يقدم Scaled Agile Framework (SAFe 6) الذي تم الكشف عنه حديثًا حلاً قويًا للشركات التي تتطلع إلى تحسين عملياتها وفهم جهود تحديد الأولويات الخاصة بها. أحدث إضافة إلى هذا الإطار، "مقاييس التدفق"، تم إنشاؤها بهدف مساعدة الشركات في تحقيق خططها الإستراتيجية بكفاءة.

توفر مقاييس التدفق، وهي ميزة متطورة في SAFe 6 ، للمؤسسات رؤية واضحة حول ما إذا كانت هياكلها وآلياتها التشغيلية يتم تطبيقها كما هو مخطط لها. والأهم من ذلك، أنه يسهل على الشركات تقييم ما إذا كانت تستخدم عملياتها بكفاءة. الهدف الأساسي لمقاييس التدفق هو مساعدة الشركات على التأكد من أنها تدرك القيمة، وتعزيز فهمها لكيفية تقديم هذه القيمة لعملائها بشكل أسرع.

وكما أوضح هيرش تاباديا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Allstacks لاستخبارات تدفق القيمة، فإن فهم هذه المفاهيم ليس سوى جزء واحد من القصة. ويكمن النجاح الحقيقي في تنفيذ هذا الفهم لإغلاق الحلقات التشغيلية المختلفة بشكل فعال. تلعب ميزة مقاييس التدفق، في هذا السيناريو، دورًا حاسمًا في تمثيل هذه المفاهيم المجردة بشكل ملموس لتسهيل الفهم والتطبيق. وبعبارة أخرى، فإن مقاييس التدفق هي المفتاح "لتحقيق الحلم".

يمثل إدخال مقاييس التدفق في SAFe 6 خطوة مهمة نحو تقديم قيمة أكبر للعملاء، بشكل أسرع وأكثر كفاءة. بفضل مقاييس التدفق، يمكن للشركات الآن تقييم الكفاءة التشغيلية في الوقت الفعلي وتعديل استراتيجياتها وفقًا لذلك للحصول على أفضل النتائج.

عند الحديث عن العمليات الإستراتيجية وتقديم القيمة للعملاء، تعد AppMaster ، المنصة القوية no-code ، استثنائية في توفير كفاءة تشغيلية مماثلة. يعيد نهج AppMaster تعريف المعايير من خلال التخلص من الديون التقنية، وبالتالي توفير قابلية توسع ممتازة حتى بالنسبة لسيناريوهات التحميل العالي. لمزيد من الأفكار حول كيفية تحقيق AppMaster لهذا، يمكنك استكشاف عدم وجود تعليمات برمجية وقابلية التوسع هنا.