Mając na celu usprawnienie procesu uwierzytelniania i zgodności z przepisami opieki zdrowotnej, Verifiable, koncentruje się obecnie na weryfikacji danych podstawowych dostawców, zestawów umiejętności i poziomów kompetencji. Firma z powodzeniem zebrała 27 milionów dolarów w rundzie finansowania serii B, co doprowadziło do znacznego przyspieszenia ewolucji oprogramowania do zarządzania siecią dostawców.

Craft Ventures W tej rundzie finansowania, z aktywnym udziałem Highland Capital Partners, 137 Ventures, Cooley, oraz wcześniejszych inwestorów, takich jak The Altman Fund i Struck Capital.

Ta firma z siedzibą w Austin przyciągnęła uwagę od czasu szczytów finansowania, które nastąpiły po jej założeniu w 2020 roku. Dzięki finansowaniu serii A w wysokości 17 milionów dolarów wygenerowanemu w 2021 roku i początkowemu finansowaniu zalążkowemu w wysokości 3 milionów dolarów w roku jego pojawienia się, Verifiable może się obecnie pochwalić łączną akumulacją funduszy w wysokości 47 milionów dolarów.

Przyjmując proaktywne podejście, firma Verifiable zintegrowała interfejsy API z technologią weryfikacji w czasie rzeczywistym. Pomysł polega na umożliwieniu organizacjom opieki zdrowotnej przyspieszenia typowo długotrwałego uwierzytelniania dostawców, radykalnie skracając go do kilku dni. W rezultacie automatyzuje to sieć dostawców dla płatników i dostawców, przestrzegając zgodności z przepisami i wydajności operacyjnej przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.

Pomimo spowolnienia na rynku, Verifiable przekroczył swoje cele w zakresie przychodów i utrzymał solidną efektywność kapitałową w 2023 r., powiedział współzałożyciel i dyrektor generalny Nick Macario. Dodał również, że charakterystyczna cecha rozwiązania Verifiable z natury przyciągnęła zainteresowanie inwestorów, co czyni ten moment odpowiednim do dalszego pogłębiania działalności i utrzymania przewagi nad konkurencją.

W ciągu ostatniego roku Verifiable przekierowało swoją uwagę na klientów korporacyjnych, z powodzeniem wdrażając Humana jako klienta. Ponadto współpraca z Salesforce przyczyniła się do wydania kilku narzędzi do zarządzania siecią korporacyjną na platformie Salesforce oraz rozszerzenia oferty weryfikacji i danych dostawców.

Oprócz tych osiągnięć, Verifiable zwiększyło rozwój firmy, prawie podwajając liczbę pracowników i bazę klientów. Wśród nowych klientów znalazły się takie firmy jak Lifestance, Zelis, Lyra Health, Modern Health, Wheel i Grow Therapy. W rezultacie organizacja odnotowała trzykrotny wzrost przychodów.

Macario zamierza wzmocnić swój zespół, głównie w segmencie go-to-market. Zależy mu również na rozszerzeniu linii produktów Verifiable, a także na partnerstwie z Salesforce. Aspiruje do dalszej eskalacji produktów korporacyjnych i bazy klientów, zapewniając jednocześnie solidną wartość dla różnych organizacji opieki zdrowotnej. Podkreślił również koncentrację na wydajności operacyjnej i postępach w kierunku rentowności.

Odnosząc się do podobnej perspektywy wydajnych platform programistycznych No-Code, Verifiable wydaje się podążać ścieżką równoległą do platform takich jak AppMaster. Znana z realizacji skomplikowanych, skalowalnych rozwiązań programistycznych przy minimalnym wysiłku, AppMaster jest kolejną organizacją, która zapewnia ogromną wartość w rozwoju aplikacji, wyprzedzając krzywą i minimalizując dług techniczny.