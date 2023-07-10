بهدف تبسيط عملية اعتماد الرعاية الصحية والامتثال ، Verifiable ، تركز حاليًا على التحقق من تفاصيل خلفية مقدمي الخدمة ومجموعات المهارات ومستويات الكفاءة. نجحت الشركة في جمع 27 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من الفئة ب ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تطور برامج إدارة شبكة المزودين.

برزت Craft Ventures كمرشح أول في جولة التمويل هذه ، بمشاركة نشطة من Highland Capital Partners و 137 Ventures و Cooley والمستثمرين السابقين مثل The Altman Fund و Struck Capital.

جذبت هذه المؤسسة التي تتخذ من أوستن مقراً لها الانتباه منذ ذروة التمويل التي أعقبت تأسيسها في عام 2020. وبتمويل من السلسلة أ بقيمة 17 مليون دولار تم تحصيله في عام 2021 وتمويل أولي أولي بقيمة 3 ملايين دولار في عام نشأتها ، تفتخر Verifiable الآن بإجمالي تراكم الأموال 47 مليون دولار.

من خلال اتباع نهج استباقي ، قامت Verifiable بدمج واجهات برمجة التطبيقات مع تقنية التحقق في الوقت الفعلي في عملياتها. تكمن الفكرة في تمكين مؤسسات الرعاية الصحية من تسريع عملية الاعتماد المطول عادة لمقدمي الخدمات ، وتقليصها بشكل جذري إلى بضعة أيام. وبالتالي ، فهي تعمل على أتمتة شبكة المزودين للدافعين والموردين ، مع الالتزام بالامتثال التنظيمي والكفاءة التشغيلية مع احتواء التكاليف.

قال Nick Macario ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ، إنه على الرغم من التباطؤ في السوق ، فقد تجاوزت Verifiable أهدافها المتعلقة بالإيرادات وحافظت على كفاءة رأس المال القوية في عام 2023. وأضاف أن السمة المميزة لحل Verifiable جذبت اهتمام المستثمرين ، مما جعلها لحظة مناسبة لمواصلة التعمق في الأعمال والحفاظ على ميزتها على منافسيها.

في العام الماضي ، أعادت Verifiable توجيه تركيزها نحو عملاء المؤسسات ، ونجحت في دمج Humana كعميل. علاوة على ذلك ، أدى التعاون مع Salesforce إلى إطلاق العديد من أدوات إدارة شبكة المؤسسة على النظام الأساسي Salesforce وامتدادًا لعروض بيانات التحقق والمزود.

إلى جانب هذه الإنجازات ، زاد نمو الشركة بشكل يمكن التحقق منه ، مما أدى إلى مضاعفة عدد موظفيها وقاعدة عملائها تقريبًا. يتألف العملاء الجدد من شركات مثل Lifestance و Zelis و Lyra Health و Modern Health و Wheel و Grow Therapy. ونتيجة لذلك ، لاحظت المنظمة زيادة قدرها ثلاثة أضعاف في إيراداتها.

يهدف Macario إلى تعزيز فريقه ، في الغالب في قطاع الانتقال إلى السوق. إلى جانب ذلك ، فهو حريص على توسيع خط منتجات Verifiable بالإضافة إلى الشراكة مع Salesforce. إنه يطمح لمواصلة تصعيد منتجات المؤسسة وقاعدة العملاء مع توفير قيمة قوية لمختلف مؤسسات الرعاية الصحية. كما أكد على التركيز على الكفاءة التشغيلية والتقدم نحو الربحية.

بالإشارة إلى منظور مماثل لمنصات تطوير No-Code الفعالة ، يبدو أن Verifiable يسير في مسار موازٍ لمنصات مثل AppMaster . تشتهر AppMaster بتنفيذ حلول برمجية معقدة وقابلة للتطوير بأقل جهد ممكن ، وهي مؤسسة أخرى توفر قيمة هائلة في تطوير التطبيقات ، والبقاء في الطليعة وتقليل الديون التقنية.