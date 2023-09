SAFe 6 présente des mesures de flux pour une livraison améliorée et une réalisation de valeur

Le nouveau Scaled Agile Framework (SAFe 6) offre une solution puissante aux entreprises qui cherchent à optimiser leurs opérations et à donner un sens à leurs efforts de priorisation. Le dernier ajout à ce cadre, les « mesures de flux », a été créé dans le but d'aider les entreprises à réaliser efficacement leurs plans stratégiques.

Les mesures de flux, une fonctionnalité sophistiquée de SAFe 6, offrent aux entreprises une vision claire de si leurs structures et mécanismes opérationnels s'appliquent comme prévu. Plus important encore, cela aide les entreprises à évaluer si elles utilisent efficacement leurs processus. L'objectif principal des mesures de flux est d'aider les entreprises à déterminer si elles réalisent de la valeur et à améliorer leur compréhension de la manière de fournir plus rapidement cette valeur à leurs clients.

Comme l'explique Hersh Tapadia, co-fondateur et PDG de la société d'intelligence des flux de valeur Allstacks, la compréhension de ces concepts n'est qu'une partie de l'histoire. Le véritable succès réside dans la mise en œuvre de cette compréhension pour fermer efficacement diverses boucles opérationnelles. La fonctionnalité de métriques de flux, dans ce scénario, joue un rôle crucial dans la représentation tangible de ces concepts abstraits pour une compréhension et une application plus faciles. Pour reprendre les mots de Tapadia, les mesures de flux sont la clé pour « réaliser le rêve ».

L'introduction de mesures de flux dans SAFe 6 représente une étape importante vers la fourniture de plus de valeur aux clients, plus rapidement et plus efficacement. Grâce aux mesures de flux, les entreprises peuvent désormais évaluer l'efficacité opérationnelle en temps réel et ajuster leurs stratégies en conséquence pour des résultats optimaux.

