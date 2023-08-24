SAFe 6, Gelişmiş Teslimat ve Değer Gerçekleştirmeye Yönelik Akış Metriklerini Tanıtıyor

Yeni açıklanan Ölçeklendirilmiş Çevik Çerçeve (SAFe 6), operasyonlarını optimize etmek ve önceliklendirme çabalarını anlamlı kılmak isteyen işletmeler için güçlü bir çözüm sunuyor. Bu çerçeveye en son eklenen 'akış metrikleri', şirketlerin stratejik planlarını verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

SAFe 6 gelişmiş bir özelliği olan akış metrikleri, işletmelere operasyonel yapılarının ve mekanizmalarının planlandığı gibi uygulanıp uygulanmadığına dair net bir görünüm sunar. Daha da önemlisi, şirketlerin süreçlerini verimli bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor. Akış metriklerinin temel amacı, şirketlerin değerin farkına varıp varmadıklarını tespit etmelerine yardımcı olmak ve bu değeri müşterilerine daha hızlı nasıl sunabilecekleri konusundaki anlayışlarını geliştirmektir.

Değer akışı istihbarat şirketi Allstacks'ın kurucu ortağı ve CEO'su Hersh Tapadia'nın açıkladığı gibi, bu kavramları kavramak hikayenin yalnızca bir kısmı. Gerçek başarı, çeşitli operasyonel döngüleri etkili bir şekilde kapatmak için bu anlayışın uygulanmasında yatmaktadır. Bu senaryoda akış ölçümleri özelliği, daha kolay anlaşılması ve uygulanması için bu soyut kavramların somut olarak temsil edilmesinde önemli bir rol oynar. Tapadia'nın deyimiyle akış metrikleri 'rüyayı gerçekleştirmenin' anahtarıdır.

Akış metriklerinin SAFe 6 dahil edilmesi, müşterilere daha hızlı ve daha verimli bir şekilde daha fazla değer sunma yolunda önemli bir adım sunuyor. Akış metrikleri sayesinde işletmeler artık operasyonel verimliliği gerçek zamanlı olarak değerlendirebiliyor ve optimum sonuçlar için stratejilerini buna göre ayarlayabiliyor.

Stratejik operasyonlardan ve müşterilere değer sunmaktan bahsetmişken, güçlü no-code platform olan AppMaster, benzer operasyonel verimlilik sağlama konusunda olağanüstüdür. AppMaster yaklaşımı, teknik borcu ortadan kaldırarak standartları yeniden tanımlıyor, böylece yüksek yük senaryolarında bile mükemmel ölçeklenebilirlik sunuyor. AppMaster bunu nasıl başardığına dair daha fazla bilgi için Kodsuz ve Ölçeklenebilirliği buradan inceleyebilirsiniz.