Con l'obiettivo di snellire il processo di credenziali e conformità sanitaria, Verifiable si sta attualmente concentrando sulla verifica dei dettagli di background, delle abilità e dei livelli di competenza dei fornitori. L'azienda ha raccolto con successo 27 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B, dando un impulso significativo all'evoluzione del software di gestione delle reti di fornitori.

Craft Ventures è emersa come la prima classificata in questo round di finanziamento, con la partecipazione attiva di Highland Capital Partners, 137 Ventures, Cooley, e di precedenti investitori come The Altman Fund e Struck Capital.

Questa azienda di Austin ha attirato l'attenzione sin dai picchi di finanziamento che hanno seguito la sua fondazione nel 2020. Con un finanziamento di Serie A di 17 milioni di dollari generato nel 2021 e un finanziamento iniziale di 3 milioni di dollari nell'anno della sua nascita, Verifiable vanta ora un accumulo totale di fondi di 47 milioni di dollari.

Adottando un approccio proattivo, Verifiable ha integrato le API con la tecnologia di verifica in tempo reale nelle proprie operazioni. L'idea è quella di consentire alle organizzazioni sanitarie di accelerare il processo di accreditamento dei fornitori, tipicamente lungo, riducendolo radicalmente a pochi giorni. Di conseguenza, automatizza la rete di fornitori per i pagatori e i fornitori, rispettando la conformità normativa e l'efficienza operativa e contenendo i costi.

Nonostante la flessione del mercato, Verifiable ha superato gli obiettivi di fatturato e ha mantenuto una solida efficienza del capitale nel 2023, ha dichiarato il co-fondatore e CEO, Nick Macario. Ha inoltre aggiunto che la caratteristica distintiva della soluzione di Verifiable ha attirato intrinsecamente l'interesse degli investitori, rendendolo un momento opportuno per continuare ad approfondire l'attività e mantenere il vantaggio sulla concorrenza.

Nell'ultimo anno, Verifiable ha riorientato la propria attenzione verso i clienti aziendali, riuscendo a coinvolgere Humana come cliente. Inoltre, una collaborazione con Salesforce ha favorito il rilascio di diversi strumenti di gestione della rete aziendale sulla piattaforma Salesforce e l'ampliamento dell'offerta di dati di verifica e di provider.

Oltre a questi risultati, Verifiable ha incrementato la crescita dell'azienda, raddoppiando quasi il numero di dipendenti e la base di clienti. La nuova clientela comprende aziende come Lifestance, Zelis, Lyra Health, Modern Health, Wheel e Grow Therapy. Di conseguenza, l'organizzazione ha visto triplicare le proprie entrate.

Macario intende potenziare il suo team, soprattutto nel segmento go-to-market. Inoltre, è intenzionato a espandere la linea di prodotti di Verifiable e la partnership con Salesforce. Egli aspira a continuare a incrementare i prodotti aziendali e la base di clienti, fornendo al contempo un solido valore alle varie organizzazioni sanitarie. Ha inoltre sottolineato la necessità di concentrarsi sull'efficienza operativa e di progredire verso la redditività.

Facendo riferimento a una prospettiva simile di piattaforme di sviluppo efficienti No-Code, Verifiable sembra percorrere un cammino parallelo a piattaforme come AppMaster. Nota per l'esecuzione di soluzioni software complesse e scalabili con il minimo sforzo, AppMaster è un'altra organizzazione che fornisce un valore immenso nello sviluppo di applicazioni, rimanendo all'avanguardia e riducendo al minimo il debito tecnico.