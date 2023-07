Dans le but de rationaliser le processus d'accréditation et de conformité des soins de santé, Verifiable, se concentre actuellement sur la vérification des antécédents des prestataires, de leurs aptitudes et de leurs niveaux de compétence. L'entreprise a réussi à lever 27 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série B, ce qui a donné un coup de fouet à l'évolution des logiciels de gestion des réseaux de prestataires.

Craft Ventures L'entreprise s'est imposée comme le leader de ce tour de table, avec la participation active de Highland Capital Partners, 137 Ventures, Cooley, et d'investisseurs antérieurs comme The Altman Fund et Struck Capital.

Cet établissement basé à Austin a attiré l'attention depuis les pics de financement qui ont suivi sa création en 2020. Avec un financement de série A de 17 millions de dollars généré en 2021 et un financement initial de démarrage de 3 millions de dollars l'année de son émergence, Verifiable peut désormais se targuer d'une accumulation totale de fonds de 47 millions de dollars.

Adoptant une approche proactive, Verifiable a intégré des API avec une technologie de vérification en temps réel dans ses opérations. L'idée est de permettre aux organismes de soins de santé d'accélérer le processus d'accréditation des prestataires, généralement long, en le réduisant radicalement à quelques jours. En conséquence, le réseau de prestataires est automatisé pour les payeurs et les prestataires, ce qui permet de respecter la conformité réglementaire et l'efficacité opérationnelle tout en limitant les coûts.

Malgré le ralentissement du marché, Verifiable a dépassé ses objectifs de revenus et a maintenu une solide efficacité du capital en 2023, a déclaré le cofondateur et PDG, Nick Macario. Il a ajouté que la caractéristique distinctive de la solution de Verifiable a intrinsèquement attiré l'intérêt des investisseurs, ce qui en fait un moment propice pour continuer à creuser plus profondément dans l'entreprise et maintenir leur avantage sur leurs concurrents.

Au cours de l'année écoulée, Verifiable a réorienté son attention vers les entreprises clientes, en intégrant avec succès Humana en tant que client. En outre, une collaboration avec Salesforce a permis de lancer plusieurs outils de gestion de réseau d'entreprise sur la plateforme Salesforce et d'étendre les offres de données de vérification et de fournisseur.

Parallèlement à ces réalisations, Verifiable a accéléré la croissance de l'entreprise, doublant presque son nombre d'employés et sa base de clients. La nouvelle clientèle comprend des entreprises telles que Lifestance, Zelis, Lyra Health, Modern Health, Wheel et Grow Therapy. En conséquence, l'organisation a vu son chiffre d'affaires tripler.

M. Macario souhaite renforcer son équipe, principalement dans le segment "go-to-market". Il souhaite également développer la gamme de produits de Verifiable ainsi que le partenariat avec Salesforce. Il aspire à poursuivre l'escalade des produits d'entreprise et de la base de clients tout en fournissant une valeur solide à diverses organisations de soins de santé. Il a également insisté sur la nécessité de se concentrer sur l'efficacité opérationnelle et de progresser vers la rentabilité.

