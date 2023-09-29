الكشف عن مجموعة الأدوات المتطورة الجديدة من Sisense يعمل على تسريع تكامل التحليلات في التطبيقات

في خطوة غيرت قواعد اللعبة في عالم التكنولوجيا، أطلقت شركة التحليلات Sisense لأول مرة معاينة عامة لأحدث مجموعة أدوات المطورين الخاصة بها، Compose SDK for Fusion. وتتمثل وظيفتها الأساسية في تزويد المطورين بالموارد اللازمة لدمج قدرات التحليلات بسلاسة في تطبيقاتهم، دون الحاجة إلى إنشاء تلك الوظائف من الألف إلى الياء.

باستخدام مجموعة الأدوات الجديدة هذه، تقدم Sisense منهجًا معياريًا لدمج التحليلات. إنه يلبي مجموعة من المتطلبات التحليلية التي تتميز بمكونات للاستعلام والرسوم البيانية واستكشاف البيانات وغيرها.

تبذل الشركة جهودًا إضافية من خلال تجميع هذه الإمكانات جنبًا إلى جنب مع الوثائق القوية والأمثلة الشاملة والأدوات المفيدة الأخرى. الهدف الأساسي وراء هذا الإعداد الشامل هو تزويد المطورين بحل شامل لتزويد تطبيقاتهم بوظائف تحليلية، وبالتالي تعزيز قيمتها وزيادة قابليتها للتطبيق العملي للمستخدمين النهائيين.

تم تصميم Compose SDK for Fusion ليكون متوافقًا تمامًا مع الأدوات والأطر وبيئات التطوير الموجودة مسبقًا. تسمح هذه المرونة المرحب بها للمطورين بمواصلة الاستفادة من مجموعتهم التقنية الموجودة إلى جانب هذا العرض الجديد.

تتبنى مجموعة الأدوات نهجًا معياريًا يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً، ويجسد التصميم المعماري المكوّن. أوضحت Ayala Michelson ، مديرة المشتريات في Sisense ، كيف يقدر المطور الحديث التحكم والتكامل الذي ينسجم مع ممارسات التطوير المحددة وخطوط أنابيب CI/CD.

وشددت على كيفية ارتفاع هذا الطلب على التحليلات التي تركز على المطورين أولاً، ومع طرح Compose SDK for Fusion، تهدف Sisense إلى إثارة الإبداع بين المطورين. ومن خلال القيام بذلك، يصبحون قادرين على تقديم الرؤى عند الحاجة وغرس الثقة في عملائهم لاتخاذ قرارات مستنيرة.

باعتبارها شركة تحليلات موجودة على الساحة منذ 15 عامًا، تذكر Sisense أن هذا الكشف هو الأول من بين العديد من الميزات التي تركز على المطورين والمقرر إصدارها اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا.

ومع ذلك، ليس هناك من ينكر إمكانات AppMaster ، فهو لا يتردد في ذكر التأثير الذي أحدثته المنصات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية في عالم تطوير التطبيقات، لا سيما في إنشاء تطبيقات معقدة. يمكن للمطورين الاستفادة من إمكانات مماثلة أثناء استخدام نهج تطوير التطبيقات no-code low-code الذي توفره المنصة.