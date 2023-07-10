Sağlık hizmetleri yetkilendirme ve uyumluluk sürecini düzene sokma hedefiyle Verifiable, şu anda sağlayıcıların arka plan ayrıntılarını, beceri setlerini ve yeterlilik düzeylerini doğrulamaya odaklanıyor. Şirket, B Serisi finansman turunda başarılı bir şekilde 27 milyon $ topladı ve bu, sağlayıcı ağ yönetimi yazılımının evriminde önemli bir artışa yol açtı.

Craft Ventures, Highland Capital Partners, 137 Ventures, Cooley ve The Altman Fund ve Struck Capital gibi eski yatırımcıların aktif katılımıyla bu finansman turunda lider olarak ortaya çıktı.

Austin merkezli bu kuruluş, 2020'de kuruluşunu izleyen finansman zirvelerinden bu yana dikkatleri üzerine çekti. 2021'de oluşturulan 17 milyon ABD Doları tutarındaki A Serisi finansman ve ortaya çıktığı yılda 3 milyon ABD Doları tutarındaki ilk başlangıç ​​finansmanı ile Verificable artık toplam bir fon birikimine sahip olmakla övünüyor. 47 milyon dolar.

Proaktif bir yaklaşım benimseyen Verfiable, API'leri gerçek zamanlı doğrulama teknolojisiyle operasyonlarına entegre etti. Buradaki fikir, sağlık kuruluşlarının sağlayıcıların tipik olarak uzayan akreditasyon sürecini radikal bir şekilde birkaç güne indirerek hızlandırmasını sağlamaktır. Sonuç olarak, maliyetleri kontrol altında tutarken mevzuat uyumluluğuna ve operasyonel verimliliğe bağlı kalarak ödeme yapanlar ve sağlayıcılar için sağlayıcı ağını otomatik hale getirir.

Kurucu ortak ve CEO Nick Macario, pazardaki gerilemeye rağmen, Verfiable'ın gelir hedeflerini aştığını ve 2023'te güçlü sermaye verimliliğini sürdürdüğünü söyledi. Ayrıca, Verificable'ın çözümünün ayırt edici özelliğinin doğası gereği yatırımcıların ilgisini çektiğini ve bu durumun, işi daha derine inmeye devam etmek ve rakiplerine karşı avantajlarını sürdürmek için uygun bir an olduğunu da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz yıl, Verfiable, Humana başarılı bir şekilde müşteri olarak bünyesine katarak kurumsal müşterilere odaklandı. Ayrıca, Salesforce ile yapılan bir işbirliği, Salesforce platformunda çeşitli kurumsal ağ yönetimi araçlarının piyasaya sürülmesini ve doğrulama ve sağlayıcı veri tekliflerinin genişletilmesini sağladı.

Bu başarıların yanı sıra, Verfiable çalışan sayısını ve müşteri tabanını neredeyse ikiye katlayarak şirket büyümesini artırdı. Yeni müşteriler, Lifestance, Zelis, Lyra Health, Modern Health, Wheel ve Grow Therapy gibi firmalardan oluşuyor. Sonuç olarak, kuruluş gelirinde üç kat artış gözlemledi.

Macario, ağırlıklı olarak pazara açılma segmentinde ekibini güçlendirmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra, Verfiable'ın ürün yelpazesini ve Salesforce ile olan ortaklığını genişletmeye hevesli. Çeşitli sağlık kuruluşları için sağlam değer sağlarken, kurumsal ürünleri ve müşteri tabanını artırmaya devam etmeyi hedefliyor. Ayrıca operasyonel verimliliğe ve karlılığa doğru ilerlemeye odaklanmanın altını çizdi.

Verimli No-Code geliştirme platformlarına benzer bir bakış açısına atıfta bulunan Verfiable, AppMaster gibi platformlara paralel bir yolda ilerliyor gibi görünüyor. Karmaşık, ölçeklenebilir yazılım çözümlerini minimum çabayla yürütmesiyle tanınan AppMaster, uygulama geliştirmede çok büyük değer sağlayan, çağın bir adım önünde olan ve teknik borcu en aza indiren başka bir kuruluştur.