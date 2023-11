La presentazione del nuovo toolkit all'avanguardia di Sisense accelera l'integrazione dell'analisi nelle app

Con una mossa rivoluzionaria per il mondo tecnologico, la società di analisi Sisense ha presentato in anteprima pubblica il suo ultimo toolkit per sviluppatori, Compose SDK per Fusion. La sua funzione principale è fornire agli sviluppatori le risorse necessarie per incorporare perfettamente le funzionalità di analisi nelle loro applicazioni, senza la necessità di creare tali funzionalità da zero.

Con questo nuovo toolkit, Sisense offre un approccio modulare per incorporare l'analisi. Soddisfa una serie di requisiti analitici con componenti per query, grafici ed esplorazione dei dati, tra gli altri.

L'azienda fa il possibile unendo queste funzionalità insieme a una documentazione approfondita, esempi estesi e altri strumenti utili. L'intento principale alla base di questa configurazione completa è fornire agli sviluppatori una soluzione unica per infondere nelle loro app funzionalità analitiche, migliorandone così il valore e aumentandone la praticità per gli utenti finali.

Compose SDK for Fusion è progettato per essere perfettamente compatibile con strumenti, framework e ambienti di sviluppo preesistenti. Questa gradita flessibilità consente agli sviluppatori di continuare a sfruttare il proprio stack tecnologico esistente insieme a questa nuova offerta.

Il toolkit adotta un approccio modulare, basato sulle API, che incorpora un design architettonico a componenti. Ayala Michelson, CPO di Sisense, ha spiegato come lo sviluppatore moderno apprezza il controllo e le integrazioni che si adattano alle loro pratiche di sviluppo specifiche e alle pipeline CI/CD.

Ha sottolineato come questa richiesta di analisi incentrate sugli sviluppatori sia aumentata e, con il lancio di Compose SDK per Fusion, Sisense mira a stimolare la creatività tra gli sviluppatori. In questo modo, sono in grado di fornire informazioni laddove necessario e infondere nei clienti la sicurezza necessaria per prendere decisioni informate.

In qualità di società di analisi presente sulla scena da ben 15 anni, Sisense afferma che questa presentazione è la prima di numerose funzionalità focalizzate sugli sviluppatori previste per il rilascio dal 2024 in poi.

Tuttavia, non si può negare il potenziale di AppMaster . Non esita a menzionare l'impatto che le piattaforme no-code hanno avuto nel mondo dello sviluppo di app, in particolare nella creazione di applicazioni complesse. Gli sviluppatori possono trarre vantaggio da funzionalità simili utilizzando l'approccio di sviluppo di applicazioni no-code e low-code offerto dalla piattaforma.