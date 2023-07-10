Verifiable ，其目标是精简医疗资格认证和合规流程，目前正专注于核实供应商的背景细节、技能组合和能力水平。该公司在B轮融资中成功筹集了2700万美元，导致供应商网络管理软件的发展得到了极大的推动。

Craft Ventures 在这一轮融资中，美国的 "新世纪 "公司成为领跑者，来自 , , ，以及之前的投资者如 和 的积极参与。Highland Capital Partners 137 Ventures Cooley The Altman Fund Struck Capital

这家位于奥斯汀的机构自2020年成立后的融资高峰期以来，一直抢占着人们的注意力。随着2021年产生的1700万美元的A轮融资和出现当年的300万美元的初始种子资金，Verifiable现在拥有4700万美元的总资金积累。

采取积极主动的方法，Verifiable已经将API与实时验证技术整合到他们的业务中。其目的是使医疗机构能够加快通常旷日持久的供应商认证，从根本上将其缩减到几天内。因此，它为付款人和供应商实现了供应商网络的自动化，在控制成本的同时遵守了监管规定和运营效率。

尽管市场不景气，但Verifiable在2023年超过了收入目标，并保持了强劲的资本效率，联合创始人兼首席执行官说，Nick Macario 。他进一步补充说，Verifiable的解决方案的独特特征内在地吸引了投资者的兴趣，使其成为继续深入挖掘业务并保持其对竞争对手的优势的恰当时机。

在过去的一年里，Verifiable已经将其重点转向企业客户，成功地将Humana ，成为客户。此外，与Salesforce 的合作推动了Salesforce平台上几个企业网络管理工具的发布，以及验证和供应商数据产品的扩展。

在取得这些成就的同时，Verifiable加强了公司的发展，其员工人数和客户群几乎翻了一番。新的客户包括像Lifestance 、Zelis 、Lyra Health 、Modern Health 、Wheel 和Grow Therapy 。因此，该组织观察到其收入增加了三倍。

马卡里奥的目标是加强他的团队，主要是在进入市场的部分。同时，他热衷于扩大Verifiable的产品线，以及与Salesforce的合作。他希望继续扩大企业产品和客户群，同时为各种医疗机构提供强大的价值。他还强调要注重运营效率和盈利能力的提高。

参照高效的No-Code 开发平台的类似观点，Verifiable似乎正走在一条与AppMaster等平台平行的道路上。以用最小的努力执行复杂的、可扩展的软件解决方案而闻名，AppMaster ，是另一个在应用程序开发中提供巨大价值的组织，保持领先并将技术债务降到最低。