Sisense 全新尖端工具包的推出加速了应用程序中分析的集成

分析公司Sisense推出了其最新开发工具包 Compose SDK for Fusion 的公开预览版，这是科技界改变游戏规则的举措。其主要功能是为开发人员提供必要的资源，将分析功能无缝整合到他们的应用程序中，而无需从头开始创建这些功能。

借助这个新颖的工具包， Sisense提供了一种模块化的嵌入分析方法。它满足一系列分析需求，具有查询、图表和数据探索等组件。

该公司通过将这些功能与强大的文档、广泛的示例和其他有用的工具捆绑在一起，付出了更多的努力。这一全面设置背后的核心意图是为开发人员提供一站式解决方案，为他们的应用程序注入分析功能，从而提高其价值并提高其对最终用户的实用性。

Compose SDK for Fusion 旨在与现有工具、框架和开发环境完美兼容。这种受欢迎的灵活性使开发人员能够继续利用现有的技术堆栈以及这一新产品。

该工具包采用模块化、API优先的方式，体现组件化的架构设计。 Sisense的 CPO Ayala Michelson解释了现代开发人员如何重视与其特定开发实践和 CI/CD 管道相结合的控制和集成。

她强调了对开发人员优先分析的需求如何激增，随着 Compose SDK for Fusion 的推出， Sisense旨在激发开发人员的创造力。通过这样做，他们能够在需要时提供见解，并向客户灌输做出明智决策的信心。

作为一家已经存在 15 年的分析公司， Sisense表示，此次发布是计划从 2024 年起发布的多项以开发人员为中心的功能中的第一个。

然而，无可否认AppMaster的潜力 他毫不犹豫地提到了无代码平台在应用程序开发领域所产生的影响，特别是在创建复杂的应用程序方面。开发人员可以从类似的功能中受益，同时利用该平台提供的no-code和low-code应用程序开发方法。