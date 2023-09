SAFe 6 apresenta métricas de fluxo para entrega aprimorada e realização de valor

O recém-lançado Scaled Agile Framework (SAFe 6) oferece uma solução poderosa para empresas que buscam otimizar suas operações e dar sentido aos seus esforços de priorização. A mais recente adição a este quadro, as “métricas de fluxo”, foi estabelecida com o objectivo de ajudar as empresas a realizarem os seus planos estratégicos de forma eficiente.

As métricas de fluxo, um recurso sofisticado do SAFe 6, oferecem às empresas uma visão clara sobre se suas estruturas e mecanismos operacionais estão funcionando conforme planejado. Mais significativamente, facilita às empresas avaliar se estão a utilizar os seus processos de forma eficiente. O objetivo principal das métricas de fluxo é ajudar as empresas a determinar se estão obtendo valor e aprimorar sua compreensão de como entregar esse valor aos seus clientes com mais rapidez.

Conforme explicado por Hersh Tapadia, cofundador e CEO da empresa de inteligência de fluxo de valor Allstacks, compreender esses conceitos é apenas uma parte da história. O verdadeiro sucesso reside na implementação deste entendimento para fechar eficazmente vários ciclos operacionais. O recurso de métricas de fluxo, neste cenário, desempenha um papel crucial na representação desses conceitos abstratos de forma tangível para facilitar a compreensão e aplicação. Nas palavras de Tapadia, as métricas de fluxo são a chave para “realizar o sonho”.

A introdução de métricas de fluxo no SAFe 6 representa um passo significativo para entregar mais valor aos clientes, de forma mais rápida e eficiente. Graças às métricas de fluxo, as empresas podem agora avaliar a eficiência operacional em tempo real e ajustar as suas estratégias em conformidade para obter os melhores resultados.

