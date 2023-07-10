Компания Verifiable, целью которой является оптимизация процесса подтверждения полномочий и соответствия требованиям в сфере здравоохранения, в настоящее время уделяет особое внимание проверке биографических данных поставщиков, их квалификации и уровня компетентности. Компания успешно привлекла 27 миллионов долларов в рамках серии B финансирования, что привело к значительному скачку в развитии программного обеспечения для управления сетью поставщиков.

Craft Ventures Компания стала лидером в этом раунде финансирования при активном участии Highland Capital Partners, 137 Ventures, Cooley, а также предыдущих инвесторов, таких как The Altman Fund и Struck Capital.

Эта базирующаяся в Остине компания привлекла к себе внимание с момента пика финансирования, последовавшего за ее основанием в 2020 году. С финансированием серии А в размере 17 миллионов долларов, полученным в 2021 году, и первоначальным посевным финансированием в размере 3 миллионов долларов в год своего появления, Verifiable теперь может похвастаться общим фондом в 47 миллионов долларов.

Используя проактивный подход, Verifiable интегрировала API с технологией проверки в режиме реального времени в свою деятельность. Идея заключается в том, чтобы позволить медицинским организациям ускорить обычно длительную процедуру подтверждения полномочий поставщиков, радикально сократив ее до нескольких дней. Следовательно, это автоматизирует сеть поставщиков услуг для плательщиков и поставщиков, обеспечивая соблюдение нормативных требований и операционную эффективность при одновременном снижении затрат.

Несмотря на спад на рынке, компания Verifiable превысила целевые показатели выручки и сохранила высокую эффективность использования капитала в 2023 году, сказал соучредитель и генеральный директор Nick Macario. Он также добавил, что отличительные характеристики решения Verifiable изначально привлекли интерес инвесторов, что стало подходящим моментом для дальнейшего углубления в бизнес и сохранения преимущества над конкурентами.

За последний год компания Verifiable переориентировалась на корпоративных клиентов, успешно подключив в качестве клиента компанию Humana. Кроме того, сотрудничество с Salesforce способствовало выпуску нескольких инструментов управления корпоративными сетями на платформе Salesforce и расширению предложений по проверке и предоставлению данных о провайдерах.

Наряду с этими достижениями, Verifiable усилила рост компании, почти удвоив число сотрудников и клиентскую базу. В число новых клиентов вошли такие фирмы, как Lifestance, Zelis, Lyra Health, Modern Health, Wheel, и Grow Therapy. В результате организация отметила трехкратное увеличение доходов.

Макарио намерен усилить свою команду, преимущественно в сегменте go-to-market. Кроме того, он заинтересован в расширении линейки продуктов Verifiable, а также в партнерстве с Salesforce. Он стремится продолжать наращивать корпоративные продукты и клиентскую базу, обеспечивая при этом надежную ценность для различных организаций здравоохранения. Он также подчеркнул, что уделяет особое внимание операционной эффективности и продвижению к прибыльности.

Ссылаясь на аналогичную перспективу эффективных платформ разработки No-Code, Verifiable, похоже, идет по пути, параллельному таким платформам, как AppMaster. Известная исполнением сложных, масштабируемых программных решений с минимальными усилиями, AppMaster является еще одной организацией, которая обеспечивает огромную ценность в разработке приложений, оставаясь впереди кривой и минимизируя технический долг.