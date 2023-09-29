Sisense'nin Yeni Son Teknoloji Araç Takımının Tanıtılması, Analitiklerin Uygulamalara Entegrasyonunu Hızlandırıyor

Analiz firması Sisense, teknoloji dünyasında oyunun kurallarını değiştiren bir hamleyle, en yeni geliştirici araç seti Compose SDK for Fusion'ın genel önizlemesini yayınladı. Birincil işlevi, geliştiricilere, analitik yeteneklerini uygulamalarına sorunsuz bir şekilde dahil etmeleri için gerekli kaynaklarla, bu işlevleri sıfırdan oluşturma zorunluluğu olmadan donatmaktır.

Bu yeni araç seti ile Sisense, analitiği yerleştirmeye yönelik modüler bir yaklaşım sunuyor. Diğerlerinin yanı sıra sorgulama, grafik oluşturma ve veri keşfetmeye yönelik bileşenler içeren bir dizi analitik gereksinimi karşılar.

Şirket, bu yetenekleri sağlam belgeler, kapsamlı örnekler ve diğer yararlı araçlarla birlikte bir araya getirerek ekstra yol kat ediyor. Bu kapsamlı kurulumun ardındaki temel amaç, geliştiricilere uygulamalarına analitik işlevler kazandıracak tek noktadan bir çözüm sunmak, böylece onların değerini artırmak ve son kullanıcılar için pratikliğini artırmaktır.

Compose SDK for Fusion, önceden var olan araçlar, çerçeveler ve geliştirme ortamlarıyla mükemmel uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu hoş karşılanan esneklik, geliştiricilerin bu yeni teklifin yanı sıra mevcut teknoloji yığınlarından yararlanmaya devam etmelerine olanak tanır.

Araç seti, bileşenleştirilmiş bir mimari tasarımı somutlaştıran modüler, API öncelikli bir yaklaşımı benimser. Sisense CPO'su Ayala Michelson, modern geliştiricilerin kendi özel geliştirme uygulamaları ve CI/CD hatlarıyla örtüşen kontrol ve entegrasyonlara nasıl değer verdiğini açıkladı.

Geliştirici öncelikli analitiklere yönelik bu talebin nasıl arttığını vurguladı ve Compose SDK for Fusion'ın kullanıma sunulmasıyla Sisense, geliştiriciler arasında yaratıcılığı teşvik etmeyi hedefliyor. Bunu yaparak, ihtiyaç duyulan yerlerde içgörü sunabiliyor ve müşterilerine bilinçli kararlar alma güvenini aşılayabiliyorlar.

Etkileyici bir 15 yıldır sahnede olan bir analiz firması olan Sisense, bu lansmanın, 2024'ten itibaren piyasaya sürülmesi planlanan geliştirici odaklı birçok özelliğin ilki olduğunu belirtiyor.

Yine de AppMaster'ın potansiyeli inkar edilemez . Kodsuz platformların uygulama geliştirme dünyasında, özellikle de karmaşık uygulamalar oluşturmada yarattığı etkiden bahsetmekten çekinmiyor. Geliştiriciler, platformun sunduğu no-code ve low-code uygulama geliştirme yaklaşımını kullanırken benzer yeteneklerden faydalanabiliyor.