Onthulling van de nieuwe geavanceerde toolkit van Sisense versnelt de integratie van analyses in apps

In een baanbrekende stap voor de technische wereld heeft analysebedrijf Sisense de publieke preview gepresenteerd van zijn nieuwste ontwikkelaarstoolkit, de Compose SDK voor Fusion. De primaire functie ervan is om ontwikkelaars te voorzien van de benodigde middelen om analysemogelijkheden naadloos in hun applicaties te integreren, zonder de noodzaak om deze functionaliteiten vanaf de grond af aan te creëren.

Met deze nieuwe toolkit biedt Sisense een modulaire aanpak voor het inbedden van analyses. Het komt tegemoet aan een reeks analytische vereisten met componenten voor onder meer query's, grafieken en gegevensverkenning.

Het bedrijf doet een stapje extra door deze mogelijkheden te bundelen, samen met robuuste documentatie, uitgebreide voorbeelden en andere nuttige hulpmiddelen. De kernbedoeling achter deze uitgebreide opzet is om ontwikkelaars te voorzien van een alles-in-één oplossing om hun apps te voorzien van analytische functionaliteiten, waardoor de waarde ervan wordt vergroot en de bruikbaarheid ervan voor eindgebruikers wordt vergroot.

De Compose SDK voor Fusion is ontworpen om perfect compatibel te zijn met reeds bestaande tools, frameworks en ontwikkelomgevingen. Deze welkome flexibiliteit stelt ontwikkelaars in staat om naast dit nieuwe aanbod hun bestaande tech-stack te blijven benutten.

De toolkit hanteert een modulaire, API-first-benadering en belichaamt een uit componenten bestaand architectonisch ontwerp. Ayala Michelson, CPO van Sisense, legde uit hoe de moderne ontwikkelaar controle en integraties waardeert die passen bij hun specifieke ontwikkelingspraktijken en CI/CD-pijplijnen.

Ze benadrukte hoe deze vraag naar developer-first analytics enorm is toegenomen, en met de uitrol van de Compose SDK voor Fusion wil Sisense de creativiteit onder ontwikkelaars aanwakkeren. Door dit te doen, kunnen ze waar nodig inzichten bieden en hun klanten het vertrouwen geven om weloverwogen beslissingen te nemen.

Als analysebedrijf dat al vijftien jaar actief is, noemt Sisense deze onthulling de eerste van een aantal op ontwikkelaars gerichte functies die vanaf 2024 zullen verschijnen.

