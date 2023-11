Revelação do novo kit de ferramentas de ponta da Sisense acelera a integração de análises em aplicativos

Em um movimento revolucionário para o mundo da tecnologia, a empresa de análise Sisense estreou a prévia pública de seu mais recente kit de ferramentas para desenvolvedores, o Compose SDK for Fusion. Sua principal função é munir os desenvolvedores com os recursos necessários para incorporar perfeitamente recursos analíticos em seus aplicativos, sem a necessidade de criar essas funcionalidades desde o início.

Com este novo kit de ferramentas, Sisense oferece uma abordagem modular para incorporar análises. Ele atende a uma variedade de requisitos analíticos, apresentando componentes para consulta, gráficos e exploração de dados, entre outros.

A empresa vai além ao agrupar esses recursos com documentação robusta, exemplos extensos e outras ferramentas benéficas. A principal intenção por trás dessa configuração abrangente é fornecer aos desenvolvedores uma solução completa para infundir funcionalidades analíticas em seus aplicativos, aumentando assim seu valor e aumentando sua praticidade para os usuários finais.

O Compose SDK for Fusion foi projetado para ser perfeitamente compatível com ferramentas, estruturas e ambientes de desenvolvimento pré-existentes. Essa flexibilidade bem-vinda permite que os desenvolvedores continuem aproveitando sua pilha de tecnologia existente junto com esta nova oferta.

O kit de ferramentas adota uma abordagem modular que prioriza a API, incorporando um design arquitetônico componenteizado. Ayala Michelson, CPO da Sisense, explicou como o desenvolvedor moderno valoriza o controle e as integrações que combinam com suas práticas de desenvolvimento específicas e pipelines de CI/CD.

Ela enfatizou como essa demanda por análises que priorizam o desenvolvedor aumentou e, com o lançamento do Compose SDK for Fusion, Sisense pretende estimular a criatividade entre os desenvolvedores. Ao fazer isso, eles são capazes de fornecer insights quando necessário e incutir em seus clientes a confiança necessária para tomar decisões informadas.

Como uma empresa de análise que está no mercado há impressionantes 15 anos, Sisense afirma esta revelação como o primeiro de vários recursos focados no desenvolvedor com lançamento previsto para 2024 em diante.

