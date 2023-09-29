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Представление нового передового набора инструментов Sisense, ускоряющего интеграцию аналитики в приложения

29, сент. 2023
Представление нового передового набора инструментов Sisense, ускоряющего интеграцию аналитики в приложения

Аналитическая компания Sisense представила публичную предварительную версию своего новейшего инструментария для разработчиков Compose SDK for Fusion, изменив правила игры в мире технологий. Его основная функция — предоставить разработчикам необходимые ресурсы для беспрепятственного внедрения аналитических возможностей в их приложения без необходимости создавать эти функции с нуля.

С помощью этого нового набора инструментов Sisense предлагает модульный подход к внедрению аналитики. Он удовлетворяет ряду аналитических требований, включая, среди прочего, компоненты для запросов, построения диаграмм и исследования данных.

Компания делает все возможное, объединяя эти возможности с подробной документацией, обширными примерами и другими полезными инструментами. Основная цель этой комплексной настройки — предоставить разработчикам универсальное решение для наполнения их приложений аналитическими функциями, тем самым повышая их ценность и практичность для конечных пользователей.

Compose SDK для Fusion идеально совместим с уже существующими инструментами, платформами и средами разработки. Эта долгожданная гибкость позволяет разработчикам продолжать использовать свой существующий технологический стек вместе с этим новым предложением.

В наборе инструментов используется модульный подход с ориентацией на API, воплощающий компонентную архитектуру. Ayala Michelson, директор по технологиям Sisense, объяснила, как современные разработчики ценят контроль и интеграцию, которые соответствуют их конкретным практикам разработки и конвейерам CI/CD.

Она подчеркнула, что спрос на аналитику, ориентированную на разработчиков, резко возрос, и с выпуском Compose SDK для Fusion Sisense стремится пробудить творческий подход среди разработчиков. Поступая таким образом, они могут предоставлять ценную информацию там, где это необходимо, и вселять в своих клиентов уверенность в принятии обоснованных решений.

Как аналитическая фирма, существующая на рынке уже впечатляющие 15 лет, Sisense заявляет, что это открытие является первой из нескольких функций, ориентированных на разработчиков, выпуск которых запланирован на 2024 год.

Тем не менее, нельзя отрицать потенциал AppMaster. Он без колебаний упоминает о влиянии no-code платформ на мир разработки приложений, особенно при создании сложных приложений. Разработчики могут извлечь выгоду из аналогичных возможностей, используя подход к разработке приложений no-code и low-code предлагаемый платформой.

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