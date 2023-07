Mit dem Ziel, den Zertifizierungs- und Compliance-Prozess im Gesundheitswesen zu rationalisieren, konzentriert sich Verifiable derzeit auf die Überprüfung des Hintergrunds, der Fähigkeiten und des Kompetenzniveaus der Anbieter. Das Unternehmen hat in einer Serie-B-Finanzierungsrunde erfolgreich 27 Millionen US-Dollar eingeworben, was der Entwicklung von Software für die Verwaltung von Anbieternetzwerken einen deutlichen Schub gegeben hat.

Craft Ventures ging als Spitzenreiter aus dieser Finanzierungsrunde hervor, mit aktiver Beteiligung von Highland Capital Partners, 137 Ventures, Cooley und früheren Investoren wie The Altman Fund und Struck Capital.

Das in Austin ansässige Unternehmen hat seit den Finanzierungsspitzen, die auf seine Gründung im Jahr 2020 folgten, Aufmerksamkeit erregt. Mit einer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 17 Mio. USD im Jahr 2021 und einer anfänglichen Seed-Finanzierung in Höhe von 3 Mio. USD im Jahr der Gründung verfügt Verifiable nun über ein Gesamtvermögen von 47 Mio. USD.

Verifiable verfolgt einen proaktiven Ansatz und hat APIs mit Echtzeit-Verifizierungstechnologie in seinen Betrieb integriert. Die Idee besteht darin, Gesundheitsorganisationen in die Lage zu versetzen, die normalerweise langwierige Zulassung von Leistungserbringern zu beschleunigen und auf wenige Tage zu verkürzen. Folglich wird das Anbieternetzwerk für Kostenträger und Anbieter automatisiert, wobei die Einhaltung von Vorschriften und die betriebliche Effizienz bei gleichzeitiger Kostendämpfung gewährleistet werden.

Trotz des Abschwungs auf dem Markt hat Verifiable seine Umsatzziele übertroffen und eine robuste Kapitaleffizienz im Jahr 2023 beibehalten, sagte Mitbegründer und CEO, Nick Macario. Er fügte hinzu, dass die Besonderheit der Lösung von Verifiable von Natur aus das Interesse der Investoren auf sich zog, so dass dies ein geeigneter Zeitpunkt war, um das Geschäft weiter zu vertiefen und den Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern zu wahren.

Im letzten Jahr hat Verifiable seinen Fokus auf Unternehmenskunden gerichtet und Humana erfolgreich als Kunden gewonnen. Darüber hinaus wurde durch die Zusammenarbeit mit Salesforce die Veröffentlichung mehrerer Tools für das Management von Unternehmensnetzwerken auf der Salesforce-Plattform sowie eine Erweiterung des Angebots an Verifizierungs- und Anbieterdaten vorangetrieben.

Neben diesen Erfolgen steigerte Verifiable das Unternehmenswachstum und verdoppelte nahezu seine Mitarbeiterzahl und seinen Kundenstamm. Zu den neuen Kunden zählen Unternehmen wie Lifestance, Zelis, Lyra Health, Modern Health, Wheel und Grow Therapy. Infolgedessen verzeichnete das Unternehmen einen dreifachen Anstieg seiner Einnahmen.

Macario möchte sein Team vor allem im Go-to-Market-Segment verstärken. Außerdem möchte er die Produktlinie von Verifiable sowie die Partnerschaft mit Salesforce ausbauen. Er ist bestrebt, die Unternehmensprodukte und den Kundenstamm weiter auszubauen und gleichzeitig einen soliden Mehrwert für verschiedene Gesundheitsorganisationen zu schaffen. Er betonte außerdem, dass er sich auf die betriebliche Effizienz und den Fortschritt in Richtung Rentabilität konzentriert.

Unter Bezugnahme auf eine ähnliche Perspektive effizienter No-Code Entwicklungsplattformen scheint Verifiable einen Weg zu beschreiten, der parallel zu Plattformen wie AppMaster verläuft. Bekannt für die Ausführung komplizierter, skalierbarer Softwarelösungen mit minimalem Aufwand, ist AppMaster ein weiteres Unternehmen, das einen immensen Wert in der Anwendungsentwicklung bietet, der Kurve voraus ist und die technische Schuld minimiert.