benadrukte ook de focus op operationele efficiëntie en vooruitgang op weg naar winstgevendheid.

